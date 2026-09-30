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Buddhist Religion: बौद्ध धर्माचा संवाद - साहित्य विस्तार

Buddhist Dialogue and the Expansion of Literary Traditions: बुद्धांच्या सहा संवाद पद्धती, संगिती परिषदा आणि कथा सिद्धांतातून उलगडलेला तत्त्वज्ञानाचा प्रवास; त्रिपिटक, संस्कृत टीकाग्रंथ आणि विविध यान परंपरांमुळे बौद्ध साहित्याला लाभलेला अभूतपूर्व विस्तार
Buddhist Religion Literature Expansion Examines Buddhist Teachings Dialogue Culture and the Literary Tradition of Maharashtra

Buddhist Religion Literature Expansion Examines Buddhist Teachings Dialogue Culture and the Literary Tradition of Maharashtra

sakal

श्रीनिवास हेमाडे
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भगवान बुद्धांचा उपदेश ‘निर्वाण’ रूप ‘दुःख मुक्ति’चे अंतिम फल विद्यमान जन्मातच प्राप्त होईल, या दिशेने जाणाऱ्या अर्थपूर्ण प्रश्नांचा पाठपुरावा करणारा संवाद होता. त्यांच्या सहा प्रमुख संवाद पद्धती होत्या.

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