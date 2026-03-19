अग्रलेख : विकृतीचे ‘तेजाब’

ॲसिड हल्ले केवळ शारीरिक हल्ले नसून ते पीडितेला आयुष्यभर मानसिक आणि सामाजिक यातना देणारे कृत्य आहे. कायद्याचा धाक निर्माण करण्यात अपयश का येत आहे, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.एकाहून एक कठोर कायदे केल्यानंतरही महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी न होता उलट वाढू लागल्या आहेत. केवळ पोलिस वा सरकार नव्हे, तर साऱ्या समाजानेच गंभीर दखल घेतल्याशिवाय त्यावर उपाय सापडणार नाही, अशी स्थिती येऊन ठेपली आहे. संगमनेरमध्ये नुकत्याच घडलेल्या घटनेचे संतप्त पडसाद उमटले; पण अशी एखादी घटना घडली की तात्पुरता उद्रेक होतो आणि विरूनही जातो..नराधम नवनव्या रूपात स्त्रियांच्या मार्गात आडवे येण्याचा प्रयत्न करीत राहतात. या घटनेतील पीडिता केवळ सहावीत शिकणारी मुलगी आहे. सायकलवरून शाळेत ये-जा करणाऱ्या या मुलीच्या अंगावर ॲसिडसदृश पदार्थ फेकणाऱ्या नराधमाचा ठावठिकाणा लागलेला नाही आणि त्याचा हेतूही कळलेला नाही. परंतु त्यामागची किडकी मानसिकता लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही.या घटनेत सुदैवाने ती मुलगी हल्ल्यातून बचावली असली तरी तिच्या मनातील सुरक्षिततेच्या भावनेला जो धक्का बसला आहे, तो भरून निघेल? एका गतिमंद मुलीवर ओळखीच्याच व्यक्तींनी वारंवार अत्याचार केल्याचे वृत्तही याच सुमारास येऊन आदळले. अशा आणखीही घटनांची जंत्री देता येईल..विवाहितांचा हुंड्यासाठी छळ, एकतर्फी कथित प्रेमातून ॲसिड हल्ले असोत की, गर्भातच कळ्या खुडणे असो. हे प्रकार थांबत नाहीत. आजच्या माहिती अन् तंत्रज्ञानाच्या युगातही महिला सुरक्षित नाहीत. समाजमाध्यमांसह जी नवी माध्यमे विकसित झाली आहेत, त्यावरही स्त्रीची प्रतिमा कमालीची साचेबद्ध राहिली आहे, ही दुःखाची बाब. लिंगभाव विषमतेचे दर्शन तिथेही सतत होत असते.तंत्रज्ञानाचा विकास झाला, पण त्या प्रमाणात वैचारिकता परिणत होताना दिसत नाही, ही फार मोठी उणीव आहे. आपण महिलांना समान संधी देण्याचा आणि ती सुरक्षित असल्याच्या कितीही गप्पा मारत असलो तरी वास्तव तसे नाही. मुलींवर गेल्या दोन दशकांत जे हल्ले झाले आहेत, त्यापैकी ॲसिड हल्ल्याचे प्रमाण अधिक आहे..एखाद्याला आयुष्यातून उठविण्याच्या ज्या भयावह घटना घडत आहेत, त्या अद्यापही थांबलेल्या नाहीत. आणखी असे किती हल्ले होत राहणार आणि हल्लेखोर समाजात निलाजरेपणे उजळ माथ्याने मोकाट फिरणार, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. पोलिस नेहमीप्रमाणे सांगत आहेत की तपास सुरू आहे.पण तो पूर्ण होऊन हल्लोखोराला शिक्षा होईपर्यंत त्याचा सर्व पातळ्यांवर कसून पाठपुरावा करणे ही बाब महत्त्वाची आहे. हल्लेखोरांना अटक झाली, तुरुंगात डांबले की पुढे त्याचे काय होते काहीच कळत नाही. कधी पुराव्याअभावी आरोपी तुरुंगाबाहेर येतात. त्यामुळे दुसऱ्याची हिम्मत वाढते. कायद्याचा धाक का निर्माण होत नाही, याचा विचार व्हायला हवा..आजपर्यंत जे ॲसिडहल्ले झाले आहेत, त्या सर्व आरोपींना कोणती शिक्षा मिळाली, सरकारदरबारी त्यासाठी कोणते विशेष प्रयत्न झाले याची आकडेवारी सरकारने जाहीर करायला हवी. २६ जुलै २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीस आर.एम.लोढा यांनी अशा हल्ल्याविषयी चिंता व्यक्त करीत दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे म्हटले होते.त्यावेळी त्यांनी केंद्र आणि राज्यांना तशी नोटीसही दिली होती. एकतर्फी कथित प्रेमातून ॲसिड हल्ले होत असताना सरकार त्याला आळा घालण्याबाबत ढिलाई का दाखवत आहे, असा सवालही त्यांनी केला होता.ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या पुनर्वसनाबाबतचे धोरण ठरविण्याचे निर्देश दिले होते. या घटनेला बारा वर्षे होऊन गेली तरी असे हल्ले रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या हे समजले नाही..न्यायालयाने २०१३ मध्ये बाजारात ॲसिडविक्रीला बंदीही घातली होती. त्यानंतर देशात अशा हल्ल्याचे प्रमाण कमी झाले होते. पण तात्पुरतेच. त्यानंतर पुन्हा असे हल्ले वाढू लागले आहेत. आता तरी गुन्हेगारांचे कंबरडे पोलिसांनी मोडून काढायला हवे. ॲसिड हल्ल्यानंतर त्वचा जळते, डोळ्यांना दु:खापत होते.चेहरा विद्रूप होतो. समाजात असा चेहरा घेऊन जगायचे कसे? ॲसिड हल्ले केवळ शारीरिक हल्ले नसून ते पीडितेला आयुष्यभर मानसिक आणि सामाजिक यातना देणारे कृत्य आहे. हे गुन्हे बऱ्याचदा सूडबुद्धीने किंवा प्रेमसंबंधामुळे होत असतात. प्रेमाचा दावा करणारे हे नराधम मालकीहक्काची भावना बाळगून असतात..फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम- २०१३ द्वारे भारतीय न्यायसंहितेमध्ये विशिष्ट कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. कलम '३२६- अ' नुसार ॲसिडचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत पोहोचवल्यास किमान दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि पीडितेच्या वैद्यकीय खर्चासाठी दंडाची शिक्षा आहे; तसेच ॲसिड फेकणाऱ्यास किमान पाच ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर समाधानकारक स्थिती नाही.अनेकजण कायद्यांतील पळवाटांचा आधार घेत सुटका करून घेतात. हे चित्र बदलायला हवे. अखेर प्रश्न मानसिकता बदलाच्या मुद्याकडेच येतो. त्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे..