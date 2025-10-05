रा. स्व. संघ व स्वतंत्रता संग्राम

रतन शारदाराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जन्म १९२५ मध्ये झाला. संघात स्वयंसेवक म्हणून शपथ घेण्याचा विधी सुरू झाला, तेव्हा संघाच्या प्रतिज्ञेत एक ओळ होती - ‘मी, या हिंदू राष्ट्राच्या, म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचा घटक झालो आहे..’ स्वातंत्र्यानंतर या ओळीत बदल करून ती ‘मी या हिंदू राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आयुष्यभर कार्यरत राहीस.’, अशी करण्यात आली. संघाच्या स्थापनेचे ध्येय भारताला स्वतंत्र करणे हेच होते, हे या प्रतिज्ञेतून स्पष्ट आहे. परंतु त्यांनी हा मार्ग बालपणापासून ते वयाच्या ३४ व्या वर्षांपर्यंतच्या सततच्या अनेक संघर्षांनंतर निवडला - राजकारणापासून वेगळा संघ स्थापन करून..व्यक्ती निर्माणाच्या माध्यमातून एक मजबूत शिस्तबद्ध एकात्मिक समाज निर्माण करण्याचे ध्येय संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळिराम हेडगेवार यांनी समोर ठेवले व त्या ध्येयाला पूर्ण करण्यासाठी दैनिक शाखेचा मार्ग स्वीकारला. १५ वर्षे सतत कष्ट सहन करून राष्ट्रज्योत प्रज्वलित करणारे डॉक्टर संघाला भारतातील सर्व राज्यांपर्यंत पोहोचवण्यात यशस्वी तर झाले, परंतु विदर्भ आणि मध्य प्रदेश वगळता संघ कुठेही फारसा शक्तिशाली नव्हता. १९४० मध्ये मृत्युशय्येवर पडले असताना त्यांना शारीरिक वेदना तर होत्याच, पण त्यातही आणखी एक वेदना होती, ती म्हणजे ध्येयापर्यंत त्यांना पोहोचता न आल्याची वेदना. .दुसरे महायुद्ध १९४० मध्ये सुरू झाले. पण ते संघाला इच्छित उंचीवर नेऊ शकले नाहीत. झोपेतही ते म्हणायचे - ‘‘मी माझे ध्येय साध्य करू शकलो नाही.’’ डॉक्टरांची ही वेदना श्री गुरुजींनी पाहिली होती. म्हणूनच, सरसंघचालक पदावर नियुक्त होताच गुरुजींनी मोठ्या संख्येने प्रचारक म्हणून निघण्याचे आवाहन स्वयंसेवकांना केले. त्याच्या परिणामीच, शेकडो प्रचारक निघाले. एकट्या पंजाबमधून १०० हून अधिक उच्चशिक्षित प्रचारक निघाले आणि संघाचे कार्य अत्यंत वेगाने विस्तारू लागले..संघाच्या कामात व्यस्त असतानाही डॉक्टरांना जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला. डॉक्टरांनी संघाच्या स्थापनेपूर्वी, १९२० मध्ये, असहकार चळवळीत सत्याग्रह केला. भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव डॉक्टरांनी काँग्रेसच्या १९२० मधील अधिवेशनात प्रस्ताव समितीला दिला होता. मात्र, त्या प्रस्तावाची थट्टा करण्यात आली व तो काढून टाकण्यात आला. तोपर्यंत तरी काँग्रेसला भारतासाठी ब्रिटिश वसाहतीखाली भारतीयांचे सरकार (डोमिनियन दर्जा) हवे होते. डिसेंबर १९२९ मध्ये पहिल्यांदाच काँग्रेसने पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि २६ जानेवारी १९३० रोजी प्रस्तावित स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. डॉक्टरांनी त्याचे खुल्या मनाने स्वागत केले आणि सर्व शाखांना पत्र लिहून संघाच्या शाखांमध्ये हा कार्यक्रम उत्साहात साजरा करण्याचे निर्देश दिले..१९३० मध्ये जेव्हा मिठाचा सत्याग्रह झाला, तेव्हा विदर्भात ‘जंगल सत्याग्रह’ झाला. त्यातही डॉक्टरजी आणि त्यांच्यासोबत शेकडो स्वयंसेवक तुरुंगात गेले. त्यांनी संघाच्या नावाने नव्हे तर, काँग्रेस ही स्वातंत्र्यलढ्याची एक संघटना मानून त्याच्या झेंड्याखाली स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला. ही प्रथा नंतरही चालू राहिली. संघाच्या कार्याबद्दल इंग्रजांना भय होते. त्यांनी मध्य प्रांतात तर कायदाच केला की, कोणताही सरकारी कर्मचारी संघात भाग घेऊ शकत नाही, जर त्याने असे केले तर त्याला त्याची नोकरी गमवावी लागेल. जेव्हा या कायद्याचा विशेष परिणाम झाला नाही, तेव्हा १९३१ मध्ये हा कायदा शिक्षकांवरही लागू करण्यात आला. डॉक्टर मध्य प्रांताच्या विधानसभेत या कायद्याला फेटाळून लावण्यात यशस्वी झाले, ज्यात काँग्रेस सदस्यही संघाच्या समर्थनात होते..१९३० नंतरचा, पुढचा मोठा सत्याग्रह १९४२ मध्ये झाला. या सत्याग्रहात संघाने भाग घेतला नाही, असा काँग्रेसचा संघावर सर्वात मोठा आरोप राहिला आहे. प्रथम आपण या आरोपाची थोडी पडताळणी करू या. काँग्रेसद्वारे तीन प्रमुख आंदोलने झालीत - १९२० मध्ये चौरीचोरा येथील हिंसाचाराच्या निषेधातील आंदोलन. जे गांधीजींनी मध्येच मागे घेतले. १९३० चा मिठाच्या सत्याग्रह. त्यानंतर सहा महिन्यांनी, मिठावरील कर रद्द करण्यात आला आणि याव्यतिरिक्त दुसरे काहीही घडले नाही. १९४२च्या आंदोलनामध्ये तर, सर्व प्रमुख नेत्यांना अटकच करण्यात आली होती. ते अनपेक्षितही नव्हते; आणि काही नेते भूमिगत झाले. सुमारे ७० हजार लोक तुरुंगात गेले. परंतु ७५ दिवसांत हे आंदोलन कोसळले. कारण या आंदोलनासाठीची तयारी कोणत्याही नेत्याने दूरदृष्टीने केलीच नव्हती. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, डॉ. आंबेडकर आणि वीर सावरकर यांनीही या आंदोलनाचा विरोध केला होता. त्याची कारणे वेगळी होती. परंतु, या आंदोलनाबाबत राजकीय नेत्यांची मते एक नव्हती..१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. केवळ १० वर्षांच्या कालावधीत अशा फक्त तीन अहिंसक चळवळींनी देश स्वतंत्र झाला असेल का? की क्रांतिकारकांच्या सततच्या संघर्षामुळे, आझाद हिंद फौजेविरुद्ध दाखल झालेल्या खटल्यांमुळे जनतेत पसरलेला रोष व १९४६ च्या नौदल आणि लष्करी हिंसक उठावामुळे ब्रिटिश घाबरले होते? कल्याण डे यांनी इंग्रजी कागदपत्रांवर आधारित लिहिलेल्या पुस्तकात स्पष्ट केले आहे की, शेवटच्या दोन घटनांमुळे घाबरलेल्या ब्रिटिशांनी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. अहिंसेच्या चळवळीने भारतातील प्रत्येक माणसाला स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडले, यात शंका नाही. ते अभूतपूर्व होते. परंतु स्वतंत्रतेचे पूर्ण श्रेय त्यालाच देणे योग्य ठरणार नाही..आता आपण पुन्हा १९४२ मधील संघाच्या भूमिकेकडे येऊ. देशाच्या कानाकोपऱ्यात, भूमिगत नेत्यांना आपल्या कुटुंबांमध्ये स्थान देण्यात आणि या नेत्यांवरील आरोपांविरुद्ध न्यायालयात लढा देणाऱ्या वकिलांत संघाशी संबंधित लोक अधिकाधिक होते. ही बाब काँग्रेस नेते गणेश बापू शिनकर यांनी १९४८ मध्ये लिहून ठेवली आणि संघावर होत असलेल्या आरोपांचा निषेध म्हणून त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामाही दिला होता.सत्याग्रहात संघाचे शेकडोंहून अधिक स्वयंसेवक तुरुंगात गेले. विदर्भात पत्री सरकारच्या स्थापनेत संघ स्वयंसेवकांनी मोठी भूमिका बजावली होती. अनेकांनी गोळ्या खाल्ल्या... काही फाशीवरही चढलेत. बिहारमधील दोन स्वयंसेवक, देवीपाद चौधरी आणि जगपती कुमार, विदर्भातील बालाजी रायपूरकर हे स्वयंसेवक ब्रिटिशांच्या गोळ्यांनी शहीद झाले. सिंधमधील हेमू कलानी याला फाशी देण्यात आली. अशी काही नावे इतिहासात नोंदवली गेली आहेत. मी लिहिलेल्या पुस्तकात जखमी झालेल्या आणि तुरुंगात पाठवण्यात आलेल्या अनेक प्रचारकांची आणि कार्यकर्त्यांची यादी देखील आहे. ब्रिटिश सीआयडी, गुप्तचर विभागाची श्री गुरुजींवर पूर्ण नजर होती. त्यांचे अनेक अहवाल माझ्या पुस्तकात संग्रहित आहेत. म्हणजेच, संघाने ब्रिटिशांना सहकार्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही..१९४७ मधील १४ ऑगस्टची रात्र लाखो लोकांसाठी एक भयानक रात्र बनली आणि १५ ऑगस्टची सकाळ त्यांच्या जीवनावर ग्रहण म्हणून उदयाला आली. त्या काळ्या रात्रीत त्यांच्यासोबत कोण उभे राहिले? त्या वेळी, पोलिस आणि सैन्याव्यतिरिक्त, फक्त संघ आणि अकाली दलाचे लोक यांच्याशिवाय कुणीही येणाऱ्या भयानक वादळाविरुद्ध उभे नव्हते. एका पद्धतशीर योजनेसह, संघाचे स्वयंसेवक पंजाब, जम्मू, सिंधमधील समाजाच्या सुरक्षेसाठी उभे राहिले. सिंधी बंधू-भगिनी जोवर सुरक्षितपणे भारतात पोहोचत नाही, तोवर संघाने कार्यकर्त्यांचा आणि प्रचारकांचा एक चमू सिंधमध्ये एक वर्षासाठी ठेवली होता. अनेक स्वयंसेवकांनी तर सुंता करून मशिदींमध्ये आणि मुस्लिम लीगच्या गुंडांमध्ये हेरगिरी केली. केवळ एकट्या अमृतसरमध्ये शहीद झालेल्या २९ संघ स्वयंसेवकांची हस्तलिखित यादी मिळालेली आहे. एकूण किती जणांचे बलिदान झाले असेल, याच्या संख्येचा आपण फक्त अंदाज लावू शकतो. सप्टेंबर १९४७ मध्ये, भारतीय नेत्यांची हत्या करण्याचा आणि लाल किल्ल्यावर पाकिस्तानी ध्वज फडकवण्याचा एक भयानक कट संघाच्या स्वयंसेवकांनीच सरदार पटेल यांना कळवला आणि हा कट अयशस्वी झाला..संघाच्या साहित्याव्यतिरिक्त, ‘Now it can be Told’ या पुस्तकात ए. एन. बाली, संघाच्या स्वयंसेवकांच्या कार्याची चर्चा करताना लिहितात की, असे कोणतेही पंजाबी किंवा सिंधी कुटुंब नाही, जे संघाने त्यांना दिलेल्या सुरक्षिततेबद्दल आभार मानत नसेल. इतकेच नाही तर काँग्रेस नेतेही संघ स्वयंसेवकांच्या मदतीनेच पश्चिम पाकिस्तानमधून सुरक्षितपणे बाहेर पडू शकले. या भीषण संकटाच्या दरम्यान, सरसंघचालक श्री गुरुजी त्यांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसह आणि राष्ट्र सेविका समितीच्या संचालिका लक्ष्मीबाई केळकर पंजाब आणि सिंधच्या दौऱ्यावर होते..७ ऑगस्ट १९४७ रोजी सिंधमधील हैदराबाद येथे गुरुजींचा एक मोठा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता आणि त्या काळात देशाचे मोठमोठे नेते दिल्लीत बैठकींमध्ये व्यस्त होते. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये जेव्हा पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला, तेव्हा देश वाचवण्यासाठी अनेक स्वयंसेवकांनी सैन्यासोबत खांद्याला खांदा लावून लढले व शहीद झालेत. स्वयंसेवकांच्या या कार्याबाबत श्री गुरुजी एकदा त्यांच्यासमोर म्हणाले होते की, ‘‘मी तुमची कौतुक केले नाही, ना तुमची प्रशंसा केली..Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.पण जर कुणी आपल्या कुटुंबासाठी काही केले, तर कोणी त्याचे सार्वजनिकरीत्या कौतुक करतं का? कुणी त्याची बातमी वर्तमानपत्रात देतात का?'' भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याच्या सत्ताधारी पक्षाने अशा शूर शहिदांचा आणि संघाचा सन्मान करण्याऐवजी त्यांना नष्ट करण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावली. परंतु खऱ्या देशभक्त व समाजसेवेसाठी तत्पर असलेल्या अशा स्वयंसेवकांना आणि संघाला नष्ट करणे सोपे नाही. ज्यांनी सर्वस्वाचा त्याग करून सनातन अशा हिंदू संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्याची आणि आत्मविश्वास जागवण्याची शपथ घेतली आहे, त्यांनी नेहमीच अशा प्रयत्नांवर विजय मिळवला आहे आणि ते विजयी होत राहतील.. 