अग्रलेख : प्रज्ञा प्रतिमेला ‘चावा’

अग्रलेख‘गलगोटिया विद्यापीठा’च्या सादरीकरणांमध्ये इतरांच्या संशोधनाचा वापर स्वतःच्या नावाने झाला असेल, तर तो केवळ संस्थेचा प्रश्न राहत नाही; तो भारताच्या संपूर्ण शैक्षणिक परिसंस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न ठरतो.दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’मध्ये सुरू असलेली ‘ग्लोबल एआय परिषद’ भारतासाठी तांत्रिक सामर्थ्याचे प्रदर्शन ठरावी, अशी अपेक्षा होती. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा २१व्या शतकातील सत्तासमीकरणांचा निर्णायक घटक मानला जात असताना, भारताने स्वतःला ‘जबाबदार, लोकशाहीवादी आणि समावेशक एआय शक्ती’ म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला. हेतू चांगला असला तरी त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या काटेकोर पूर्वतयारीच्या आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थेच्या बाबतीत राहिलेल्या उणीवांनी कठोर आत्मपरीक्षणाची गरज प्रकर्षाने समोर आणली आहे. परिषदेच्या पहिल्याच दिवसापासून समोर आलेल्या अव्यवस्थेने आणि त्यात भर घालणाऱ्या शैक्षणिक चौर्याच्या वादाने आपल्या प्रयत्नांना गालबोट लागले. नैतिक एआय, डेटा सार्वभौमत्व, जागतिक सहकार्य, स्थानिक भाषांतील मॉडेल, स्टार्टअपना चालना, असे मोठ-मोठे शब्द मंचावरून उच्चारले गेले. .राष्ट्रीय एआय मोहिमेसाठी वाढीव निधी, उच्चक्षमतेचे संगणन क्लस्टर, डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक आणि विद्यापीठ-उद्योग भागीदारी यांसारख्या घोषणांनी भारताची दीर्घकालीन रणनीती अधोरेखित केली गेली. परंतु घोषणांची विश्वासार्हता ही केवळ आकड्यांवर उभी राहत नाही; ती अंमलबजावणीच्या शिस्तीवर उभी असते आणि इथेच मोठा फटका बसला. परिषद अपयशी ठरली, असे थेटपणे म्हणता येणार नाही, कारण नवोन्मेषाचे अनेक उत्तम आविष्कारही या परिषदेत मांडले गेले. परंतु नोंदणी कक्षांतील गोंधळ, ‘क्यूआर’आधारित प्रवेश प्रणालीतील अडथळे, सत्रांमधील ध्वनी-चित्र यंत्रणेचे अपयश, वेळापत्रकातील बदल या सर्वांनी भारताच्या ‘डिजिटल कार्यक्षमता’ या दाव्याला छेद दिला. परदेशी प्रतिनिधींना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणे किंवा भाषांतरसुविधेत व्यत्यय येणे ही केवळ आयोजनातील चूक नाही; ती जागतिक प्रतिमेवर परिणाम करणारी बाब आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे शैक्षणिक प्रामाणिकतेवर उपस्थित झालेला प्रश्न. परिषदेत सहभागी असलेल्या ‘गलगोटियाज विद्यापीठा’ने सादर केलेल्या काही संशोधनसाहित्यावर चौर्याचे आरोप झाले. त्यांनी सादर केलेला ‘यांत्रिक श्वान’ हा तर चीनमधील एका कंपनीची निर्मिती असल्याचे सिद्ध झाले. .Pune Crime : सायबर टोळीकडून ज्येष्ठांना लक्ष्य, ‘ऑनलाइन टास्क’पासून ‘मनी लॉन्ड्रिंग’पर्यंत नवे डाव; तीन प्रकरणांत साडेतीन कोटींची लूट .त्यानंतर त्यांची परिषदेतून हकालपट्टी झाली. एवढे कमी होते म्हणून की काय, त्यांनी सादर केलेला ‘ड्रोन सॉकर अरेना’ही वादात सापडला आहे. हा एरेना स्वदेशी बनावटीचा असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. वास्तविक दक्षिण कोरियाच्या ‘स्ट्रायकर व्ही ३ एआरएफ’ने त्याचा विकास केला आहे आणि तो व्यावसायिकदृष्ट्याही उपलब्ध आहे. या प्रकारामुळे त्यांच्याच नाही, तर देशाच्या प्रतिमेला धक्का बसला. उत्तर प्रदेशातील हे खासगी विद्यापीठ सुनील गलगोटिया यांनी स्थापन केले. ध्रुव गलगोटिया त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि संगणकविज्ञान, एआय क्षेत्रांत ते सक्रिय आहे. सुमारे ३० हजार विद्यार्थी विद्यापीठाशी जोडलेले आहेत. या गोंधळानंतर विद्यापीठावर कोणाचा वरदहस्त आहे, असा प्रश्न सर्व विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे. गलगोटिया विद्यापीठाच्या सादरीकरणांमध्ये इतरांच्या संशोधनाचा वापर स्वतःच्या नावाने झाला असेल, तर तो केवळ संस्थेचा प्रश्न राहत नाही; तो भारताच्या संपूर्ण शैक्षणिक परिसंस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न ठरतो..बौद्धिक संपदा, संशोधनाची शुचिता आणि पारदर्शकता या मूलभूत गोष्टी आहेत. ‘नैतिक एआय’चा पुरस्कार करणाऱ्या परिषदेतच चौर्याच्या आरोपांची छाया पडणे ही मोठी विसंगती आहे. जागतिक पातळीवर मूल्याधिष्ठित नेतृत्वाचा दावा करायचा असेल, तर संशोधनातील शिस्त आणि गुणवत्तानियंत्रण यांबाबत अजिबात तडजोड नको. अन्यथा घोषणांचा गजर केवळ शब्दांपुरता मर्यादित राहील. भारत आज अमेरिका आणि चीन यांच्यातील एआय स्पर्धेत तिसरा, लोकशाहीवादी पर्याय म्हणून स्वतःला मांडू इच्छितो. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा अनुभव, मोठी डेटा बाजारपेठ, तरुण तंत्रज्ञांची फौज ही सर्व आपली बलस्थाने आहेत. भारताने एआय क्षेत्रातील प्रगती आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधण्यासाठी ‘इंडिया एआय गव्हर्नन्स गाइडलाइन’ तयार केल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश ‘सर्वांसाठी एआय’ हा आहे. यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. परंतु जागतिक नेतृत्वाची पायाभरणी घोषणांपेक्षा संस्थात्मक क्षमतेवर होते. .प्रशासनिक समन्वय, व्यावसायिक आयोजन आणि गुणवत्ता नियंत्रणात सुधारणेची गरज आहे. व्यवहारांत नैतिकता हवीच. भारताकडे क्षमता आहे, दृष्टी आहे आणि संसाधने आहेत. प्रश्न इतकाच आहे की, आपण घोषणांच्या गजरापलीकडे जाऊन व्यवस्थापनातील शिस्त आणि संशोधनातील प्रामाणिकता सिद्ध करू शकतो का? एकीकडे वेगवान तांत्रिक प्रगती, दुसरीकडे नैतिकतेचा आणि समावेशकतेचा प्रश्न अशा वळणावर आज आपण आहोत. ‘एआय’ ही केवळ यंत्रांची गोष्ट नाही; ती मानवी निर्णयांची, धोरणांची आणि मूल्यांची कथा आहे. भविष्याचा ‘कोड’ लिहिला जातो आहे, तो न्याय्य, समावेशक आणि विवेकी असेल की केवळ वेगवान, हे ठरवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.