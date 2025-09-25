संपादकीय

आत्मशोध घेणार 'भारतीय लेखक'

डॉ. अरुणा ढेरे यांनी भैरप्पा यांच्या कादंबऱ्यांतील भारतीय संस्कृती, मूल्यधारणा आणि स्वतःचा शोध घेण्याच्या वृत्तीचे कौतुक केले. त्यांच्या मते, ‘पर्व’ ही भैरप्पांची सर्वोत्कृष्ट कादंबरी असून ते खरे भारतीय लेखक म्हणून गौरवले जावेत.
- डॉ. अरुणा ढेरे

ज्येष्ठ कादंबरीकार एस. एल. भैरप्पा यांच्या कादंबऱ्यांमधील व्यक्तिरेखा, रेखाटलेले आयुष्य, कुटुंबजीवन, मांडलेले विषय हे सर्व भारतीय आहे. भारतीय संस्कृती आणि मूल्यधारणा या सर्वांचा वेध त्यांनी कादंबऱ्यांमधून घेतलेला दिसतो. प्रत्येक कादंबरीतून दरवेळी स्वत:चा एक वेगळा शोध घेत गेले; त्याचबरोबरच संस्कृतीचे वेगळे अंग उजेडात आणत गेले.

