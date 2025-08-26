editorial-articles

अग्रलेख : ‘ड्रीम’चा स्वप्नभंग

कोट्यवधी क्रिकेट रसिकांचे ग्राहकांमध्ये रूपांतर करण्याच्या लोभापायी मोठी जोखीम पत्करून अरिष्ट ओढवून घेणाऱ्या कंपन्यांच्या पंक्तीत ‘ड्रीम इलेव्हन’चा समावेश झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ब्रँड झटपट प्रस्थापित करण्यासाठी क्षमतेपेक्षा जास्त जोखीम पत्करणाऱ्या कंपन्या गेल्या दोन दशकांत भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रायोजक झाल्या. नव्या कायद्याने त्यांचा बाजार उठला आहे.

दर्जेदार उत्पादनांना महत्त्व न देता थेट झटपट कमाईच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी कोट्यवधी ग्राहकांच्या बाजारपेठेला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला की काय होते, याची ठळक उदाहरणे म्हणजे गेल्या दशकभरात भारतीय क्रिकेट संघाला प्रायोजित करणाऱ्या कंपन्या.

