अग्रलेख : ‘ड्रीम’चा स्वप्नभंग

ब्रँड झटपट प्रस्थापित करण्यासाठी क्षमतेपेक्षा जास्त जोखीम पत्करणाऱ्या कंपन्या गेल्या दोन दशकांत भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रायोजक झाल्या. नव्या कायद्याने त्यांचा बाजार उठला आहे.दर्जेदार उत्पादनांना महत्त्व न देता थेट झटपट कमाईच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी कोट्यवधी ग्राहकांच्या बाजारपेठेला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला की काय होते, याची ठळक उदाहरणे म्हणजे गेल्या दशकभरात भारतीय क्रिकेट संघाला प्रायोजित करणाऱ्या कंपन्या..भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रायोजक बनून कोट्यवधी क्रिकेट रसिकांचे ग्राहकांमध्ये रूपांतर करण्याच्या लोभापायी मोठी जोखीम पत्करून अरिष्ट ओढवून घेणाऱ्या कंपन्यांच्या पंक्तीत 'ड्रीम इलेव्हन'चा समावेश झाला आहे. संसदेने केलेल्या नव्या कायद्यामुळे पैसे लावून ऑनलाइन गेम खेळण्यावर घातलेली बंदी.१४६ कोटी लोकसंख्येच्या भारतात किमानपक्षी तीस ते पस्तीस कोटी लोक क्रिकेटवेडाने झपाटलेले असतील. त्याचा पुरावा म्हणजे 'ड्रीम इलेव्हन'च्या व्यासपीठावर पैसे लावून 'ऑनलाइन गेमिंग'मध्ये सहभागी झालेल्या नोंदणीकृत वापरकर्त्यांचा २८ कोटींच्या घरात असलेला आकडा. कायद्याने बंदी घातली नसती तर भविष्यात ही संख्या कदाचित आणखी फुगत गेली असती..भारतात क्रिकेटचे वेड किती खोलवर रुजले आहे, याची या आकड्यावरून कल्पना येतेच, शिवाय जुगारी किंवा स्वप्नरंजनात गुंतलेल्यांचे विदारक वास्तवही त्यातून समोर येते. छोट्या पडद्यावरील 'ट्वेंटी-२०' च्या मनोरंजनाची जुगारी स्वप्नरंजनाशी सांगड घालत 'ड्रीम इलेव्हन'ने क्रिकेटवेड्यांना झटपट पैसा कमावण्याचे एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले.हे व्यासपीठ अधिकृत आहे की बेकायदा, 'ड्रीम इलेव्हन'चा खेळ कौशल्यावर आधारित आहे की नशिबावर, यावर गेल्या काही वर्षांपासून वाद-चर्चा सुरू होती. त्यामुळे पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या 'रिअल मनी गेमिंग'च्या व्यासपीठांवर आज ना उद्या कायद्याचे गंडांतर येणार हे स्पष्टपणे दिसत होते..पण संभाव्य संकटांची तमा न बाळगता क्रिकेटवेड्यांना जुगाराचे व्यसन लावून ग्राहक बनविणारी 'ड्रीम इलेव्हन' बघताबघता ७० हजार डॉलरची कंपनी बनली. एवढेच नव्हे तर आपल्या जाळ्यात आणखी कोट्यवधी क्रिकेटवेड्यांना ओढण्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रायोजक म्हणून ३५८ कोटी रुपयांचा करार 'भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा'शी केला.पण आता 'ड्रीम इलेव्हन'च्या 'रिअल मनी गेमिंग'वर कायद्यानेच बंदी आल्यामुळे मार्च २०२६ पर्यंत वैध असलेला ३५८ कोटी रुपयांचा प्रायोजकत्वाचा करार सात महिन्यांपूर्वीच संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे 'ड्रीम इलेव्हन'च्या 'रिअल मनी गेमिंग'मधून येणाऱ्या ९० टक्क्यांहून अधिक महसुलाला ग्रहण लागणार आहे..या जुगाराला प्रोत्साहन देणारी २५ हजार कोटी रुपयांची परकी गुंतवणूक आणि २० हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक करउत्पन्न संकटात सापडले आहे. २८ कोटी वापरकर्त्यांच्या जोरावर अल्पावधीत आर्थिक शिखर गाठण्याचे 'ड्रीम इलेव्हन'चे महत्त्वाकांक्षी मनसुबे नव्या कायद्यामुळे उधळले गेले आहेत. या जुगारात लाखो रुपये कमावू पाहणाऱ्या क्रिकेटवेड्यांप्रमाणेच झटपट अब्जावधी रुपये कमावण्याच्या कंपनीच्या प्रवर्तकांच्या 'फँटसी'चाही शेवट झाला आहे.कंपनीशी करार मोडीत निघाल्यामुळे भारतीय क्रिकेट संघाचे किंवा नियामक मंडळाचे आर्थिक गणित बिघडणार नाही. दुबईमध्ये नऊ सप्टेंबरपासून सुरू होत असलेल्या 'आशिया चषक स्पर्धे'त भारतीय संघाला प्रसंगी प्रायोजकाशिवाय उतरावे लागेल. कदाचित तोपर्यंत भारतीय संघाला दुसरा प्रायोजकही मिळेल. पण 'रिअल मनी गेमिंग'वर बंदी आल्यामुळे भारतातील फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी यासारख्या खेळांना आर्थिक उब मिळणे बंद होणार आहे..मात्र, झटपट पैसा कमावण्याच्या नादात काय करावे आणि काय करू नये, याचा धडा खोलवर खिसे असलेल्या स्टार्टअपना मिळाल्यावाचून राहणार नाही. लाखो कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या भारतातील दिग्गज कंपन्या गरज पाहूनच क्रिकेटच्या नादी लागतात.भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजक होण्यासाठी लागणारी तीनशे-चारशे कोटींची रक्कम या कंपन्यांच्या वार्षिक नफ्याच्या निम्मा टक्काही नाही. आपल्या उत्पादनांच्या जोरावर ब्रँड प्रस्थापित केलेल्या दिग्गज कंपन्यांना भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये आणखी झळाळी मिळविण्यासाठी क्रिकेटच्या वलयाची फारशी आवश्यकता नसते..दर्जेदार उत्पादनाच्या जोरावर नव्हे, तर कोट्यवधी क्रिकेटप्रेमींना वश करुन बाजारात आपला ब्रँड 'ट्वेंटी-२०' प्रमाणेच झटपट प्रस्थापित करण्यासाठी क्षमतेपेक्षा अधिक जोखीम पत्करणाऱ्या कंपन्या गेल्या दोन दशकांत भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रायोजक झाल्याचे दिसून येईल.एअरटेल, नायके, 'स्टार इंडिया'सारख्या प्रस्थापित ब्रँड्सचा अपवाद वगळता भारतीय क्रिकेट संघाचा दशकभर प्रायोजक राहिलेल्या 'सहारा इंडिया'पासून मायक्रोमॅक्स, पेटीएम, ओप्पो, बायजू आणि आता 'ड्रीम इलेव्हन'सारख्या कंपन्यांनी शेकडो कोटींचे करार करून 'बीसीसीआय'चे उखळ पांढरे केले..पण मोबदल्यात अपेक्षित असलेला हजारो कोटींचा झटपट लाभ त्यांच्या पदरी पडला नाही. सहारा इंडिया, बायजूसारख्या कमनशिबी कंपन्यांच्या यादीत 'ड्रीम इलेव्हन'चाही समावेश झाला आहे.आपल्या उत्पादनाच्या बाबतीत स्पष्टता नसताना अल्पावधीत ग्राहकांची संख्या वाढविण्याच्या लोभापोटी जाहिरातींवर प्रचंड पैसा खर्च करण्याची जोखीम अंगलट येते. हा धडा मिळाला असला तरी अनेक कंपन्या भारतीय क्रिकेटच्या 'दिव्या'वर पतंगासारख्या झेपावतच राहण्याची चिन्हे आहेत..