अग्रलेख : जुगाराचे उलटे दान

मनोरंजन जेव्हा जुगारी वृत्तीला बळ देते, तेव्हा केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक प्रश्न तयार होतो. अशा वेळी सरकारला हातावर हात बांधून स्वस्थ बसता येणार नाही. त्या दृष्टीने सरकारने बंदीचे पाऊल उचलले आहे, हे रास्त म्हणावे लागेल.वास्तव आणि आभासी जगातील सीमारेषा धूसर होण्याचा सांप्रत काळ हा जसा स्थित्यंतराचा आहे, तसाच तो माणसाच्या प्रभुत्वाची कसोटी पाहणारादेखील आहे. वेगवान इंटरनेटने जसे ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मला बळ दिले; तसा ऑनलाइन गेमिंग उद्योगही फोफावला. जुगारी खेळाची अनेकांना चटक लागली. काही कुटुंबे अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली..या सगळ्याचे परिणाम जसे सांस्कृतिक आहेत; तसेच ते आर्थिकदेखील आहेत. ते लक्षात घेऊन सरकारने त्यावर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले आहे. ते योग्यच आहे. पारंपरिक चित्रपटगृहांना टक्कर द्यायला निघालेले ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ असोत, की चार भिंतींमध्ये संगणक किंवा ‘स्मार्टफोन’च्या स्क्रीनवर खेळले जाणारे ऑनलाइन गेम... सुलभ मनोरंजनाने माणसाच्या खिशात कधी हात घातला ते कळलेच नाही. पण हे मनोरंजन जेव्हा जुगारी वृत्तीला बळ देते, तेव्हा सामाजिक प्रश्न तयार होतो..ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाने मांडलेला खेळ हा आता ‘स्क्रीन’पुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पैसा आणि वेळ यांच्यावर डल्ला मारणाऱ्या या उद्योगक्षेत्राने खऱ्याखुऱ्या मैदानी खेळांचेही प्रायोजकत्व स्वीकारले. क्रिकेट आणि अन्य खेळांत जन्माला आलेले ‘फँटसी लीग’ हे त्याचे अपत्य. देशातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या मध्यमवर्गीय तरुणाईला याची चटक लागली नसती तरच नवल.झालेही तसेच. हातातल्या टीचभर स्मार्टफोनवर तासनतास खर्ची घालत काही तासांत हजारो रुपये उधळणारे महाभाग यातून निपजले. या गेमिंगचीही एक नशा असते. एकदा जिंकले की सारखे जिंकतच राहू, या हव्यासापोटी समोरची व्यक्ती पैसे लावत जाते अन् हरत जाते..हे खेळ खेळून कोणी कोट्यधीश झालेले नाही हे माहिती असूनदेखील संबंधित व्यक्ती हा सट्टा खेळते अन् एका नव्या चक्रव्यूहात अडकते. यात भले होते फक्त गेमिंग कंपन्यांचे अन् त्यांची जाहिरातबाजी करणाऱ्या सेलिब्रिटींचे... कारण सोयीचे अल्गोरिदम त्यांना सोयीची पटमांडणी करत असतात; अन् हा खेळ खेळणाऱ्याला ते वास्तव कधीच समजत नाही.‘जंगली रमी पे आओ ना महाराज..’ ही सिनेतारकांची साद मनोरंजनासाठी नाही तर सट्टेबाजीसाठीची असते. आता पैशांची थेट देवाणघेवाण असलेल्या ऑनलाइन ‘गेमिंग अॅप’वर बंदी आणणाऱ्या विधेयकास संसदेने नुकतीच मान्यता दिली आहे..त्यामुळे ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून चालणारे पैशांचे व्यवहार पूर्णपणे थांबतील. या बंदीचे स्वागत करायला हवे. यामुळे हजारो रोजगार जाणार असले तरी चांगल्या शैक्षणिक स्वरूपाच्या, कल्पक अशा ‘गेमिंग’चे विविध ‘ॲप’ सुरू करून पर्यायी रोजगार निर्माण करण्यासाठीही सरकारने पावले उचलायला हवीत.ऑनलाइन गेमिंगचा उद्योग दहा-वीस वर्षांपूर्वी जेव्हा आपले पाय रोवू लागला होता, त्याचवेळी त्याच्यावर कायदेशीर अंकुश ठेवला जायला हवा होता. तसे झाले असते तर ४५ कोटी लोक या सापळ्यात अडकले नसते, तसेच त्यांना वीस हजार कोटी रुपयांनाही मुकावे लागले नसते. मुळात लघुदृष्टीच्या प्रशासकीय यंत्रणेने त्याचे अल्पकालीन फायदे पाहून हा बाजार मोठा होऊ दिला..आता हे सगळे गळ्याशी आल्यानंतर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. ‘ऑनलाइन गेमिंग’च्या बाजारपेठेचा विस्तार मोठा आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या तब्बल दोन लाखजणांना रोजगार देतात. या क्षेत्रातील उलाढालही २५ हजार कोटी रुपयांची असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नव्या कायद्यामुळे या सगळ्या अर्थकारणाला ‘ब्रेक’ लागणार आहे.प्रश्न हा फक्त हे नुकसान भरून काढण्याचा नाही, तर त्यामुळे ज्यांना रोजगार गमवावे लागतील, त्या तरुणाईच्या पुनर्वसनाचा आहे. मुळातच ‘एआय’मुळे रोजगाराच्या संधी आक्रसत चालल्या असताना आता या नव्या आव्हानाला सरकार कसे सामोरे जाणार? या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी कुणाजवळच नाही..म्हणूनच ‘ऑल इंडिया गेमिंग फेडरशेन’, ‘ई- गेमिंग फेडरशेन’, ‘फेडरशेन ऑफ इंडिया फँटसी स्पोर्ट््स’ सारख्या संघटनांनी थेट बंदीऐवजी अॅपच्या कायदेशीर नियमनाचा आग्रह धरला आहे. खरे तर संसदेत विधेयक सादर झाल्यानंतर त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे अपेक्षित होती; पण अलीकडे राजकीय गदारोळात महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना संमत होतात.या परिस्थितीला सत्ताधारी आणि विरोधकही जबाबदार आहेत, हे नाकारता येणार नाही. केंद्र सरकारने ‘ई-स्पोर्ट’ला २०२२ मध्ये स्वतंत्र क्रीडाप्रकार म्हणून मान्यता दिली होती. नव्या कायद्यामुळे ऑनलाइन सट्टेबाजी थांबून ‘ई-स्पोर्ट’ला बूस्टर मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे सगळे होण्यासाठी देशात अनुकूल ‘इकोसिस्टिम’ उभी राहावी लागेल अन् त्यासाठी पैसा हवाच..‘पेड ऑनलाइन गेम’वरील फास टप्प्प्याटप्प्प्याने आवळतानाच ‘ई-स्पोर्ट’ला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तरुणाईची ऊर्जा चुकीच्या मार्गाने जाते, तेव्हा ती निरुपयोगी तर असतेच, पण एकूण सामाजिक-सांस्कृतिक विकासालाही मारक ठरते. ती उत्पादक कामांकडे कशी वळविता येईल, यासाठी सरकारसह सर्वांच्याच प्रयत्नांची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.