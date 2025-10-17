अग्रलेख : संशयाचे जाळे हटवा

अग्रलेखभारतातील निवडणूकप्रक्रियेवर वारंवार शंका उपस्थित केल्या जात असून, अशा प्रकारचे संशयाचे जाळे तयार होणे ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. स्वायत्त निवडणूक आयोग हे आपल्या लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. पण या आयोगाच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असेल, तर त्यात सुधारणा करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्व विरोधी पक्ष या मुद्यावर एकत्र आले असून त्यांनी उपस्थित केलल्या प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी आहे तो म्हणजे मतदारयाद्यांतील घोळ. खरे तर याआधीच लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक आक्षेप घेतले आहेत. त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत शहानिशा झालेली नाही. .राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदारांच्या संख्येत अचानक झालेल्या वाढीकडे राहुल गांधी यांनी निर्देश केला होता. प्रदेशपातळीवरील विरोधी नेते मात्र अलीकडे खडबडून जागे झाले असल्याचे दिसते. राहुल गांधी यांच्या आरोपांनंतर आयोगाकडून करण्यात आलेली सारवासारव आणि मुख्य म्हणजे ज्या दोषांचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणेला भाग पाडायचे तिच्याच पाठीशी सत्ताधारी भाजपचे उभे राहणे या सगळ्याच बाबी संशय वाढवणाऱ्या ठरल्या. त्यामुळे सुधारणेचा मुद्दा बाजूलाच पडला अन् त्यानंतर फक्त आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या.खरेतर राजकीय पक्ष आणि मतदार यांच्यातील दुवा म्हणून निवडणूक आयोग काम करत असतो. त्यामुळे एकंदरीत या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आयोगाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही विश्वासात घ्यायला हवे होते. हे तत्त्व केंद्रीय आणि राज्यपातळीवर सुधारणांसाठी तितकेच चपखलपणे लागू होते. याद्यांमधील मतदारांची दुबार नावे, एकाच पत्त्यावरील शेकडो मतदार, अस्तित्वात नसलेल्या घरांतील मतदारांची नोंद, मतदारांच्या वयाच्या तपशीलातील दोष या बाबी खरेतर विधानसभा निवडणुकीपासूनच चर्चेत आल्या होत्या. तेव्हाच हा विषय घेऊन त्याचा पाठपुरावा करायला हवा होता. सरकार दरबारी काम करणे गरजेचे होते. पण झाले नेमके उलट..त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना केवळ एक पत्र सादर करून हा विषय अर्ध्यातच सोडून देण्यात आला. ही अर्थातच विरोधकांची चूक होती. राज्य निवडणूक आयोगही याद्यांमधील बनावट मतदारांची नावे काढून टाकण्यासाठी ‘‘आम्ही आमच्या पद्धतीनेच काम करू; तुम्ही शंका असलेल्या विशिष्ट प्रकरणात एकेका मतदाराच्या नावावर आक्षेप घेऊ शकता; सरसकट नव्हे असे सांगताना दिसतो. ही प्रक्रिया मुळात वेळखाऊ ठरण्याचा धोका अधिक आहे. व्हीव्हीपॅटच्या वापरावरील फुली, सीसीटीव्ही फुटेज न देण्याची आयोगाने घेतलेली भूमिका यामुळे एकूणच यंत्रणेबाबत संशय निर्माण होताना दिसतो.निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आयोगाने तटस्थ भूमिका घेत सुधारणांकडे लक्ष द्यायला हवे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेत विरोधक काही त्रुटी दाखवून देत असताना सत्ताधारी पक्षाने त्याकडे सातत्याने संशयाच्या नजरेतून पाहता कामा नये, उलट ही यंत्रणा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. बिहारच्या धर्तीवर राज्यात जरी मतदारयाद्यांची फेरपडताळणी करायची झाली तर त्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. खरेतर हीच प्रक्रिया कायदेशीर निकषांच्या कचाट्यात अडकली तर मतदारांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशी होण्याचाच धोका अधिक आहे..त्यामुळे निवडणूक सुधारणांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला जाणे गरजेचे आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी निवडणूक आयोगालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. सरकारी धोरणे, कार्यपद्धती यांवर टीका करीत मुद्यांवर आधारित विरोधकांचे ऐक्य साकार होताना दिसत नाही. देशाच्या पातळीवर यात जसे अडथळे येतात, तसेच राज्यातही येतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात विरोधकांची एकसंध फळी उभी राहिली आहे, असे अलीकडच्या काळात दिसले नव्हते. पण त्यांना एकत्र आणण्याची किमया घडली आहे, ती मतदारयाद्यांतील घोळामुळे. हा संशयकल्लोळ असाच राहू देणे कोणालाच परवडणारे नाही.त्यामुळेच लवकरात लवकर निवडणूक आयोगाने सुधारणा मोहीम हाती घ्यायला हवी. जेवढा पारदर्शक कारभार असेल, तेवढी विश्वासार्हता वाढेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आधीच बराच विलंब झाला आहे. प्रातिनिधिक सरकार नसताना प्रशासकामार्फत ज्या पद्धतीने कारभार सुरू आहे, त्याच्या दुष्परिणामांबाबत कोणीच बोलत नाही. लोकांचे ज्वलंत प्रश्न निवडणुकीच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर येणे अपेक्षित असते. त्यांना तोंड फोडण्याऐवजी आपले राजकीय चर्चाविश्व निवडणूक घेण्याच्या कार्यपद्धतीच्याच प्राथमिक प्रश्नावर अडखळत असेल तर ती खरोखर खेदाची बाब आहे. स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका आणखी रखडल्या तर ती परिस्थितीही लोकशाही अधिकारांना बाधा आणणारीच असेल. त्यामुळेच आता निवडणूक आयोगाने विश्वासार्हता पुनःस्थापित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.