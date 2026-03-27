अग्रलेख : वासना, कामनांची तळघरे

एखाद्याचा काटा काढण्यासाठी अंधश्रद्धेच्या आहारी जाण्यात राजकारणीच आघाडीवर दिसतात, हे या राज्याला भूषणावह नाही.महाराष्ट्राने एखाद्या गोष्टीत पुढाकार घ्यावा आणि इतर राज्यांनी किंवा साऱ्या देशाने त्याचे अनुकरण करावे, ही स्थिती एकेकाळी होती. मग ती रोजगार हमी योजना असो, कृषी-औद्योगिक विकासासाठी घेतलेले निर्णय असोत, वा सामाजिक सुधारणांचा विषय असो. हे राज्य प्रगत आणि पुरोगामी आहे, असे म्हटले गेले, ते या गोष्टींमुळे..नरबळी आणि जादूटोणाविरोधात विशेष कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. तेही त्या प्रतिमेला साजेसेच घडले. पण दुर्दैवाने आपल्याकडच्या राजकारणाचीच पातळी इतकी वेगाने घसरली आहे की, आता राजकीय नेतेमंडळींवर, लोकप्रतिनिधींवरच या कायद्याचा वापर करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. कायदा करणारे राजकारणीच भोदूंबाबांच्या आश्रयाला जात असतील तर सर्वसामान्य जनतेपुढे ते कोणते उदाहरण घालून देत आहेत? कोणता आदर्श ठेवत आहेत? श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा या वेगळ्या गोष्टी आहेत..माणसाने सश्रद्ध असावे. त्यातून जीवनाला सकारात्मक दिशा मिळते. परंतु भोंदूबाबा आणि त्यांच्या नादी लागणारी मंडळी यांचा या श्रद्धेशी काहीही संबंध नाही. खरे तर आपल्याकडच्या संतांनी जळजळीत शब्दांत भोंदूगिरीवर कोरडे ओढले आहेत. तरीही नवनवे भोंदूबाबा तयार होतात आणि राजरोस लोकांना वेठीला धरतात, त्यांचे शोषण करतात. शिवाय या सगळ्याला राजाश्रय मिळतो..राजकारणात एखाद्याचा 'करेक्ट कार्यक्रम' करून जिरवणे वेगळे; पण एखाद्याचा काटा काढण्यासाठी अंधश्रद्धेच्या आहारी जाण्यात राजकारणीच आघाडीवर आहेत, हे महाराष्ट्राला भूषणावह नाही. सध्या गाजणारे अशोक खरात प्रकरण, त्यातून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा, समाजमाध्यमांवर येणारे नवीन व्हिडिओ, या माध्यमांतून दिले जाणारे राजकीय शह-काटशह हे सगळे उद्वेगजनक आहे..या भोंदूबाबाच्या चरणी अनेक नेते, सरकारी अधिकारी लीन झाल्याचे राज्यातील जनतेने पाहिले. त्यातून या व्यक्तीचे प्रस्थ इतके वाढले की सगळी सत्ता आपल्या मुठीत असल्याच्या आविर्भावात हा माणूस वागू लागला. काहीही करण्यास आपण मुख्यत्यार आहोत, असे मानू लागला. अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण त्याने केले. आता या प्रकरणात 'कुणालाही सोडणार नाही', 'कुणालाही पाठीशी घालणार नाही', 'दोषींना कडक शिक्षा करू', अशी आश्वासने सरकारकडून विधिमंडळात दिली गेली..पण मुळात गुन्हेगारांना शिक्षा देणे, हे तर सरकारचे अगदी मूलभूत कर्तव्य आहे. आत्तापर्यंत खरातवर आठ गुन्हे दाखल झाले आहेत. बऱ्याचदा भीतीपोटी किंवा समाज काय म्हणेल, यामुळे अनेक पीडित व्यक्ती तक्रार द्यायला पुढे येत नाहीत. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी किती असेल, याचा अंदाजही बांधता येणार नाही. या प्रकरणाचा योग्य तो तपास होऊन यात ज्यांचा-ज्यांचा हात आहे त्यांना शिक्षा होणार की, आता 'ईडी' नाही, 'सीडी' हातात आहे, असे म्हणत दोषींना आपल्या तालावर नाचवत ठेवले जाणार, हे पाहावे लागेल..खरात प्रकरण ताजे असतानाच एका मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानातील झोपण्याच्या खोलीतील दृश्ये 'व्हायरल' केली गेली. आठ महिन्यांपूर्वीचा हा व्हिडिओ आत्ताच बाहेर आणण्यामागे कोणते हेतू आहेत, हे तपासायला हवे. विधानसभेत बुधवारीच 'शक्ती' कायद्यात सुधारणा करून महिलांचा 'डिजिटल छळ' हा गंभीर गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. पण महिलांचा प्रत्यक्ष होणारा छळच आपण थांबवू शकत नसलो तर नवनवे कायदे करून उपयोग काय? नरबळी व जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात येऊन आज १३ वर्षे झाली..ज्या उद्देशाने कायदा आणला ते उद्दिष्ट साध्य झाले का? कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर जे जे सत्ताधारी होते, त्यांनी हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले, याचा हिशेब मांडला पाहिजे. राजकर्त्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हवे, ही अपेक्षा सध्याच्या काळात भाबडेपणाची वाटू शकते. परंतु कधीतरी ते करावे लागेलच.'मुलीला सासरी जाताना हातात राज्यघटनेची प्रत द्या', हे ऐकायला किती छान वाटते! पण असे आवाहन करणाऱ्या बाईच जेव्हा खरातसारख्या भोंदूची पाद्यपूजा करतात तेव्हा त्यातून जनतेला काय संदेश दिला जातो? शाहू, फुले, आंबेडकर ही नावे सतत घेऊन भाषणे करणाऱ्यांनी त्यांच्या विचारांना मात्र पूर्णपणे हरताळ फासल्याचे दिसते. लोकांना ही विसंगती जाणवत असते. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीविषयीच त्यांच्यात वैफल्य निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..नेत्यांकडून पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि विकासाची अपेक्षा असते. मात्र, अशा वादग्रस्त घटनांमुळे लोकांचा राजकारणावरील विश्वास डळमळीत होतो. हे सगळे चित्र पाहिल्यानंतर 'वासना, कामनांची तळघरे, तेथ ही सर्पजाती संचरे...'या ओळी आठवल्याशिवाय राहात नाहीत. नेत्यांनी स्वतःचे वर्तन सुधारणे, जबाबदारी स्वीकारणे आणि जनहिताला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा दर्जा आणखी वेगाने घसरेल..