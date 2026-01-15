editorial-articles

अग्रलेख - लोकशाहीची लक्तरे

राजकीय प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणाचा आग्रह धरून सर्वसामान्य मतदार खंबीर राहिला तर कोणतीच शक्ती त्याला दडपू शकत नाही.
The Erosion of Democracy: Analyzing the Low Level of Current Politics

आधी नगरपालिकांच्या, मग २९ महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने सुरू असलेल्या राजकारणाचा परामर्श या स्तंभातून सातत्याने घेण्यात आला, तरीदेखील या राजकीय व्यवहाराचा स्तर किती खालावलेला आहे, हे पुन्हा सांगण्याची वेळ येत आहे ती, रोजच्या रोज यासंदर्भात समोर येत असलेल्या ‘सुरस आणि चमत्कारिक’ कथांमुळे. महापालिका निवडणुकीतील मतदानाचा आजचा दिवस म्हणजे खरे तर लोकशाहीच्या दृष्टीने पवित्र दिवस.

