Anti American Bias: अमेरिकाविरोधाचा पूर्वग्रह

भारतात अमेरिकाविरोधाची भावना दीर्घकाळापासून खोलवर रुजली आहे आणि ती अनेकदा सहजपणे व्यक्तही होते. हा पूर्वग्रह दूर न केल्याने आणि आपल्या उद्योजकांना ‘शोषक’ ठरवून त्यांच्याकडे पाहिल्याने आपणच आपल्या राष्ट्रीय हिताचे नुकसान करीत आहोत..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ आणि भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी ‘रिलायन्स’च्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला दिलेल्या भेटीमुळे जामनगर या आठवड्यात राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. या दोघांचे अंबानी कुटुंबीयांनी केलेले स्वागत हा चर्चेचा प्रमुख विषय ठरला. अमेरिकेला भारताच्या तेलशुद्धीकरण क्षेत्रात एवढा रस का आहे? अंबानींनी व्हेनेझुएलाकडून तेलखरेदी करावी, असा आग्रह अमेरिका का धरत आहे? भारत हा तेलशुद्धीकरण क्षेत्रातील महासत्ता असल्याचे सांगून अमेरिकेकडून या क्षेत्राची क्षमता वाढविण्याचे आवाहन का केले जात आहे? थोडक्यात सांगायचे तर, यापूर्वी भारतभेटीवर आलेल्या विदेशातील महत्त्वाच्या व्यक्ती दिल्ली किंवा बंगळुरूला जात असताना रुबिओ आणि गोर यांनी जामनगरलाच भेट का दिली? असे अनेक प्रश्न या भेटीमुळे उपस्थित झाले आहेत..तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) काळात मागे जाऊन पाहा. पाश्चिमात्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख ‘इन्फोसिस’ किंवा अन्य माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या परिसराला भेट देत, तेव्हा कोणताही वाद निर्माण होत नसे. उलट, या भेटींमुळे देशाचा अभिमान उंचावल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत असे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वजण या भावनेशी सहमत असत. डाव्या पक्षांनीही या वेळी उद्योगाविरोधी भूमिका बाजूला ठेवली होती. मग आता संशय, साशंकता आणि अगदी टोकाच्या शंकांना खतपाणी का घातले जात आहे?.तेलशुद्धीकरण क्षेत्राचा विस्तारअंबानींना आणि पर्यायाने भारताला रशियाऐवजी हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यास भाग का पाडले जात आहे? रशिया भारताच्या अधिक जवळ आहे. अमेरिकेच्या नियंत्रणाखालील व्हेनेझुएलाचे तेल विकण्यासाठी दबाव आणला जात आहे आणि पुतीन यांची कोंडी करण्यासाठी भारताला रशियापासून दूर नेण्याची ही खेळी आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, वस्तुस्थितीची साधी पडताळणी केली तरी यातील दावे टिकत नाहीत. तरीही संताप व्यक्त करण्याची संधी मिळत असेल, तर तथ्यांची कशाला पर्वा करायची, असा या टीकेमागील सूर आहे. रशियाकडून भारताच्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीत लक्षणीय घट झालेली नाही आणि ती होण्याची शक्यताही कमी आहे. भारताला तेलशुद्धीकरण क्षेत्रातील महासत्ता म्हणणे ही केवळ कौतुकाची बाब नाही, तर देशाच्या सर्वंकष राष्ट्रीय सामर्थ्यातील एका महत्त्वाच्या नव्या घटकाची जाणीव करून देणारी बाब आहे. ऊर्जा संसाधनांची कमतरता हा भारतासाठी शाप ठरू शकला असता; पण दिवंगत धीरूभाई अंबानी यांच्या दूरदृष्टीमुळे या मर्यादेवर मात करण्याचा मार्ग देशाला मिळाला. इतर देशांच्या जमिनीतून किंवा समुद्रतळातून काढलेले कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात करून त्यावर प्रक्रिया करायची आणि जागतिक स्तरावर तेलशुद्धीकरणाचे केंद्र बनायचे, हा त्यावरील मार्ग आहे. जगभरात ऊर्जेची मागणी वाढत असताना तेलशुद्धीकरणाची क्षमता त्या प्रमाणात वाढत नव्हती. भारताने ही उणीव भरून काढली..अमेरिकेची गरजव्हेनेझुएलातील जड कच्च्या तेलाचे आव्हान आणि त्यातून निर्माण होणारी संधी ओळखणे, हीदेखील अंबानी यांच्या दूरदृष्टीचीच साक्ष आहे. या प्रयत्नांमुळे भारत तेलशुद्धीकरण क्षेत्रातील महासत्ता बनला असेल, तर त्याचा अभिमान बंगळूरमधील माहिती-तंत्रज्ञान आणि ‘आउटसोर्सिंग’ क्षेत्राच्या यशाइतकाच अभिमानास्पद नाही का? आज अमेरिकेला जागतिक स्तरावरील तेलशुद्धीकरण क्षमतेची गरज आहे. या गरजेपाठीमागे अनुक्रमे सामरिक, राजकीय आणि आर्थिक कारणे आहेत. अमेरिकेने नुकताच व्हेनेझुएलातील सत्ताबदल घडवून आणला आहे. जगातील सर्वाधिक कच्च्या तेलाचे साठे या देशाकडे आहेत. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांसाठी फारसा वेळ उरलेला नाही. सध्या जनमताच्या आघाडीवर फारशी चांगली स्थिती नसलेल्या रिपब्लिकन पक्षाला महागाई आणि पेट्रोलचे दर कमी व्हावेत, असे वाटते.व्हेनेझुएलाच्या तेलाच्या सर्वांत मोठ्या आयातदारांमध्ये अमेरिकेचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था तंत्रज्ञान, वित्त आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या अधिक प्रगत आणि कमी संसाधन-आधारित क्षेत्रांकडे वळल्याने, तेथील अवजड कच्च्या तेलाचे अनेक शुद्धीकरण प्रकल्प बंद झाले आहेत. टेक्सास, डेट्रॉईट आणि रस्ट बेल्टची जागा आता सिलिकॉन व्हॅली, सिएटल आणि न्यूयॉर्कने घेतली आहे. अशा परिस्थितीत भारताव्यतिरिक्त जगासाठी तेल शुद्धीकरणाची भूमिका कोणता देश बजावू शकतो? युरोपमधील तेलशुद्धीकरण क्षमता आता अत्यंत कमी उरली आहे. दुसरीकडे, इराणचे संकट आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे व ड्रोनच्या माध्यमातून होणारे हल्ले पाहता पश्चिम आशिया विस्तार करण्याचे धाडस करणार नाही..भेटीवरून प्रश्नचिन्हबंगळूरमधील वीजपुरवठा किंवा इंटरनेट सेवा मोठ्या प्रमाणावर खंडित झाल्यास जगातील अनेक व्यवहार ठप्प होतील, असे अनेकदा म्हटले जाते. दुसरीकडे तेलशुद्धीकरण क्षेत्राचे महत्त्वही तसेच का असू नये? भारताने तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांची संख्या वाढविण्याबरोबरच त्यांची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली पाहिजे. ‘रिलायन्स’नेही जामनगरसारखा आणखी एक प्रकल्प उभारावा. या मुद्द्यावर सर्वच राजकीय बाजूंनी भीती आणि शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. डाव्या पक्षांकडून असा विरोध होणे अपेक्षितच आहे. मात्र, उजव्या आणि मध्यममार्गी विचारांच्या गटांकडूनही अशीच भूमिका घेतली जात आहे. काँग्रेसची सध्याची डावीकडे झुकलेली भूमिका ही डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या आर्थिक विचारांना नाकारण्यासाठी नसून, अन्य पक्षांपेक्षा आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी असावी, असे मला वाटते. उजव्या विचारसरणीचे लोकही संभ्रमात आहेत. अमेरिकाच का? आणि अंबानीच का? रुबिओ यांनी टाटा सन्सचे एन. चंद्रशेखरन आणि गौतम अदानी यांचीही भेट घेतली याने त्यांना काही फरक पडत नाही. कारण मग, फक्त मोजक्याच उद्योगपतींची भेट का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.‘बिर्ला-टाटा’नंतर ‘अदानी-अंबानी’अमेरिका आणि अंबानी या दोन घटकांमुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतामध्ये अमेरिकाविरोधी भावना ही जुनी, खोलवर रुजलेली आणि स्वाभाविक आहे. अमेरिकेने एखादी गोष्ट सुचवली किंवा ती केल्याबद्दल आभार मानले, तर सावध राहण्याची गरज आहे, असे मानले जाते. त्यामागे नक्कीच छुपे हेतू असावेत, अशी भीती व्यक्त केली जाते. ही विचारसरणी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये दिसून येते आणि भारतीय जनता पक्ष किंवा त्यांचा पायाही यापासून अलिप्त नाही. नेहरू-इंदिरा यांच्या काळात ‘बिर्ला-टाटा’ हे शब्द शिवीसमान वापरले जात. आता त्यांची जागा ‘अंबानी-अदानी’ यांनी घेतली आहे. राजकारण, साहित्य आणि चित्रपटांतून झालेल्या समाजवादी विचारांच्या संस्कारांनी आपल्या मनावर अशीच छाप उमटवली आहे. दिलीपकुमार यांच्या १९५७ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘नया दौर’ चित्रपटातील एक वाक्य अनेक पिढ्यांच्या मनावर ठसले. ते म्हणजे, ‘झगडा तो हाथ और मशीन का है...’ अर्थात संघर्ष हा माणसाचे हात आणि यंत्र यांच्यात आहे. भांडवलदाराचे चित्रण क्वचितच एखाद्या चांगल्या व्यक्तीच्या रूपात करण्यात आले आहे. याच्या उलट बाजूनेही विचार करून पाहा. आपले पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री अमेरिका, जपान, फ्रान्स या देशांच्या दौऱ्यावर जातात आणि त्यांच्या कार्यक्रमात प्रमुख औद्योगिक प्रकल्प; तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या परिसरांना भेटीचा समावेश असतो, तेव्हा आपल्याला आनंदच होतो ना?.काँग्रेसनेही राजीव गांधी यांनी भारतात माहिती-तंत्रज्ञान क्रांतीचा पाया कसा घातला, याचे स्मरण ठेवायला हवे. जून १९८५ मध्ये अमेरिकेच्या पहिल्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सचे मार्क शेफर्ड ज्युनियर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांना बंगळूरमध्ये कंपनीचे परदेशातील केंद्र सुरू करण्यासाठी राजीव गांधी यांनी प्रोत्साहित केले. त्यानंतर त्यांनी जनरल इलेक्ट्रिकचे (जीई) प्रमुख जॅक वेल्च यांनाही भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले. भारताला आपली इंजिने विकायची असतील, तर भारतीय कंपन्यांकडून सॉफ्टवेअरही खरेदी करावे लागेल, अशी भूमिका वेल्च यांच्यासमोर मांडण्यात आली. त्यानंतर ‘विप्रो’ आणि ‘जीई’ यांनी संयुक्त उपक्रम सुरू केला.आपण १९७१ च्या मानसिकतेत अडकून अमेरिकेला कायम विरोध करत राहिल्यामुळे राष्ट्रीय हिताचे नुकसान करत आहोत. आपल्या देशातील उद्योजकांना भारताचे निर्माते मानण्याऐवजी केवळ ‘शोषणकर्ते’ म्हणून हिणवणे ही दुसरी मोठी चूक आहे. राष्ट्रे एकमेकांशी संबंध प्रस्थापित करताना शिष्टाचारापेक्षा स्वतःच्या हिताचा अधिक विचार करतात. ट्रम्प यांच्या काळात शिष्टाचाराला तसेही किती महत्त्व उरले आहे? आणि जो समाज आपल्या उद्योजकांच्या यशाचा आदर करत नाही, त्या समाजाची पीछेहाट होणे अटळ आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.भारतात अंबानी, टाटा, अदानी, बिर्ला, जिंदाल आणि भारती यांच्यासारखे उद्योगसमूह आहेत, हे चांगलेच. मात्र, अशा उद्योगसमूहांची संख्या कमी आहे, हीच खरी उणीव आहे. भारताला अशा आणखी उद्योगसमूहांची गरज आहे. त्यांनी अधिक तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि पोलाद कारखाने उभारावेत, जगासाठी तांबे व ॲल्युमिनियमचे उत्पादन करावे, सॉफ्टवेअर क्षेत्रात विस्तार करावा, जागतिक कंपन्यांसाठी क्षमता केंद्रे (जीसीसी) उभारावीत. भारताने उद्योजकांच्या यशाचा अभिमान बाळगायला शिकले पाहिजे. जामनगर हे त्याचे केवळ प्रतीक नाही, तर भारत भविष्यात काय साध्य करू शकतो, याची झलक दाखवणारे उदाहरणही आहे.(अनुवाद : जयदीप पाठकजी) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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