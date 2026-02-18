editorial-articles

अग्रलेख : वावदुकांचे वारसदार

शहरे, महानगरे, लगतची उपनगरे येथील प्रश्न गुंतागुंतीचे आणि तीव्रही बनत चालले आहेत.
City Development

City Development

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शहरे, महानगरे, लगतची उपनगरे येथील प्रश्न गुंतागुंतीचे आणि तीव्रही बनत चालले आहेत. अशा ठिकाणी नगरनियोजन, व्यवस्थापन कमालीचे आव्हानात्मक बनलेले असताना त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी नवे वाद उकरून काढले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Editorial Article
city
Challenges
Management System

Related Stories

No stories found.