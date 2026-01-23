अग्रलेख : बहिणींकडे कारभार

अग्रलेखराज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदांसाठी आरक्षण सोडत निघाली आणि अपेक्षेप्रमाणे ५० टक्के आरक्षणाच्या धोरणामुळे निम्म्या महापालिकांचे नेतृत्व महिलांकडे गेले आहे. एकूण २९ पैकी १५ महापालिकांमध्ये आता महिला महापौर विराजमान होणार आहेत. विशेष म्हणजे मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय नाड्या हाती असलेल्या प्रमुख शहरांची धुरा महिलांकडे जाणार आहे. महिलांच्या या वाढत्या राजकीय सहभागाचे केवळ स्वागत करून चालणार नाही, तर या बदलातून निर्माण होणाऱ्या नव्या नेतृत्वाकडून शहरांच्या कायापालटाची अपेक्षा करणेही आता क्रमप्राप्त आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधी ३३ टक्के आणि नंतर ५० टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे ज्या झपाट्याने महिला राजकारणात सक्रिय झाल्या आहेत, हे कौतुकास्पद आहे. .आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळालेल्या या व्यासपीठाने महिलांना घराच्या उंबरठ्यावरुन थेट सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवलेला दिसतो. अंगणवाड्यांची सुधारणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुविधा, गावातील दारूबंदी आणि महिला बचतगटांचा विस्तार यासारख्या मूलभूत आणि सामाजिक प्रश्नांकडे या महिला प्रतिनिधी प्राधान्याने लक्ष देत आहे. स्त्रियांच्या या संवेदनशील दृष्टिकोनामुळे ग्रामीण समाजकारणात सकारात्मक बदल दिसून येतय, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. मात्र, महानगरांच्या राजकारणाचे स्वरूप ग्रामीण भागापेक्षा अतिशय वेगळे आणि गुंतागुंतीचे असते. भारतात झपाट्याने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे येथील समस्याही अक्राळविक्राळ झाल्या आहेत..२१ व्या शतकातील पहिली २५ वर्षे संपत आली तरी मुंबई, पुणे, नागपूर किंवा लातूर यांसारख्या शहरांत अनेक ठिकाणी नळाला नियमित पाणी न येणे, कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडणे आणि सार्वजनिक आरोग्यसुविधांची वानवा यांसारख्या समस्या कायम आहेत. मुंबईत अनेक मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. महापालिकांच्या राजकारणात अनेकदा पायाभूत सुविधांकडे समस्या म्हणून पाहण्याऐवजी ती ‘टक्केवारीची कुरणे’ म्हणून पाहिली जातात. कंत्राटदारी आणि भ्रष्टाचाराच्या या लुटमारीत सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहतात. अशा परिस्थितीत, नव्या महिला महापौर आणि नगरसेविकांनी या पारंपरिक ‘पुरुषी’ राजकारणाला छेद देऊन शहरांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे निकडीच्या समस्या म्हणून पाहण्याची गरज आहे. ‘गटर, वॉटर आणि मीटर’ या त्रिसूत्रीवर त्यांनी आपली पकड मजबूत केली, तरच शहरांचा चेहरा सुधारू शकतो..Latest Marathi News Update: देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी, एकाच क्लिकवर.२९ महापालिकांमध्ये २,८६९ जागांपैकी १,४४२ महिलांसाठी राखीव आहेत, त्यामुळे इतक्या महिला निवडून येणार हे कायद्याने निश्चित आहे. परंतु, आरक्षण नसलेल्या खुल्या जागेतून किती महिला निवडून येतात, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. खुल्या जागेवर उमेदवारी मिळवण्यासाठी महिलांना आजही प्रस्थापित पुरुषसत्ताक राजकारणाशी संघर्ष करावा लागतो. जोपर्यंत राजकीय पक्ष कर्तबगार महिलांना खुल्या गटातून उमेदवारी देत नाहीत, तोपर्यंत राजकारणातील ही समता पूर्ण होणार नाही. देशपातळीवरील आकडेवारी पाहिली तर ही चिंता अधिक गडद होते. ‘ग्लोबल जेंडर गॅप २०२५’ च्या अहवालानुसार, १४८ देशांमध्ये ‘राजकीय सक्षमीकरण’ या श्रेणीत भारत १३१व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. लोकसभेतील महिला खासदारांचे प्रमाण १४.७ टक्क्यांवरून १२.८ टक्क्यांपर्यंत खाली येणे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील महिला मंत्र्यांचा टक्का घटून ५.६ टक्क्यांवर येणे, हे लोकशाहीसाठी भूषणावह नाही. केंद्र सरकारने ‘नारी शक्ती वंदन’ अधिनियमाला मंजुरी दिल्याने आगामी लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यावर हे चित्र पालटेल, अशी आशा आहे..मात्र, या बदलाची मुहूर्तमेढ आता राज्यातील या १५ महापालिकांमधून रोवली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाल्यापासून ‘सरपंच पती’ किंवा ‘महापौर पती’ अशी संबोधने वापरली जातात. अनेकदा आरक्षित जागेवरून महिला निवडून येते; पण सत्तेच्या चाव्या मात्र तिचा पती किंवा नातेवाईक हाताळत असतात. हे चित्र बदलण्याचे मोठे आव्हान या १५ महिला महापौर आणि महिला नगरसेविकांसमोर असेल. त्यांनी प्रशासकीय कौशल्ये आत्मसात करून, गुंतागुंतीच्या विषयांचा अभ्यास करून आणि अधिकाऱ्यांवर वचक निर्माण करून स्वतंत्र नेतृत्व सिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यांनी कंत्राटदारांच्या जाळ्यात न अडकता पारदर्शक कारभार करणे, हेच खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण ठरेल. शहरीकरणामुळे महापालिकांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. शहरातील अनेक समस्यांच्या बळी तर महिलाच ठरत असतात. अशा स्थितीत अडचणीतून कल्पकतेने मार्ग काढण्यात महिला निपुण असतात. महापौरपदी विराजमान झालेल्या महिला नेतृत्व आपापल्या शहरांबद्दल सर्वसमावेशक विचार करुन, योजना राबवून या समस्यांचा ऊहापोह करतील अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.