TB Vaccine: क्षयरोगावरील ‘खरीखुरी लस’

भारतात आज 'टीबी'चे सुमारे २८ लाख रुग्ण आहेत. कोणत्याच औषधांना दाद न देणारा टीबी सध्या वाढतो आहे. असे रुग्ण भारतात सर्वाधिक आहेत. या पार्श्वभूमीवर नऊ एप्रिल २०२६ रोजी 'द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल'मध्ये प्रकाशित झालेले नवीन टीबी लसींसंदर्भातील एक संशोधन आपली आशा आणि उमेद पल्लवित करणारे आहे. डॉ. प्रदीप आवटे, निवृत्त राज्य सर्वेक्षण अधिकारी.भारतात आज 'टीबी'चे सुमारे २८ लाख रुग्ण आहेत. कोणत्याच औषधांना दाद न देणारा टीबी सध्या वाढतो आहे. असे रुग्ण भारतात सर्वाधिक आहेत. या पार्श्वभूमीवर नऊ एप्रिल २०२६ रोजी 'द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल'मध्ये प्रकाशित झालेले नवीन टीबी लसींसंदर्भातील एक संशोधन आपली आशा आणि उमेद पल्लवित करणारे आहे.घ राची बेल वाजली तसा माधुरीताईंनी घराचा दरवाजा उघडला. दारात आजही चिमुरडी धनश्री उभी होती. "का ग, आजही अर्चना नाही का आली?" धनश्री कसनुशी होऊन आत आली. तिच्या बाबाला अजूनही नीट बरे वाटत नव्हते, आई त्याला घेऊन दवाखान्यात गेली होती. धनश्रीच्या बाबाला टीबी होता. त्यात दारूचे व्यसन. १३ -१४ वर्षांची धनश्री आईची धुण्या-भांडयाची कामं करून हातभार लावत होती पण तिची शाळा? ती अशी एकटीच नाही. भारतात दरवर्षी सुमारे तीन लाख मुलं आई-वडिलांच्या क्षयरोगा ('टीबी') मुळं शाळा सोडतात. धनश्री त्यातीलच एक. बायकांचे हाल तर अजून वाईट. बाईला टीबी झाल्यास नवरा हाकलून देतो, माहेर आधार देत नाही. गड्यामाणसांची छोटी-मोठी नोकरी 'टीबी'मुळे हातची निघून जाते. 'टीबी' केवळ आजार नाही. त्याचे सामाजिक, आर्थिक परिणाम भयावह आहेत..भारतात आज 'टीबी'चे सुमारे २८ लाख रुग्ण आहेत. जगातला प्रत्येक चौथा टीबीरुग्ण भारतात आहे. कोणत्याच औषधांना दाद न देणारा टीबी सध्या वाढतो आहे. असे रुग्ण भारतात सर्वाधिक आहेत. 'टीबी'साठी गाव-शहराबाहेर पूर्वी रुग्णालये असत, त्या युगात परत जायची वेळ येऊ नये, म्हणून आपण या आजाराकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. भारतात दरवर्षी सव्वा दोन ते चार लाख मृत्यू टीबीमुळे होतात. दर तीन मिनिटाला दोन मृत्यू. गरीबी, कुपोषण, व्यसन, लोकसंख्येची दाटीवाटी, एचआयव्ही संसर्ग या सगळ्यांमुळे भारतात टीबी ही मोठी समस्या होऊन बसली आहे.शासनस्तरावर याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. टीबीमुक्त अभियान, निःक्षय पोषण योजना यांसारख्या योजना राबवून सरकार या प्रश्नाला मनःपूर्वक भिडण्याचा प्रयत्न करत आहे. परिसरातील टीबीरुग्णला दत्तक घेऊन त्याला सकस आहाराकरीता देणगी देऊन त्याला बरे होण्याकरता समाजातील दानशूर व्यक्तींना हातभार लावण्यासाठी उद्युक्त करणारी 'निःक्षय पोषण योजना' कल्पकरीत्या आखण्यात आलेली आहे. सरकार आणि समाज एकत्र येऊन कार्यरत झाल्याविना टीबीमुक्त भारताचे स्वप्न साकार होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर नऊ एप्रिल २०२६ रोजी 'द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल'मध्ये प्रकाशित झालेले नवीन टीबी लसींसंदर्भातील एक संशोधन आपली आशा आणि उमेद पल्लवित करणारे आहे..'आयसीएमआर' आणि भारत सरकारचा जैवतंत्रज्ञान विभाग यांच्यावतीने क्षयरोगविरोधी अशा दोन महत्त्वाच्या लसींचे 'फेज ३ क्लिनिकल ट्रायल' नुकतेच पार पडले. त्याचा संशोधनअहवाल 'ब्रिटिश मेडिकल जर्नल'मध्ये नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या संशोधनात पुण्यातील 'सीरम इन्स्टिट्यूट'ने विकसित केलेली 'व्हीपीएम १००२' (रिकॉम्बिनन्ट बीसीजी) आणि 'कॅडिला फार्मास्युटिकल्स'ची 'इम्युवॅक' या दोन लसींची परिणामकारकता आणि सुरक्षितता याबाबत अभ्यास करण्यात आला. सहा राज्यांतील १८ ठिकाणी आणि सुमारे १२ हजार, ७१७ एवढ्या सहा वर्षांवरील रुग्णांत या लसींच्या परिणामांची शास्त्रीय पद्धतीने चिकित्सा करण्यात आली. यात निवडलेल्या सर्व व्यक्ती या क्षयरोगग्रस्त व्यक्तीच्या घरातील होत्या. त्यांना तीन गटांत विभागून या दोन लसी आणि प्लासिबो (लस नसलेले इंजेक्शन) अशा स्वरूपात इंजेक्शन देण्यात आली. लस घेतल्यानंतर सुमारे ३८ महिने या सर्व गटातील व्यक्तींचा पाठपुरावा करण्यात आला आणि त्यानंतर मिळालेल्या निरीक्षणांचे, आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात आले..या संशोधनावरून दिसते की, 'व्हीपीएम १००२' ही लस फुप्फुसाच्या क्षयरोगाविरुद्ध संरक्षण देत नाही; तथापि फुफुसबाह्य क्षयरोगाच्याविरुद्ध मात्र ती निश्चितपणे संरक्षण देते. सहा वर्षे ते १४ वर्षे या वयोगटातील मुलांना ही लस सर्व प्रकारच्या क्षयरोगाविरुद्ध संरक्षण देते. अठरा वर्षांखालील सर्व व्यक्तींना, ज्यांचे पोषण उत्तम आहे ही लस संरक्षण देते. फुफुसबाह्य टीबीचा आजाराचा धोका कमी करण्यात तिची परिणामकारकता ५०.४ टक्के इतकी आहे.'इम्युवॅक' ही लस सर्वसाधारणपणे टीबी आजाराविरुद्ध संरक्षण देत नाही; परंतु सहा ते दहा वर्षे वयोगटातील मुलांना सर्व प्रकारच्या टीबीविरुद्ध ही लस संरक्षण देते आणि ज्या व्यक्तीचे पोषण उत्तम आहे, अशा अठरा वर्षाखालील व्यक्तींमध्ये ही लस फुप्फुसाच्या टीबीसाठीदेखील गुणकारी आहे, असे दिसते.सध्या बीसीजी ही क्षयरोगावरील एकमेव लस आहे. या लसीमुळे पाच वर्षाखालील मुलांचे गंभीर स्वरुपाच्या क्षयरोगापासून रक्षण होते;तथापि यावरील वयोगटात क्षयरोग प्रतिबंधासाठी तिचा फारसा उपयोग होत नाही. या नवीन संशोधनुसार 'व्हीपीएम १००२' ही फुप्फुसबाह्य टीबीसाठी सर्व वयोगटांकरता ५०.४ टक्के परिणामकारक आढळलेली आहे..फुप्फुसबाह्य क्षयरोग'व्ही पी एम १००२' आणि 'इम्युवॅक' या दोन लसी लहान मुले आणि पाच ते १८ वयोगटातील कुमारवयीन मुले यामधील फुप्फुसाचा आणि फुप्फुसबाह्य क्षयरोग आजारापासून संरक्षण मिळण्यासाठी पोषण पुरवणीसह वापरली तर परिणामकारक ठरतील, असे या संशोधनावरून दिसून येते आणि विशेषतः या लसी सर्वच वयोगटासाठी फुप्फुसबाह्य टीबी संरक्षणाकरता उपयुक्त आहेत, हे लक्षात घेता एकूण टीबीरुग्णांची संख्या कमी करण्यात त्यांचा फायदा होऊ शकतो. कारण टीबीच्या एकूण रुग्णांपैकी सुमारे एक तॄतीयांश रुग्ण हे फुप्फुसबाह्य स्वरुपाचे असतात.सध्या आपण नवजात बालकाला 'बीसीजी' ही लस देतो. त्यानंतर बूस्टर म्हणून पाच ते ४ मेपासून हाेणार सुरुवात! .Pune Education News: उन्हाळी सुट्टीतच शिक्षकांना प्रशिक्षण बंधनकारक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचा निर्णय; ४ मेपासून हाेणार सुरुवात!.‘टीबी’विरोधी या दोन लसीसंदर्भातील हे संशोधन आशादायक आहे , हे नक्की; तथापि या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या संशोधनाकडे अधिक तपशीलात आणि बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. वैज्ञानिक सत्यासाठी केवळ अंधश्रद्धाच अडथळा ठरतात असे नव्हे. अनेकदा अवतीभवती फोफावलेल्या बाजाराची नफेखोर वॄत्तीदेखील वैज्ञानिक तथ्याचा विपर्यास करु शकते, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आपण २०२५ पर्यंत टीबीमुक्त भारताचे स्वप्न पाहिले होते, ते थोडेसे दूर गेले आहे हे नक्की. ‘टीबी’विरुद्धच्या नव्याने येणा-या या लसी एक नवीन आशा घेऊन येत आहेत; पण ‘एव्हरीथिंग इज ट्युबरकुलोसिस’ या पुस्तकात जॉन ग्रीनने म्हटल्याप्रमाणे, “आपण टीबी केवळ औषधांनी आणि लसींनी बरा करू शकत नाही. आपण टीबीच्या मूळ कारणावर मात केली पाहिजे आणि ते मूळ कारण आहे अन्याय. ज्या जगात सर्वांना पोटभर खायला मिळते, प्रत्येकाला परवडेल अशी आरोग्यसेवा मिळते आणि प्रत्येकाला माणुसकीने वागवले जाते, त्या जगात ‘टीबी’ला थारा नाही. आपणच या आजाराचे कारण आहोत, तर आता आपणच त्याचा उपचार झाले पाहिजे.” टीबीवरील खरी लस हीच. तीच आपल्याला टीबीमुक्त भारताची खरीखुरी वाट दाखवेल. आणि म्हणूनच औषधे, लस यासोबतच सकारात्मक व्यवस्थात्मक बदलाकडेही आपण लक्ष द्यायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 