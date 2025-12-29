editorial-articles

अग्रलेख - सारा कर्जभार किडनीवरी!

खासगी सावकारांविरोधात कठोर कायदे असल्याचा गाजावाजा केला जातो. पण वास्तवात या कायद्यांची अंमलबजावणी किती होते?
Farmer Debt Crisis in Maharashtra

Farmer Debt Crisis in Maharashtra

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देश एकीकडे जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगताना, पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवत आहे, त्यासाठी ‘विकासा’चा डिंडिम सतत पिटला जात आहे; परंतु याच देशात चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका गावात सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्याला स्वतःचे मूत्रपिंड (किडनी) विकावे लागते,ही हादरवून टाकणारी घटना आहे. आपल्या व्यवस्थेत हा अंतर्विरोध, ही दरी कशामुळे तयार झाली, याचा विचार करण्याची आज नितांत गरज आहे. त्या शेतकऱ्याची सर्वसामान्यांचे काळीज पिळवटून टाकणारी कहाणी राज्यकर्त्यांच्या काळजाला भिडते की नाही, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Farmer
Agricultural damage
debt
Crop Crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com