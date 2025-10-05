संपादकीय

रा. स्व. संघ व स्वतंत्रता संग्राम

डॉ. केशव बळिराम हेडगेवार यांनी १९२५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करून व्यक्तिमत्त्व निर्मितीद्वारे समाजघटक मजबूत करण्याचे ध्येय ठेवले.लेखात संघ स्थापनेपासून स्वातंत्र्यपर्यंतच्या संघर्ष, १९४२ चा प्रश्न आणि १९४७ मधील संघाच्या भूमिकेचे सविस्तर वर्णन आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
रतन शारदा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जन्म १९२५ मध्ये झाला. संघात स्वयंसेवक म्हणून शपथ घेण्याचा विधी सुरू झाला, तेव्हा संघाच्या प्रतिज्ञेत एक ओळ होती - ‘मी, या हिंदू राष्ट्राच्या, म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचा घटक झालो आहे.

