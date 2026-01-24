अग्रलेख : बांगलादेशाचा ‘वाइड बॉल’

अग्रलेख भारतीयांसाठी क्रिकेट हा केवळ एक खेळ नाही, तर तो धर्म आहे. याच धर्माने अठरा वर्षांपूर्वी आयपीएल ‘टी-२०’ लीग हा नवा संप्रदाय जन्माला घातला. ललित मोदीनामक थोर, व्यवहारी क्रीडापुरुष त्याचा जन्मदाता. ‘टी-२०’च्या आगमनामुळे क्रिकेटला वेग मिळाला. इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिल (आयसीसी) आणि ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया’ (बीसीसीआय)सारख्या क्रीडा संस्था गब्बर झाल्या. वीस षटकांच्या या खेळाने मैदानावर नवी अर्थक्रांती घडविली. क्रीडा संघटनांप्रमाणेच खेळाडू, सामन्यांचे प्रसारण हक्क विकत घेणाऱ्या कंपन्यांपासून ते चीअर लीडरपर्यंत सगळे मालामाल झाले. क्रिकेटच्या मैदानावर पैशांचा पाऊस पडला. चेंडू-फळीच्या खेळाला नवे ग्लॅमर मिळाले. याच झटपट क्रिकेटचे चाहते वाढले; पण त्यातील नजाकत लोप पावली. .मानवी मनातील द्वेष, ईर्ष्या आणि स्पर्धा यांचा निचरा करत नवे मैत्रीबंध निर्माण करणारी खिलाडू वृत्ती मैदानावरून हरवली आहे; पण आयोजक संघटनांनाही त्यांच्याशी फारसे काही देणेघेणे राहिलेले नाही, असे दिसते. कारण हा क्रिकेटचा हा नवा जुलूस केवळ पैशाने पैसाच जोडणे जाणतो. सीमांवरील वाद क्रिकेटच्या मैदानात सुटत नाही, हे जरी खरे असले तरीसुद्धा मैदानावरील सामन्यांमुळे संवादाची शक्यता निर्माण होऊ शकते, हा आशावाददेखील पूर्ण चुकीचा आहे, असेही म्हणता येणार नाही. पण तोही आता फोल ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या सगळ्याला निमित्त ठरले आहे ते आगामी ‘टी-२०’ विश्वचषकातून बांगलादेशने बाहेर पडण्याची घेतलेली भूमिका. क्रिकेटच्या मैदानावर बांगलादेश जी खडाखडी करू पाहतोय तीच मुळात अर्थहीन आहे. सुरक्षेचे कारण पुढे करत त्या देशाने भारतात खेळले जाणारे सामने अन्यत्र हलविण्यात यावेत, अशी भूमिका घेतली खरी; पण ‘आयसीसी’ने ती मागणी फेटाळून लावताच बांगलादेश क्रिकेट मंडळाने आम्ही भारतात खेळणारच नाही, असा सूर आळवला. .Premium|Shah Rukh Khan IPL controversy : शाहरूख स्वयंचीत...बीसीसीआय ‘सामनावीर’ .आता ‘आयसीसी’च्या आदेशानुसार बांगलादेशास पुढील गुरुवारपर्यंत आपली भूमिका मांडावी लागेल. बांगलादेश जर या लढतीमधून बाहेर पडला तर त्याच्याऐवजी स्कॉटलंडला संधी मिळू शकते. पण या निमित्ताने निर्माण झालेल्या राजनैतिक प्रश्नांचे, पेचप्रसंगाचे काय? मुळातच बांगलादेशाने अशी भूमिका घेण्याचे कारण काय? कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारत नकोच, या युक्तिवादात स्पर्धेपेक्षा आततायीपणाच अधिक. ‘माझीच बॅट आणि माझाच चेंडू,’ अशी भूमिका ना मैदानावर शोभते ना सीमेवर... पण हा देश आता भारतद्वेषाने पुरता आंधळा झाला आहे. बांगलादेशातील राजकीय अराजकानंतर तेथील अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाला लक्ष्य करून होत असलेले हल्ले त्या देशाचा ऱ्हास दाखवतात. परिणामी ‘आयपीएल’मधून बांगलादेशच्या मुस्तफिजूर रेहमान या खेळाडूला ‘बीसीसीआय’ने बाहेरचा रस्ता दाखविला होता. खरे तर यानंतर बांगलादेशने आपली भूमिका बदलणे गरजेचे होते; पण झाले नेमके उलट. आता तोच देश भारताच्याविरोधात कारस्थान आखताना दिसतो; त्यामुळे भारतानेही क्रिकेटच्या मैदानावरील या दोस्तान्याचा फेरआढावा घ्यायला हवा. भारत सरकार आणि ‘बीसीसीआय’सारख्या संघटनांनीही भक्तमंडळींच्या एकांगी रचितकथनाच्या आधारे निर्णय घेणे टाळायला हवेत..हाच निकष पाकिस्तानच्याबाबतीत देखील लागू होतो. मुळातच पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबत सामने खेळताना दहादा विचार करायला हवा होता. पण पैसापिपासू ‘आयसीसी’ आणि ‘बीसीसीआय’ने याकडे सोयीने दुर्लक्ष केले. पाकिस्तानची वृत्तीच कुत्र्याच्या शेपटासारखी असल्याने त्यांच्यासोबत क्रिकेट खेळलो काय किंवा कबड्डी, ते कधीच सुधारणार नाहीत. सरकार आणि संबंधित क्रीडा संघटनांनी अशा स्पर्धांचे आयोजन करताना, सगळ्या पैलूंचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. चार घटका मनोरंजन करणाऱ्या सामन्यांनी देशाच्या भूराजकीय रणनीतीवर प्रभाव टाकता कामा नये. चोवीस तास कंठशोष करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी राष्ट्रहिताचा मुद्दा समोर येताच आपआपले अजेंडे बाजूला ठेवायला हवेत. तसे पाहता ‘टी-२०’ विश्वचषकामध्ये न खेळल्याने सर्वाधिक नुकसान हे बांगलादेशाचेच होणार आहे. तब्बल पाच लाख डॉलरचे सहभागशुल्क त्यांना गमवावे लागेलच; पण त्याचबरोबर बांगलादेश क्रिकेट मंडळाला ‘आयसीसी’कडून मिळणाऱ्या मोबदला निधीलाही कात्री लागू शकते.\r\n.या विश्वचषकामध्ये बांगलादेश न खेळल्याने भारताचे आणि ‘बीसीसीआय’ अथवा ‘आयसीसी’चे काहीही नुकसान होणार नाही; पण त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रात हा देश एकाकी पडू शकतो. हे झाले खेळाचे. भूराजकीय समीकरणांचा विचार केला तर बांगलादेश दुरावणे हे भारतालाही परवडणारे नाही. सगळ्याच गोष्टी कट्टरतेच्या भिंगातून पाहिल्याने केवळ शत्रू वाढतील मित्र नाही, हे आपणही लक्षात घ्यायला हवे. केंद्र सरकार आणि ‘बीसीसीआय’ने त्यात वाहवत जाऊ नये.अन्यथा शेजारी ‘दुसरा पाकिस्तान’ तयार होण्याचा धोका बळावेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.