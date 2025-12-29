अग्रलेख - सारा कर्जभार किडनीवरी!

देश एकीकडे जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगताना, पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवत आहे, त्यासाठी ‘विकासा’चा डिंडिम सतत पिटला जात आहे; परंतु याच देशात चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका गावात सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्याला स्वतःचे मूत्रपिंड (किडनी) विकावे लागते,ही हादरवून टाकणारी घटना आहे. आपल्या व्यवस्थेत हा अंतर्विरोध, ही दरी कशामुळे तयार झाली, याचा विचार करण्याची आज नितांत गरज आहे. त्या शेतकऱ्याची सर्वसामान्यांचे काळीज पिळवटून टाकणारी कहाणी राज्यकर्त्यांच्या काळजाला भिडते की नाही, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. .जे काही घडते आहे त्याने राज्यकर्त्यांचे अपयश ठळकपणे पुढे आणले आहे आणि त्यांचा निबरपणाही वेशीवर टांगला आहे. पण निदान विरोधकांनी तरी या प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले आहे, याचा पाठपुरावा केला आहे, असेही दिसले-जाणवले नाही. आज शेतकऱ्याची आपल्याकडची स्थिती दयनीय झाली आहे. त्याने किडनी विकली काय, गळफास लावून घेतला काय किंवा तो उपासमारीने मेला काय; सत्तेच्या राजकीय गणितात काही फरक पडत नसेल, तर दखल घ्यायला कोणी तयार नाही. खासगी सावकारांविरोधात कठोर कायदे असल्याचा गाजावाजा केला जातो. .पण वास्तवात या कायद्यांची अंमलबजावणी किती होते? तशी ती होत असती तर चंद्रपूरच्या शेतकऱ्यांवर ही वेळ ओढवली नसती. कायदे फक्त बोलण्यापुरते आणि जाहिरातबाजीपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. सावकारांकडून खुलेआम शोषण सुरूच आहे आणि प्रशासन डोळे उघडे ठेवून निमूटपणे ते पाहते आहे. हेच बेकायदा सावकार निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांना आर्थिक रसद पुरवतात. म्हणून पैसा पुरविणाऱ्या गुन्हेगाराला नेत्यांकडून संरक्षण मिळते. सत्तेचा हा भेसूर चेहरा आपल्या राजकारणाची लोकाभिमुखता किती विसविशित झाली आहे, याचेच निदर्शक आहे..मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. परंतु उर्वरित महाराष्ट्रही त्याला अपवाद आहे, असे म्हणता येत नाही. मराठवाड्यासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत कमीअधिक प्रमाणात सारखी स्थिती आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्याचा मृत्यू वा त्याने विकलेली किडनी हा काही निसर्गाचा कोप नाही; तो सरकारी धोरणांच्या अपयशाचा परिणाम आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न अन्य अस्मिताबाजीच्या मुद्यांच्या कोलाहलात झाकोळून जातो. कर्ज फेडण्यासाठी किडनी विकण्याचे प्रकारही विस्मृतीत जातील, याची राजकारणी वर्गाला खात्री वाटते. .जाहिरातफलकांवरील हसणारे नेत्यांचे चेहरे, भाषणांतून दिली जाणारी खरी-खोटी आश्वासने, हाच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा तोंडवळा झाला आहे. वास्तविक शेतकऱ्याच्या पिळवणुकीवर आधारलेली अर्थव्यवस्था अशक्तच राहणार. त्यामुळेच आज प्रश्न केवळ विकासयोजनांचा नाही; घोषणांचा नाही, तर संवेदनशीलतेचा आहे. जसा तो शेतीविषयक सरकारी धोरणांचा आहे तसाच तो कायदा-सुव्यवस्थेच्या पातळीवरील कामगिरीचाही आहे. तब्बल तीस वर्षे किडनी विक्रीचे रॅकेट चालू असेल, तर स्थानिक नेतेमंडळी काय करीत होती? .या काळातील सर्वच राज्यकर्त्यांना त्यांची गंधवार्ता न लागता हा अमानुष व्यापार चालू राहात असेल तर जबाबदारी कोणाची? ती का पार पाडता आली नाही, याची उत्तरे मिळायला हवीत. चंद्रपूरमधील ही घटना पोलिस यंत्रणा आणि सहकार खात्याच्या अकार्यक्षमतेचेही विदारक दर्शन घडवणारी आहे. ट्रॅक्टर, दुचाकी, जमीन विकूनही कर्जातून मुक्तता न झाल्याने अखेर किडनी विकण्याच्या भयानक पर्यायाकडे शेतकऱ्याला अक्षरशः ढकलले जाते, असे म्हणावे लागेल. गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर सावकारांवर कारवाई झाली; पण प्रश्न असा आहे की हा अन्याय वेळेत का थांबवता आला नाही? .पोलिस यंत्रणेची भूमिका केवळ गुन्हा नोंदवण्यापुरती मर्यादित राहिली. बेकायदा रीतीने चालणाऱ्या सावकारीत कर्जदाराचा मानसिक छळ केला जातो, धमक्या देऊनही प्रतिबंधात्मक कारवाई होत नाही. पोलिस ठाणे हे सर्वसामान्य माणसाला अद्यापही आधारस्थान का वाटत नाही? उलट तिथे जायला भीतीच वाटत असल्याने पीडित व्यक्ती तक्रार करण्यास धजावत नाहीत, हे चित्र अनेक ठिकाणी आजही दिसते. हा अविश्वास पोलिसांच्या संवेदनशून्य, उद्धट आणि पक्षपाती वर्तनातून निर्माण झाला आहे. .सहकार खात्याचे अपयशही तितकेच गंभीर आहे. विविध बॅंका, विशेषतः सहकारी बँका, पतसंस्था शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. सुलभ सेवा देण्यात अपयशी ठरतात. मग अवैध सावकारीचे फावते. त्यामुळे प्रश्न आहे तो हे दुष्टचक्र भेदण्याचा. ते भेदता येईलही; पण त्यासाठी हवी प्रखर इच्छाशक्ती आणि संवेदनशीलता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.