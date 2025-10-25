अग्रलेख : ‘उगवत्या’ला वंदन

अग्रलेख छटपूजेचा मुहूर्त उगवण्यापूर्वी सरतेशेवटी बिहारमधील महागठबंधन किंवा इंंडिया आघाडीच्या लाजेखातर नाईलाजाने का होईना, काँग्रेसला तेजस्वी यादव नावाच्या ‘उगवत्या’ सूर्याला नमस्कार करणे भाग पडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासारख्या दिग्गजांना तेजस्वी यादव यांनी पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत सळो की पळो करुन सोडले होते. तेव्हापासून त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाला कमी लेखण्याची चूक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने ं केलेली नाही. पण सुंभ जळून तीन दशके लोटली तरीही पीळ कायम असलेल्या काँग्रेसला बिहारच्या राजकारणातील लालूप्रसाद यादव-तेजस्वी यादव यांच्या वर्चस्वाची पुरत्या गांभीर्याने दखल घ्यावीशी वाटलेली नव्हती. आता परीक्षा अगदी समोर येऊन ठेपल्यानंतर ती घ्यावी लागली आहे. कुठल्याही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेल्या मित्रपक्षाचे नेतृत्व मान्य करायचे नाही आणि शेवटचा अर्ज भरेपर्यंत जागावाटपावरुन तुटेपर्यंत ताणून मित्रपक्षांचा छळ करायचा, या आजारी मानसिकतेतून काँग्रेसच्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय नेतृत्वाला बाहेर पडणे शक्य होत नाही. .राहुल गांधी यांचे नेतृत्वही या बाबतीत अन्य काँग्रेसजनांप्रमाणे संकुचित आहे, असे म्हणावे लागेल. त्याचा प्रत्यय बिहारच्या निवडणुकीत प्रत्येकवेळी येतो आणि यंदाची निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. बिहारच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस-डाव्या आघाडीतर्फे मुख्यमंत्रिपदासाठी तेजस्वी यादव उमेदवार असतील, हे जाहीर करण्यास काँग्रेसचे नेतृत्व आधी इच्छुक नव्हते. तेजस्वी यादव हे काही ममता बॅनर्जी किंवा अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणे राहुल गांधी यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील प्रतिस्पर्धी नव्हेत. बिहारमध्ये स्बवळावर लढून दहा आमदार निवडून आणता येतील, एवढी क्षमताही काँग्रेसमध्ये राहिलेली नाही..बिहारमध्ये काँग्रेसपाशी ठोस जनाधार असलेला एकही चेहरा नाही. गेल्या तीन दशकांपासून सातत्याने क्षीण होत गेलेल्या पक्षसंघटनेत जीव ओतणे राहुल गांधी यांना जमले नाही. याच तीन दशकांत त्यांनी नितीशकुमार यांना कमजोर करुन आपली ताकद वाढविण्यासाठी केलेली प्रयत्नांची पराकाष्ठाही पुरेशी ठरु शकलेली नाही. भाजपच्या चिकाटीला मिळणाऱ्या मर्यादित यशाकडे बघून अंतर्मुख होणे तर दूरच, राज्यातील आणि दिल्लीतील काँग्रेसजनांचा अहंकार यंदाही तसाच कायम आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत क्षमता नसताना जागावाटपात ७० जागा मिळविणारा हाच काँग्रेस पक्ष तेजस्वी यादव यांची हातातोंडाशी आलेली सत्ता घालविण्यात कारणीभूत ठरला होता. पण त्यातून धडा घेईल तो काँग्रेस पक्ष कसला?.विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर आली असताना निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांच्या ‘शुद्धीकरणा’साठी केलेल्या सखोल पुनरावलोकन मोहिमेमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात शंका आणि रोष निर्माण झाला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोग मतांच्या चोरीमध्ये सामील झाला असल्याचा आरोप करीत ‘लोकशाहीच्या रक्षणा’खातर राहुल गांधी यांनी तेजस्वी यादव यांच्या साथीने २० जिल्ह्यांमध्ये ‘व्होटर अधिकार यात्रा’ काढली. या यात्रेला सर्वसामान्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. पण बिहारचे दोन आठवड्यांचे ‘राजकीय पर्यटन’ उरकल्यानंतर राहुल गांधी नेहमीप्रमाणे कोषात गेले. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली तरी ते बिहारविषयी सक्रिय झाले नव्हते..Crime News: समृद्धी महामार्गावर पिस्तूल व जिवंत काडतुसांसह आरोपीला अटक.पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याने ऐन मोक्याच्या वेळी पाठ फिरविल्याचे बघून राज्यातील दुय्यम काँग्रेस नेते नेहमीप्रमाणे महागठबंधन खिळखिळे करण्यात व्यग्र झाले. तेजस्वी यादव महागठबंधनचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील काय, असा प्रश्न ‘व्होटर अधिकार यात्रे’दरम्यान राहुल गांधी यांना विचारण्यात आला होता. पण प्रत्येक प्रश्नाचे सडेतोड उत्तर देणारे राहुल गांधी यांनी हा प्रश्न टाळला. बिहारमध्ये काँग्रेसचा मुख्यमंत्री व्हावा, एवढी त्या पक्षाची ताकद नाही. पण त्याची जाणीव राजकीयदृष्ट्या बधीर झालेल्या दिल्लीतील काँग्रेसश्रेष्ठींना नाही. राज्यातील काँग्रेसचे नेते निवडणुकीच्या काळात ईर्षेने पेटून उठत आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराला पाडल्याशिवाय राहात नाहीत, तिथे मित्रपक्षांचे काय? काँग्रेसच्या या सार्वत्रिक अनुभवातून मित्रपक्ष असलेले एकही राज्य अपवाद ठरू शकलेले नाही..काँग्रेसचे प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोक राम यांच्या माध्यमातून लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्याशी जागावाटपावरुन सहा आठवड्यांचा कालापव्यय केल्यानंतर बिहारमध्ये भाजप-जेडीयू पुन्हा सत्तेत आल्यास राष्ट्रीय पातळीवर आपलीच रया जाईल, या कल्पनेतून राहुल गांधी यांना ‘लोकशाही रक्षणा’ची पुन्हा जाणीव झाली आणि त्यांनी काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते अशोक गेहलोत यांच्यावर शेवटच्या क्षणी ‘अग्निशमना’ची जबाबदारी सोपवली. तेजस्वी यादव यांच्या चेहऱ्यावर एकमत झाल्याने महागठबंधनचा संभाव्य घटस्फोट कसबसा टळला. गेहलोत यांनी पाटण्यातील पत्रकार परिषदेत तेजस्वी यादव यांच्या नावाची घोषणा केली, त्यावेळी पृष्ठभूमीवर लावलेल्या पोस्टरवर राहुल गांधी यांचा चेहरा नव्हता. ही घोषणा राहुल गांधी यांच्या इच्छेविरुद्ध करावी लागली असावी, असा अर्थ त्यातून निघू शकतो. समर्थक मतदारांच्या मनात सकारात्मक धारणा टिकवून ठेवण्यासाठी मित्रपक्षांशी तोंडदेखले का होईना, संवाद आणि सौहार्द कसे राखायचे, याचा भाजपकडून धडा घेण्याची राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला कशी गरज आहे, हेच या घडामोडींनी दाखवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 