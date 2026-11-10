Diwali on Farm: बांधावर व्हावी रोजच दिवाळी!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही मंत्र्यांसह शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी केली, हा उपक्रम स्वागतार्ह आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या सुख-दुःखात सरकार सहभागी असल्याचा संदेश जातो. मात्र, केवळ सणासुदीला शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आनंद साजरा करण्याबरोबरच त्यांच्या आयुष्यात कायमस्वरूपी आनंद निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, शेतीमालाचे घसरते भाव, वाढता उत्पादनखर्च आणि कर्जाचा बोजा अशा अनेक संकटांनी शेतकरी वर्षभर त्रस्त असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी केवळ एका दिवसापुरती गोड न राहता दरवर्षी आनंदाची व्हावी, यासाठी सरकारने ठोस, दूरगामी आणि परिणामकारक धोरणे राबविण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या घरी साजरी केलेली दिवाळी ही केवळ प्रतीकात्मक न राहता शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या ठोस निर्णयांची सुरुवात ठरली पाहिजे.काळ्या मातीत राबतो, घाम गाळतो शेतकरी,तरी सुखाच्या दिव्यासाठी, आसुसते त्याची झोपडी.कधी निसर्गाचा कोप, कधी बाजाराचा वार,कधी उजाडेल त्याच्या आयुष्यात खऱ्या सुखाचा सणवार?....दिवाळी म्हणजे आनंदाचा, प्रकाशाचा आणि नव्या आशेचा सण! प्रत्येक घरात दिव्यांची रोषणाई, फराळाचा सुगंध आणि कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य असावे, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. मात्र, शेतकऱ्याच्या घरात दिवाळीचा प्रकाश किती उजळणार, हे अनेकदा त्याच्या शेतातील पिकांवर आणि बाजारातील भावावर अवलंबून असते. कधी अवकाळी पाऊस पिके हिरावून घेतो, तर कधी कष्टाने पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे इतरांच्या घरात दिवाळीचा उत्साह असताना शेतकऱ्याच्या मनात मात्र चिंता आणि विवंचनेचे ढग दाटलेले असतात. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने आनंदाचे दिवे तेव्हाच उजळतील, जेव्हा त्याला वर्षाचे बाराही महिने सन्मानाने आणि आर्थिक सुरक्षिततेने जगता येईल.शेतकऱ्यांची आर्थिक तजवीजमराठवाड्यातील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दुष्काळी मदतीची अग्रिम रक्कम पाच हजार रुपये जमा झाली. त्याचा काहीसा आधार शेतकऱ्यांना मिळाला. ‘पीएम किसान सन्मान’चे दोन हजारही रुपये मिळाले होते. काही शेतकऱ्यांनी खासगी सावकारी कर्जही काढलेले आहे. विशेष म्हणजे लातूर जिल्ह्यात अवैध सावकारीबाबत तक्रारीही आल्या. त्यामुळे ऐन दिवाळीत अशा काही खासगी सावकारांवर गुन्हे नोंद झाले. जवळ जो काही पैसा होता, तो दिवाळीसाठी वापरला. परिचित, नातेवाइकांकडून हातउसने पैसे घेतले. शिल्लक शेतमालाची विक्री केली, दिवाळी साधेपणाने साजरी झाली. बहुतांश शेतकऱ्यांनी मोठे खर्च टाळले. छोट्या मुलांसाठी खरेदी केली, स्वतःसाठी साधे, स्वस्त कपडे घेण्याकडे कल राहिला..संवेदना शेवटपर्यंत दिसावीयावर्षी महाराष्ट्रात भीषण असा दुष्काळ पडलेला असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दिवाळी साजरी करण्याचा उपक्रम केला, तो उल्लेखनीय होता. एक संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून नक्कीच या दुष्काळात त्यांची नोंद होईल. परंतु ही संवेदना शेतकऱ्यांच्या दुष्काळातील दुःख दूर करण्यात यशस्वी व्हावी. अजूनही शेतकऱ्यांपुढील मोठा प्रश्न म्हणजे जनावरांना चारा. त्या दृष्टीने सरकारने कुठलेही पाऊल टाकलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी पशुधन धोक्यात आहे. जनावरांना पाणी उपलब्ध करून दिलेले नाही, तसेच बहुतांश शेतकऱ्यांना दुष्काळामुळे उत्पन्नाचे कुठलेही साधन नसल्यामुळे अजून तरी सरकारतर्फे रोजगार हमी योजना व इतर योजना सुरू नाहीत. याबाबत संवेदना सरकार का दाखवत नाही, ही महत्त्वाची गोष्ट..शेतकऱ्याच्या बांधावर सरकारने मदतीचा हात घेऊन गेले पाहिजे. या दुष्काळात शेतकऱ्यांना एकटं वाटता कामा नये. सरकार त्यांच्याबरोबर नेहमी सोबत असले पाहिजे. फक्त एका दिवसाची दिवाळी शेतकऱ्याबरोबर साजरी होऊन शेतकऱ्याचे दुःख दूर होणार नाही, तर शेतकऱ्यावर आलेले हे अस्मानी संकट दूर करण्यासाठी सरकारने त्याच्या मदतीला धावले पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्याबरोबरची दिवाळी म्हणजे फक्त स्टंटबाजी ठरेल. तसे होऊ नये, हीच अपेक्षा. खरंतर प्रत्येक जिल्हा स्तरावर सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली कृतिदल स्थापन करायला हवेत, ज्यामध्ये शेतकरी, शेतकरी प्रतिनिधी, शासकीय तसेच सामाजिक प्रतिनिधी नेमावेत. अन्यथा एक दिवसाची दिवाळी आणि वर्षभराचा शिमगा, असे होईल. शेतकऱ्यांबाबत दाखविलेली संवेदना शेवटपर्यंत दिसावी आणि महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी भविष्यात पर्यावरणसंवर्धन व जलसंवर्धनाची कामे कशी करता येतील, याचाही विचार व्हावा.- ॲड. श्रीकांत करे, अध्यक्ष, शेतकरी सुकाणू समिती महाराष्ट्र.शेतीमालाला हमीभाव आणि बाजारपेठेची हमी :शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळाला पाहिजे. हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी करून बाजारातील भाव कोसळल्यास सरकारने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.२ नैसर्गिक आपत्तींची तत्काळ भरपाई :अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशी नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे.या गोष्टींना हवे प्राधान्य३ सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापन :शेतीला वर्षभर पाणी उपलब्ध होण्यासाठी सिंचन प्रकल्प, जलसंधारण, शेततळी आणि ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. पावसावर अवलंबून असलेली शेती सक्षम करणे आवश्यक आहे.४ कर्जाच्यादुष्टचक्रातून मुक्तता :शेतकऱ्यांना सुलभ अटींवर पीककर्ज मिळावे. खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी संस्थात्मक कर्जव्यवस्था मजबूत करावी. कर्जाच्या बोज्यामुळे शेतकरी हतबल होणार नाही, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात.५ उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी मदत :बियाणे, खते, कीटकनाशके, वीज आणि डिझेल यांचे वाढते दर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणिताला बिघडवतात. या निविष्ठा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान द्यावे.६ शेतीला जोडधंद्यांची जोड आणि प्रक्रिया उद्योग : दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे. शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग ग्रामीण भागात उभे राहिल्यास रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण होतील..शेतकऱ्यांची सद्यःस्थिती पाहता भेटींपेक्षा त्यांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे अधिक गरजेचे आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतीमालाचे भाव कमालीचे घसरले असून उत्पादनखर्चही निघणे कठीण झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अपेक्षित कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. शेतीमालाला योग्य भाव, सुलभ पीककर्ज, सावकारी आणि फायनान्स कंपन्यांच्या जाचातून मुक्तता; तसेच शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात.- संतोष गव्हाणे, शेतकरी, येळेगावमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्र्यांनी दिवाळीनिमित्त शेतकऱ्यांच्या घरी भेटी देण्यापेक्षा मंत्रालयात बसून शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपयांची दुष्काळी मदत जाहीर करावी. शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन भेटी दिल्याने त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत किंवा त्यांचा त्रास कमी होणार नाही. मराठवाड्याच्या पुढील पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही, असे फडणवीस गेल्या बारा वर्षांपासून सांगत आहेत. मग यंदा मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती का निर्माण झाली?- कैलास कंकाळ, नांदेडसरकारने एक लाख रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना करावी. शेतकऱ्यासोबत दिवाळी साजरी करण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी ठोस धोरण तयार करावे. धोरणात्मक निर्णयांची गरज असताना सरकार केवळ देखावा करीत आहे. सरकारच आता आंदोलन करीत आहे. हे चुकीचे पायंडे पाडण्याचे काम होत आहे. पाच हजारांची मदत देऊन लाखांची प्रसिद्धी लाटण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे. शेतकऱ्यांनी हे वेळीच ओळखले पाहिजे.- रविकांत तुपकर,शेतकरी नेते, अकोलाशेतकऱ्यांच्या शेतातून या वर्षी त्यांच्या घरात काहीच गेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जाण्याची आवश्यकता आहे. ठोस निर्णय घ्यावेत. केवळ पोकळ आश्वासने नकोत. या वर्षी शेतात केलेला खर्चही निघाला नाही. मुलांचे शिक्षण, आजारपण आणि वर्षभर उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न आहे. सरकारने किमान ५० हजार रुपयांची मदत करावी.- पुंडलिक घ्यार, शेतकरी, कोटलपार, जि. भंडारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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