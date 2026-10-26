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Anti American Bias: अमेरिकाविरोधाचा पूर्वग्रह

Understanding Prejudice Against the United States: अमेरिकेविषयी नाराजी की पूर्वग्रह? जागतिक जनमतामागील राजकीय आणि ऐतिहासिक संदर्भ
Understanding Anti American Bias Why Negative Perceptions of the United States Influence International Relations and Public Debate

Understanding Anti American Bias Why Negative Perceptions of the United States Influence International Relations and Public Debate

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शेखर गुप्ता,ज्येष्ठ पत्रकार
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भारतात अमेरिकाविरोधाची भावना दीर्घकाळापासून खोलवर रुजली आहे आणि ती अनेकदा सहजपणे व्यक्तही होते. हा पूर्वग्रह दूर न केल्याने आणि आपल्या उद्योजकांना ‘शोषक’ ठरवून त्यांच्याकडे पाहिल्याने आपणच आपल्या राष्ट्रीय हिताचे नुकसान करीत आहोत.

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