अग्रलेख : बंदीकडून संधीकडे

India European Union free trade agreement 2026 benefits : मुक्त व्यापार, उदार आर्थिक धोरणे यांचा गेली दोन-तीन दशके सुरू असलेला घणघणाट आता ऐकू येईनासा झाला आहे. त्या काळात या तत्त्वांची जपमाळ ओढणारी, इतरांना मुक्त व्यापाराचे माहात्म्य समजावून सांगणारी अमेरिकी महासत्ताच आता आपला पवित्रा पूर्णपणे बदलताना दिसते आहे. जागतिक व्यवहारातील एक अस्त्र म्हणून व्यापारअटींचा वापर केला जाऊ लागला आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी विविध देशांच्या उत्पादनांवर वाढीव आयातशुल्क लादण्याचा सपाटाच लावल्याने याचा फटका अनेक देशांना बसतो आहे. भारत जसा त्यापैकी एक, तसेच युरोपीय देशसुद्धा. अशावेळी व्यापाराचीच नव्हे तर राजनैतिक व्यवहारांची समीकरणेही बदलणार हे ओघानेच आले. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा निर्णय यासंदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डर लेयेन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनिओ लुईस सांतोस डा कोस्टा २६ जानेवारीला भारतात येत असून त्यावेळी या कराराची शक्यता आहे. दोनशे कोटी लोकांच्या बाजारपेठेचे दार त्यामुळे उघडणार आहे. यासंबंधीची घोषणा दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेत उर्सुला व्हॉन डर लेयेन यांनी केली. ट्रम्प यांच्या बेभरवशाच्या निर्णयांची सर्वाधिक झळ बसलेल्या देशांमध्ये युरोपीय महासंघ आणि भारताचा समावेश आहे. .हा करार पूर्णत्वाला नेण्याची जेवढी गरज भारताला आहे, त्यापेक्षा जास्त गरज युरोपीय महासंघाला आहे. ट्रम्प यांच्यामुळे भारताला जेवढा आर्थिक आणि कूटनीतिक मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात युरोपातील देश त्रस्त झाले आहेत. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून युरोपीय समुदायाच्या अमेरिकेशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होत गेला. पण दुरावलेल्या मित्राचे मित्र म्हणून युरोपीय महासंघ आणि भारत- अमेरिकेमुळे व्यापारात होत असलेल्या हानीची भरपाई करण्यासाठी हातमिळवणी करीत आहेत. जगभरातील देशांसह भारतावर २५ टक्के आयातशुल्क आकारल्यानंतर ट्र्म्प यांनी रशिया आणि इराणकडून भारत तेल खरेदी करीत असल्याचे निमित्त करीत प्रत्येकी २५-२५ टक्के म्हणजे एकूण ७५ टक्के आयातशुल्क लादले. अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार रखडल्यामुळे भारताची कोंडी झाली. वर्षभरात आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचा तोटा वाढला, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारताच्या रुपयाची घसरण सुरु झाली आणि परकी चलनावरही दबाव येऊ लागला. अमेरिकेने भारतासोबत व्यापाराचे महाद्वार बंद केले खरे; पण युरोपीय महासंघाच्या छत्राखालील २७ देशांच्या व्यापार खिडक्याही त्यामुळे आपोआप खुल्या झाल्या आहेत..युरोपातील देशांना हातघाईवर आणण्यात ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. आजवर अमेरिकेवर विसंबून असलेल्या युरोपातील देशांची ट्रम्प यांनी झोप उडविली. गेल्या ७६ वर्षांपासून ‘नाटो’चे सदस्य असलेल्या ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन युद्धातून अंग काढून घेत युरोपातील देशांना वाऱ्यावर सोडले. एवढेच नव्हे तर ‘ग्रीनलँड’ बळकावण्याची धमकावणी देत युरोपीय देशांना आर्टिक्ट क्षेत्रातही युद्धाची सज्जता करण्यास भाग पाडले आहे. ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यावरुन अमेरिकेला विरोध करणाऱ्या फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलंड आणि फिनलँड या आठ देशांवर एक फेब्रुवारीपासून १० टक्के तर एक जूनपासून २५ टक्के आयातशुल्क लावण्याची ट्रम्प यांनी घोषणा केली. त्यामुळे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अमेरिकेशी केलेल्या व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब करण्याऐवजी युरोपीय महासंघाने तो प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेत भारतासह अन्य देशांशी व्यापार वाढविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. .Premium|Stock market forecast 2025 : शेअर बाजाराची धडधड वाढली; अमेरिकेतील हालचाली आणि रुपयाची घसरण; येत्या वर्षात काय असेल गुंतवणुकीचे गणित?.ट्रम्प यांच्या लहरी धोरणांमुळे होणारी व्यापारहानी भरुन काढू शकणारी भारताची प्रचंड मोठी बाजारपेठ आणि चीनच्या वाढत्या व्यापारी वर्चस्वाला शह देण्याची भारताची क्षमता लक्षात घेऊन युरोपीय देशांना भारताकडे वळावे लागले आहे. युरोपीय महासंघाला अमेरिकेवर अवलंबून न राहणारा स्वतंत्र, मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला, जागतिक स्तरावर सक्रिय, स्वतःचे हित जपणारा, निष्ठा राखणारा युरोप उभारायचा आहे. ग्रीनलँड अमेरिकेच्या घशात जाऊ नये आणि युक्रेनमध्ये टिकाऊ शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून युरोपियन देशांनी संरक्षणखर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यावर भर देत सर्वच देशांशी मैत्रीसंबंधांचे आणि रशियासारख्या शत्रूराष्ट्राशीही संवाद करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. .सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि लोकशाहीविषयी स्वायत्ततेचे धोरण असणे गरजेचे आहे, याची जाणीव युरोपियन देशांना झाली आहे. या नव्या जाणीवेत युद्धखोरी आणि व्यापारातील आततायीपणापासून दूर असलेला १४५ कोटींची बाजारपेठ असलेला भारत भरवशाचा सहकारी ठरणार आहे. भारत-युरोपीय महासंघादरम्यानच्या मुक्त व्यापार करारातून सुमारे दोन अब्ज लोकांची बाजारपेठ तयार होईल. निर्यातीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहणाऱ्या भारतासाठी या करारामुळे मोठा पर्याय निर्माण होणार आहे. त्याचा फायदा घेण्यासाठी गुणवत्ता,कार्यक्षमता यांची कास आपल्याला धरावी लागेल. तसे झाल्यास हा करार एका चांगल्या पर्वाची नांदी ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.