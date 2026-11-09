Diwali Special Story: एक दिवाळी अशीही..!

एक दिवाळी अशीही..! आजची तिथी : श्रीपराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ आश्विन नरक चतुर्दशी.आजचा वार : संडेवार! आजचा सुविचार : लखलख चंदेरी तेजाची ही न्यारी दुनिया...थरारती ज्योती ज्योती...हां हां हां हां!! न मो नमः नमो नमः नमो नम: नमो नमः (१०८ वेळा लिहिणे) मन प्रसन्न आहे. ‘उठा उठा दिवाळी आली,’ असे कुणीतरी दारावर ठकठक करून गेले. किती जोरात ते दार ठोठावणे!! गोल साबणाच्या वडीचा उपयोग दार ठोठावण्यासाठी अधिक की स्नानासाठी अधिक हे हल्ली कळेनासे झाले आहे. वडी कसली, वडाच तो! असो. तात्पर्य एवढेच की पहाटे उठलो. अंगाला तेलउटणे उटणे चोपडले. उटणे नावाचे प्रकरण अंगाला लावणे एकवेळ क्षम्य आहे, पण ते चेहऱ्याला फासताना वेगळेच वाटते. असो!! उटणे लावून स्नानाच्या वेळी मनातल्या मनात काँग्रेसच्या नरकासुराचे स्मरण करून टांचेखाली चिरांटे चिरडले. है शाब्बास! फेक नॅरेटिवच्या या नरकासुराला जनता अशीच २०२९मध्ये चिरडेल, असा मला विश्वास आहे....Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.या वर्षी मी शेतकरी बांधवाच्या घरी एक दिवस दिवाळी साजरी करणार, असे मी (भावनेच्या भरात) जाहीर केले. इतर मंत्र्यांनीही तसेच करावे, असे म्हणालो. सगळ्यांनी आधी एकमेकांकडे पाहिले, मग माझ्याकडे बघून होकार दिला. तेव्हाच मी (काय ते) समजायला हवे होते!! शेवटी एकटाच नरखेडनजीकच्या लोहार सावंगी गावात बालपांडे नामक शेतकरीदादाच्या घरी जाऊन बसलो. बराच वेळ फराळच येईना. दर-दहा मिनिटांनी शेतकरी बांधव वाळलेले सोयाबीन, सुकलेल्या केळीचे खांब वगैरे घेऊन येत होते. ‘पीक गेलं, काय करू?’ हाच सवाल. मलाही वाईट वाटले. चिडून मीसुद्धा एकदोनदा ‘सरकार झोपा काढतंय का?’ असे बोलून बसलो. (मग चपापलो.) बालपांडेभाऊंच्या नातवाने माझ्याकडे बघून रडका ओठ का काढला असेल? मला बघून लहान मुले सहसा दचकत नाहीत. पण इथे त्या बाल बालपांडेकुमारास गप्प करण्यासाठी मी थोडे प्रयत्न केले. पण ते सपशेल फेल गेले. जाऊ दे..वंदनीय मोदीजींनी माझे खूप कौतुक केले. दिवाळी साजरी करण्यासाठी मी शेतकऱ्याच्या बांधावर गेलो, याचा त्यांना विलक्षण आनंद झाला. ते स्वतः न चुकता सैनिकांबरोबर दिवाळी साजरी करणे सोडत नाहीत. यंदा बस्तरला गेले आहेत. त्यांचा आदर्श मी ठेवतो. मीसुद्धा दिल्लीला गेलो की सरहद्दीवर दिवाळी साजरी करणार, असे मनोमन ठरवले आहे. (हे वाक्य खोडले पाहिजे. उगीच नंतर कटकट नको.)मागल्या वेळेस मी पुरणपोळ्यांचा उल्लेख केला. तेव्हा जाईन तिथे ताटात पुरणपोळ्यांची चळत पडत असे. पोट फुटायची वेळ आली! यावेळी मी अनारशाचे नाव काढले नाही. यंदा नरक चतुर्दशीला दहाबारा चकल्या, तीन बश्या चिवडा, पाच लाडू, पाच करंज्या आणि मोजून चौदा अनारसे एवढाच माफक फराळ केला. चौदा अनारसे एवढ्यासाठी की आज चतुर्दशी आहे!!.Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.अराजकवादाचा, संविधानद्रोहाचा नरकासुर लोकशाहीच्या टाचेखाली चिरडण्यासाठीच आम्ही देशभर मोर्चे काढत आहो. पण सत्तेवर असून मोर्चे कसले काढता? असा प्रश्न आम्हाला विरोधक करतात. अरे वा रे वा! तुम्ही विनाकारण रस्त्यावर उतरून फेक नॅरेटिव पसरवता, आणि आम्ही गप्प बसायचे होय!!नवाच पेच उभा राहणार असे दिसते! मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या घरी दिवाळीला जावे, असे मी सांगितले खरे, पण काही शेतकऱ्यांनीच मंत्रिमहोदयांना आमच्याकडे पाठवू नका, तीन दिवसाचा फराळ एका तासात संपतो आहे, अशी तक्रार केली आहे. आता काय करावे? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.