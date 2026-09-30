Buddhist Religion: बौद्ध धर्माचा संवाद - साहित्य विस्तार

भगवान बुद्धांचा उपदेश ‘निर्वाण’ रूप ‘दुःख मुक्ति’चे अंतिम फल विद्यमान जन्मातच प्राप्त होईल, या दिशेने जाणाऱ्या अर्थपूर्ण प्रश्नांचा पाठपुरावा करणारा संवाद होता. त्यांच्या सहा प्रमुख संवाद पद्धती होत्या. .१. धम्मसाकच्छा - साकच्चा : ‘महामंगल सुत्ता’नुसार (गाथा ९, सुत्तनिपात, खुद्दक निकाय) उचित वेळी किंवा वेळोवेळी धर्मावर चर्चा- संवाद करणे’ (कालेन धम्मसाकच्छा). याचा उद्देश ज्ञान वाढवणे आणि नैतिक प्रेरणा मिळवणे.२. उपमा आणि उदाहरणे : गूढ तत्त्वज्ञान सोप्या भाषेत उलगडण्यासाठी उपमा आणि रूपकांचा वापर करणे. क्रोध म्हणजे हातात धरलेला गरम कोळसा. दुसऱ्यावर फेकण्यापूर्वी स्वतःचाच हात भाजतो. आनंद म्हणजे एका मेणबत्तीने हजारो मेणबत्त्या पेटवणे.३. व्यक्तीनुरूप संवाद : श्रोता शेतकरी, राजा, व्यापारी की लहान मूल आहे, हे पाहून संवादाची भाषा आणि स्तर ठरवणे.४. सम्यक वाणीचे नियम : ‘सम्यक् वाचा’ - योग्य बोलणे (अष्टांग मार्गातील तिसरा मार्ग), ‘सम्यक् वाचा सुत्त’ (अंगुत्तर निकाय ५.१९८, सुत्त पिटक) आणि पंचशीलातील तिसरे शील ‘मृषावाद विरती - खोटे न बोलणे’ या तीन गोष्टी भगवान बुद्धांच्या मूळ संवाद पद्धती स्पष्ट करतात. भगवान बुद्धांच्या सम्यक वाणीचे सहा नियम’ ‘अभय राजकुमार सुत्त’ (मज्झिम निकाय ५८) मध्ये आढळतात :.असत्य, अहितकारक आणि दुसऱ्यास अप्रिय - कधी बोलू नये.असत्य, अहितकारक पण दुसऱ्यास प्रिय - कधी बोलू नये.सत्य, पण अहितकारक व दुसऱ्यास अप्रिय - कधी बोलू नये.सत्य, पण अहितकारक आणि दुसऱ्यास प्रिय - कधी बोलू नये.सत्य आणि हितकारक पण दुसऱ्यास अप्रिय - करुणेपोटी बोलावे, परंतु योग्य वेळ पाहूनचं.सत्य, हितकारक आणि दुसऱ्यास प्रिय - दुःखमुक्तिसाठी योग्य वेळ पाहून बोलावे.५. बुद्धिवादी स्वातंत्र्य : बुद्धांनी ‘एही पस्सिको’ (एही - या आणि पस्सिको - स्वतः अनुभव घ्या) हा उपदेश केला. बुद्ध म्हणत, ‘‘मी सांगतोय किंवा ग्रंथात लिहिले आहे म्हणून विश्वास ठेवू नका, तर ते स्वतःच्या बुद्धीच्या कसोटीवर तपासून पहा’’ (‘कालामा सुत्त, अंगुत्तर निकाय ३.६५) हा बुद्धाचा बुद्धिवादी व अनुभववादी वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे..६. मौन पद्धती : जगाची निर्मिती, स्वर्ग नरक इत्यादी ‘अव्याकृत प्रश्न’ संवाद भरकटत नेतात, अनावश्यक वाद निर्माण करतात. अशा प्रश्नांबाबत बुद्ध मौन बाळगत.संगीति-बौद्ध परिषदा आणि वादविवाद पद्धतीबुद्धाच्या ‘महापरिनिर्वाणा’च्या (इ. स. पूर्व ४८३) वर्षी एक बौद्ध परिषद आयोजित केली गेली. या परिषदेला ‘संगिती’ म्हंटले जाते. मगध सम्राट बिंबिसार आणि त्याचा राजपुत्र अजातशत्रू या दोघांच्या नियोजनाखाली व भिक्खू महाकश्यप यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ‘संगिती’ झाली. ही परिषद सात महिने चालली. बुद्धांच्या उपदेशांचे ग्रांथिक व्यवस्थापन करणे, हा या परिषदेचा विषय होता. यावेळी बुद्धांचा प्रिय परमशिष्य आनंद यांनी मूळ उपदेश स्पष्ट केला. त्यानुसार विनयपिटक, सुत्तपिटक व अभिधम्मपिटक असे ‘त्रिपिटक’ वर्गीकरण करण्यात आले. ही पहिली ‘संगिती’ मानली जाते. तथापि नंतरच्या कालखंडात बुद्ध-वचनांच्या अर्थ लावण्यावरून मतभेद झाले. परिणामी त्या वचनांचा अर्थ निश्चित करण्यासाठी ‘महापरिनिर्वाणा’नंतरच्या ३०० ते ४०० वर्षांच्या कालखंडात अनेक बौद्ध धम्म परिषदा बोलावण्यात आल्या..दुसरी संगिती अंदाजे १०० ते १२० वर्षांनी वैशालीनगरीत भरविण्यात आली. त्यानंतर अंदाजे १३७ वर्षांनी पाटलीपुत्र येथे एक संगीति झाली. या परिषदेत ‘हीनयान’ (थेरवाद किंवा स्थविरवाद) आणि ‘महायान’ (महासंघिक) असा विस्तार झाला. इ.स.पूर्व २५० किंवा इ.स.पूर्व ३२५ दरम्यान सम्राट अशोकाच्या काळात तिसरी संगिती आयोजित करण्यात आली. चौथी संगिती श्रीलंकेत इ.स.पूर्व २५ दरम्यान झाली. सुमारे १०० वर्षांनी गांधार सम्राट कनिष्कच्या अधिपत्याखाली गांधार येथे पाचवी संगिती झाली. या परिषदेत सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महाकवि, नाटककार व संगीतकार आणि ‘वज्रसूची’ ‘बुद्धचरितम्’ आणि ‘सौंदरानंद’ या प्रसिद्ध ग्रंथांचे लेखक अश्वघोष (इ.स. अंदाजे ८० ते १५०) यांनी यात अतिशय मोलाची भर घातली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिपिटकावर प्रथमचं संस्कृतमध्ये सविस्तर टीकाग्रंथ रचण्याचे महत्तम कार्य झाले. या संगीतिनंतर बौद्ध धर्माचा अभ्यास, लेखन संस्कृतमध्ये सुरू झाले..कथावथ्युभगवान बुद्ध आणि त्यांच्या अनुयायांनी कथा (चर्चा) करण्याची एक विशिष्ट पद्धत विकसित केली. तिला ‘पाटीपुच्छ कथा’ किंवा ‘प्रतिपच्चा कथा’ (प्रतिपुच्छ कथा) असे म्हटले गेले. हा बौद्ध ‘कथा सिद्धांत’मानला जातो. पाटीपुच्छ म्हणजे प्रश्नाच्या शेवटी - पुच्छ भागी येणाऱ्या प्रश्नाला पुन्हा प्रश्न विचारत राहून तो प्रश्न सोडविणे. ‘नंदकवद’ सुत्रामध्ये (नन्दकोवाद सुत्त,‘मज्जिमनिकाय’ सूत्र१४६) बौद्ध भिख्खू भन्ते नंदक हे या ‘कथा पद्धती’चे उदाहरण देतात. त्याच प्रकारे ‘अनुमानसुत्त’ आणि ‘उपालीसुत्त’मध्ये ‘अनुमान आणि वाद’ या संकल्पना संवाद-विवादाच्या अर्थाने मांडल्या गेली आहेत. ‘कथावत्थु’नुसार कथेची पाच तंत्रे असतात : अनुयोग (सत्यार्थ व परमार्थ विषयक मुद्दा उपस्थित करणे), उदाहरण (स्पष्टीकरण), पतिञ्ञा (प्रस्ताव), उपनयन (तर्काचा वापर), निग्गम (निष्कर्ष) आणि निग्गह (चर्चेची अखेर करणे).भगवान बुद्धांच्या अनेक शिष्यांनी, क्रांतिकारी अनुयायी ‘बोधिसत्त्व’ यांनी आपापल्या नव्या संवाद पद्धती निर्माण केल्या. या सर्व संवादातून बौद्ध साहित्याचा अभ्यास व चिंतन करण्यासाठी ‘एक जन्म अपुरा पडेल’ इतका प्रचंड विस्तार झाला. सर्वांत प्रभावी संवाद पद्धतीचा आणि साहित्याचा विस्तार विसाव्या शतकात झाला.(उत्तरार्ध) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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