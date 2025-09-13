भाव धरोनिया वाचे ज्ञानेश्वरी।

डॉ. यशोधन किसनमहाराज साखरेग्रंथराज ज्ञानेश्वरीचा अभिव्यक्ती काळ श्री ज्ञानराज माउलींनी भावार्थ दीपिकेच्या शेवटी उद्धृत केला आहे. माउली सांगतात, शके बाराशे बारोत्तरे। तैं टीका केली ज्ञानेश्वरे। सच्चिदानंद बाबा आदरे। लेखकू जाहला। परंतु त्या ठिकाणी ग्रंथ परिपूर्तीची तिथी मात्र माउलींनी उद्धृत केलेली नाही. कालौघात माउलींच्या नंतर अवतरीत झालेल्या शांतीब्रह्म श्री एकनाथ महाराजांनी ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीचे संपादन केले. त्या ठिकाणी श्री एकनाथ महाराजांनी संपादन परिपूर्तीच्या तिथीचा उल्लेख स्पष्टपणे केला आहे. श्री नाथ महाराज म्हणतात, श्रीशके पंधराशें साहोत्तरीं.तारणनामसंवत्सरीं।एकाजनार्दनें अत्यादरीं।गीता-ज्ञानेश्वरी प्रतिशुद्ध केली॥ बहुकाळपर्वणी गोमटी। भाद्रपदमास कपिलाषष्ठी। प्रतिष्ठानीं गोदातटीं। लेखनकामाठी संपूर्ण जाली॥ या ओव्यामध्ये श्री नाथ महाराजांनी शक महिना तिथी यांचा स्पष्ट उल्लेख केला असल्याने भाद्रपद कृष्ण षष्ठीला ग्रांथराज ज्ञानेश्वरीचा अवतरण महोत्सव परंपरेने साजरा केला जातो.ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ म्हणजे फक्त मराठी सारस्वतास लाभलेले नव्हेतर अखिल मानवमात्रांचे जीवन समृद्ध करणारे वाङमय आहे. ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी अभिव्यक्त झाले तेव्हा संस्कृत भाषा ही विद्वानांची अभिजनांची भाषा असा समाजमानस असल्याने मराठी भाषा ही आत्मविश्वास गमावून बसली होती. त्यावेळी माझा मराठाचि बोलु कौतुकें। परि अमृतातेंही पैजां जिंके। ऐसीं अक्षरें रसिकें। मेळवीन॥ असे सांगून त्या माय मराठीचा आत्मविश्वास जागा करण्याचे काम ज्ञानेश्वरीने केले. असे करताना इतर भाषा भगिनींचा उपमर्द वा अपमानही माउलींनी केला नाही म्हणूनच ज्ञानेश्वरीचे वर्णन करताना श्री नामदेवराय म्हणतात, छपन्न भाषेचा केलासे गौरव। भवार्णवी नाव उभारिली॥ असा भाषिक अस्मितेचा समन्वय या ग्रंथराजात साधलेला आहे..अध्यात्म व तत्त्वज्ञानमराठी भाषा ही पुरातन आहे, परंतु या मराठी सारस्वताला माउलींनी समृद्ध केले आहे. माउलींनी ज्ञानेश्वरीत अनेक नवनवीन शब्द निर्माण करून त्यांना अर्थ प्रदान केला आहे. यामुळे मराठी भाषा सांस्कृतिक आध्यात्मिक व तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने समृद्ध झाली. ही समृद्धता मराठी भाषेस जो अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला त्यात योगदायिनी झाली आहे. आजच्या काळातही, परकीय भाषांच्या अनुनयाच्या काळातही हा आत्मविश्वास उद्दीपित करण्याचे सामर्थ्य श्री ज्ञानेश्वरीत आहे.ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी हा मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करून समृद्ध करणारा मानवी जीवन परिपूर्ण करणारा ग्रंथ आहे. आपण रोजच्या जीवनात आपले काम करताना देवपूजा कशी करावी, याची सहजसोपी युक्ती माउली ज्ञानोबाराय सांगतात, तया सर्वात्मका ईश्वरा। स्वकर्मकुसुमांची वीरा। पूजा केली होय अपारा। तोषालागी।। प्रथमतः माउली सांगतात, ईश्वर हा मंदिर तीर्थक्षेत्र यांनी मर्यादित केलेला नाही तर तो सर्वात्मक, सर्व प्राणीमात्रात, सर्वत्र आहे. त्याची पूजा करण्यासाठी बागेतील शेवंती, बकुळ, चाफा हीच फुले चालतात, असेही नाही. .आपल्याला जे प्राप्त कर्म आहे, ज्याला माउली स्वकर्म असे म्हणतात, त्या स्वकर्मरूपी फुलांच्या द्वारा आपण त्या सर्वात्मक ईश्वराची पूजा करू शकतो आणि अशी स्वकर्मरूपी फुलांद्वारे केलेली पूजा त्या सर्वात्मक ईश्वरास भावते, आवडते. या पूजेने तो प्रसन्न होतो आणि प्रसन्न होऊन तो काय देतो, या विषयी श्री ज्ञानेश्वर माउली म्हणतात, म्हणौनि तिये पूजे। रिझलेनि आत्मराजें। वैराग्यसिद्धि देईजे। पसाय तया॥ ज्या वैराग्यसिद्धीसाठी साधक जन्मानुजन्म प्रयत्न करतात. ते वैराग्य स्वकर्मरूप कुसुमांच्या समर्पणाने कसे प्राप्त होते ते माउली अगदी सहज सोप्या भाषेत उकल करून सांगतात. थोडक्यात सांगायचे झाले तर जीवन जगताना आपल्या स्वकर्तव्याचा त्याग न करता परमार्थातील वैराग्यासारखी अंतरंग साधने कशी सिद्ध करता येतात, याचे मार्गदर्शन करणारा हा ग्रंथ आहे. मग असा प्रश्न कोणाच्याही मनी मानसी येणे साहजिक आहे, जगामध्ये अनेक लोक स्वतःचे कर्म करीत असतात परंतु ते वैराग्यसंपन्न असल्याचे दिसून येत नाही, याचे काय उत्तर? स्वकर्म करताना ते कोणत्या पद्धतीने आपण करतो, त्यावर वैराग्यसिद्धी अवलंबून आहे. ती युक्तीपण माउली ज्ञानोबाराय सांगतात, तैसा कर्तृत्वाचा मदु। आणि कर्मफळाचा आस्वादु। दोहींचे नाव बंधु। कर्माचा की॥ श्री ज्ञानराज माउली सांगतात की, प्रत्येकाला वैराग्यसिद्धी का प्राप्त होत नाही? तर मी कर्म करतो आहे किंवा माझ्यामुळे हे घडते आहे असा अभिमान आणि मी कर्म केले आहे त्याचे मला अपेक्षित आहे तसेच फळ मिळाले पाहिजे, अशी जी इच्छा या दोन गोष्टींमुळे योग्य रीतीने भगवंतपूजा घडत नाही आणि वैराग्यसिद्धी प्राप्त होत नाही. या दोन गोष्टी सोडल्या तर निश्चितपणे कर्माद्वारे ईश्वराची पूजा करणे शक्य आहे. .जशी या पद्धतीने कर्म केल्यास ईश्वर पूजा घडते त्याप्रमाणे या पद्धतीने कर्म केल्यास रोजच्या जीवनात कर्म करताना होणारे वादविवाद आणि मनावर येणारा तणाव सहजपणे टाळता येणे शक्य आहे. कर्माच्या संबंधाने मी कर्म करतो, या अभिमानामुळे भांडण, वादविवाद होतात आणि या कर्माचे फळ काय मिळेल? मला अपेक्षित फळ मिळेल की नाही या विचाराने मानसिक तणाव येतो. माउलींनी सांगितलेल्या पद्धतीने कर्म केल्यास आनंदाने कोणतेही वाद न होता आपले जीवन व्यतीत कारणे सहज सध्या आहे. आजच्याही काळात व्यावहारिक जीवन जगताना ते जीवन आनंददायी कसे जगता येईल, त्याचबरोबर आपल्या स्वकर्माचा त्याग न करता ईश्वराची आराधना करून श्रेयाची प्राप्ती कशी करवून घेता येईल, याचे मार्गदर्शन ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीत माउलींनी सहजतेने केले आहे. हा एक छोटासा पैलू झाला. अशाच पद्धतीने मानवी जीवन सर्वांग परिपूर्ण करणारा हा अलौकिक ग्रंथ आहे. श्री ज्ञानेश्वरी माउलीच्या अवतरण दिनानिमित्त तिच्या चरणी नतमस्तक होऊन ही माउली आपणास नयनपथगामी व्हावी, अशी प्रार्थना करतो. 