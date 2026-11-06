Diwali Celebration: दीपावली - उत्सव प्रकाशाचा, उत्सव आनंदाचा

प्रकाश व अंधार हे एकमेकांबरोबर जात नाहीत, तसेच भीती व आनंद हेही बरोबर नांदू शकत नाहीत. म्हणून वर्षातून एकदा का होईना, लख्ख प्रकाशाने उजळलेले वातावरण, योजनापूर्वक तयार केलेले खाण्याचे पदार्थ, शरीराने साथ द्यावी यासाठी चंदन-हळदीचे उटणे, बरोबर मसाजसाठी सुंदर सिद्ध केलेले अभ्यंग तेल, अशा तऱ्हेची योजना करून कुठल्याही प्रकारची भीती आजूबाजूला फिरकू न देण्याची योजना दीपावलीच्या काळात केलेली असते..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...सध्या स्वच्छता अभियानाचा खूप बोलबाला आहे. परंतु स्वच्छतेचा पाया हा भारतीय परंपरेने दीपावलीच्या निमित्ताने घातलेला आहे. दीपावलीच्या काळात प्रकाश प्रकर्षाने वाढविला जातो, जेणेकरून साफसफाई नीट झालेली आहे की नाही हे सहजपणे दिसावे. साफसफाईचे महत्त्व आपल्याला सणाने घालून दिलेले आहे. सणावारी बहुतेक मंदिरेही स्वच्छ दिसतात. असा हा दीपावलीचा म्हणजेच प्रकाशाचा उत्सव. म्हणून अमावस्येच्या काळोख्या रात्री आकाश उजळून निघावे या हेतूने आकाशदिवे लावले जातात किंवा वर आकाशाकडे झेपावणारी आतषबाजी केली जाते. अशा अमावस्येच्या दिवशी केली जाते लक्ष्मीची पूजा. या दिवशी लक्ष्मीचे प्रतीक म्हणून पैशाची, सोन्याची, हिशेबाच्या वह्यांची पूजा केली जाते. परंतु अमावस्येच्या काळ्या रंगात काळा पैसा-लक्ष्मी कधीच प्रकट होत नाही. .शेवटी श्रमप्रतिष्ठा ठेवून ज्याचे काम केले त्याचाही फायदा आणि ज्याने काम केले त्याचाही फायदा अशी सर्वांचे कल्याण असणारी कार्यपद्धती सांभाळून श्रमाने मिळविलेल्या पैशातील लक्ष्मी सहजपणे प्रकाशरूपाने प्रकट होते. सरते शेवटी अशी लक्ष्मीच समृद्धी प्रदान करून माणसाला सुख, समाधान देऊन समाधीपर्यंत आनंद देते. अलक्ष्मी-काळी लक्ष्मी, ज्यात प्रकाशकिरणच नाही ती अमावस्येलाही दिसणार नाही कारण त्यात जराही श्रमाचे तेज लपलेले नसते. दुसऱ्याला नडवून, फसवून जमविलेला पैसा ही लक्ष्मी नव्हे. अशा लक्ष्मीने मिळविलेल्या सुखाची बेरीज-वजाबाकी करताना बाकी शून्य कधीच येत नाही, उणेच राहतो; म्हणजे अशा लक्ष्मीचा उपयोग सुखासाठी कधीच करता येत नाही, तिचा उपयोग केवळ संग्रहासाठी करता येतो. संग्रह नेहमीच भीती वाढवतो, कारण संग्रह चोरीला जायची भीती असते..सेंद्रिय अन्नाचा वापरअशा स्वच्छतेच्या, प्रकाशाच्या व आनंदाच्या या दीपावलीच्या उत्सवात आपण केवळ आपल्यापुरतेच पाहणार का? केवळ स्वार्थाचाच विचार करणार का? की एकूणच आपल्या आजूबाजूचा परिसर, आपले गाव स्वच्छ राहावे यासाठी काही स्वच्छता अभियान राबवणार? प्रत्येकाने फक्त रस्त्यावर पडलेला कचरा झाडणे म्हणजे स्वच्छता अभियान राबविणे नव्हे. सर्व प्रकारची स्वच्छता अभिप्रेत असावी. पाण्यामध्ये वनस्पती वाढू देणे, शेवाळं धरू देणे, विघटन न होणाऱ्या वस्तू पाण्यात विसर्जन करणे यामुळे नद्यांच्या-जलाशयांच्या स्वच्छतेला बाधा येते, म्हणून हे कटाक्षाने टाळावे. अशुद्ध वस्तूंचे ज्वलन होण्यामुळे हवेचे प्रदूषण होते. शेतात अति प्रमाणात रासायनिक खते टाकण्याने तसेच पिकांवर विषारी कीटकनाशके फवारल्यामुळे नुसते वातावरणाचे नाही तर अन्नाचेही प्रदूषण होते. घरात आणलेले धान्य धुवून व निवडून घेतले तरी धान्य तयार होत असतानाच विषारी घटक आले असले तर नुसत्या धुण्यामुळे निघून जाऊ शकतील का याचा विचार करणे आवश्यक आहे. म्हणून शक्यतो सेंद्रिय अन्नाचा वापर करणे हेही एक प्रकारचे स्वच्छता अभियानच होईल..दीपावलीचा प्रारंभदीपावलीची सुरुवात ही बछड्याबरोबर असलेल्या गाईच्या पूजनाने होते. माणसातील पशुत्व बदलून त्याला पूजनीय स्थानावर आणले जाते याची आठवण म्हणून हे गोवत्स द्वादशीचे पूजन - वसुबारस. सर्व प्राणिमात्रांचे प्रथम अन्न असलेल्या दुधाची व्यवस्था आईकडून होते तशीच गाईकडूनही होते. त्यामुळे गाईचे संरक्षण करणे, तिची काळजी घेणे आवश्यक होय. गाय मनुष्याला दूध देते, जे मनुष्याला सहज पचते, ज्यापासून मनुष्याचे संपूर्ण शरीर तयार होते, वीर्योत्पत्ती होते. अशा गाईचा आपल्या कुटुंबात स्वीकार करून तिला आपल्या जीवनात स्थान दिले आहे. पाळीव प्राणी बरेच आहेत, परंतु प्रत्येक पाळीव प्राण्याबरोबर राहणे नेहमीच सुखकारक नसते. आदिमानवाला लक्षात आलेली पहिली गोष्ट म्हणजे डोक्यावर हवे छत व अत्यंत सुरक्षित जागा. त्यामुळे त्याने राहती जागा बंद करून तिला दारे व खिडक्या यांचे नियोजन केले. त्याचप्रमाणे त्याला वाहनाची व अवजारांची आवश्यकता भासली. त्यामुळे वाहन, अवजारे, अन्नधान्य, औषधे यांना जीवनात एक मोठे स्थान मिळून त्यांची पूजा करण्याचा प्रघात सुरू झाला. ही धन्वंतरी जयंती. एवढे केल्यानंतर मनुष्य ज्या शरीराच्या आधारावर जगणार त्या शरीराची काळजी घेण्यासाठी व त्याला आरोग्यवान ठेवण्यासाठी निसर्गाने व परमेश्र्वराने पाठवले श्री. धन्वंतरी-देवांचे वैद्य. वनातील धनाची, वनस्पती, धान्ये, खनिज संपत्ती वगैरे सर्वांची पूजा हीच धन्वंतरींची पूजा..उरला सुरला वाईटपणा, षड्रिपूंचा अंश नष्ट करून त्यांच्या नावाने स्नान करून, नूतन वस्त्र धारण करून जणू नवे जीवन सुरू करण्यासाठी असतो नरकचतुर्दशीचा दिवस. यानंतर महत्त्व येते ते जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या शक्तीचे, मग ती शरीरांतर्गत असो किंवा शरीराच्या बाहेर असो, अप्रकट भौतिक स्वरूपात असो किंवा भौतिक माध्यमातून प्रकट होणारी असो, मनाची शक्ती असो वा आत्म्याची शक्ती असो. ही शक्ती म्हणजे लक्ष्मी, जिच्या आधारावर जीवन सातत्याने निरंतर चालू शकते तिचे पूजन करण्याचा लक्ष्मीपूजनाचा दिवस. याच शक्तीची तीनपैकी आणखी दोन रूपे, ज्ञानशक्तीची महासरस्वती, संरक्षण आणि नाशासाठी महाकाली.अशा प्रकारे एका उच्च अशा जीवनपद्धतीचा स्वीकार करून सर्वांबरोबर आनंद, समृद्धी अनुभवण्याचा दिवस हा दीपावलीतील बलिप्रतिपदा - पाडव्याचा दिवस. हा आनंद लुटत असताना हेही लक्षात ठेवायला हवे की, दिव्याखाली अंधार अशा पद्धतीने बाहेर समाजसेवा पण घरच्या भाऊबंदांकडे, भाऊबहिणींकडे लक्ष न देता त्यांच्याशी वितुष्ट हा प्रकार योग्य नाही हे लक्षात घेऊन बहीण-भावांमधील प्रेम व्यक्त करण्याचा व कुटुंबसौख्याचा दिवस म्हणजे भाऊबीज..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...हे सर्व चक्र सुरू ठेवण्यासाठी शेवटी येते ते तुळशीचे लग्न. अशा प्रकारे भारतीय परंपरेने तयार केलेली भारतीय संस्कारांची, भारतीय सणावारांची समृद्धी. हीच वेदपरंपरा. कर्मकांड करत असताना त्यामागच्या भावना लक्षात ठेवून ते करणे महत्त्वाचे. प्रदूषण होईपर्यंत धूर होईल, किंवा कानठळ्या बसतील एवढ्या आवाजाचे फटाके उडवायचे, आगी लागतील अशा प्रकारे आतषबाजी करणे हेही बरोबर नव्हे; पण चार फटाक्यांचे आवाज झाले, तेजःपुंज प्रकाशाची उधळण झाली तर हरकत नसते. या ऋतूत काही अंशी हवेत राहिलेले बाष्प, हवेत राहिलेला दमटपणा, काही कीटक, यांना घालविण्यासाठी फटाक्यांचा उपयोग होऊ शकतो. लहान मुलांच्या हातात धरायच्या फुलबाज्या उडवायला हरकत नसावी. अशा प्रकारे जो आनंद सर्वजण अनुभवतात व जे फटाके आत फुटत आहेत त्यांचे बाहेरचे प्रकटीकरण करण्यासाठी दीपावलीचा हा सण. आतील आनंद बाहेर व्यक्त करण्यासाठी वेगवेगळे उपचार केले जातात. अर्थात बाहेरच्या फटाक्यांवर, त्यांच्या आवाजावर जास्त अवलंबून राहण्यापेक्षा प्रत्येकाच्या मनात आनंदाचे जे फवारे उठतील त्यामुळेच खरी दीपावली साजरी होईल.या दीपावलीत सर्वांना ज्ञानप्रकाश, सुखसंपदा, धनधान्य, आरोग्य, कल्याण, मैत्री व शांती लाभून दीपावली व नूतन संवत्सर सर्वांसाठी मंगलमय होवो हीच प्रार्थना.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यान, निरूपणांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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