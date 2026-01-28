अग्रलेख : ‘अपूर्वाई’चा करार

अग्रलेखवीस ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेला युरोपीय महासंघ आणि चार ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार करणारा भारत यांचा जगातील पहिल्या चार अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश होतो. दोघांची लोकसंख्या २०० कोटी, म्हणजे जगाच्या एकचतुर्थांश. युरोप आणि भारताचा मिळून जगातील ‘जीडीपी’मध्ये वाटाही तेवढाच, पंचवीस टक्क्यांचा. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयातशुल्काचा शस्त्रासारखा वापर करुन युरोपीय महासंघ आणि भारताला सतत धमकावून त्रस्त केले होते. युक्रेन-रशिया युद्धाचा आर्थिक भार उचलत नाही म्हणून युरोपीय महासंघाला लक्ष्य करणाऱ्या ट्रम्प यांनी रशियाकडून खनिज तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादले. त्यामुळे २७ देशांचा युरोपीय महासंघ आणि १४० कोटी लोकसंख्येच्या भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कोंडी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर १९ वर्षांपासून रेंगाळलेला मुक्त व्यापार करार भारत व युरोपीय महासंघाने पूर्णत्वाला नेला आहे..‘युरोपीय आयोगा’च्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डर लेयेन यांच्या शब्दांत ‘सर्व व्यापार करारांची जननी’ ठरलेला हा करार आहे. अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे भारताच्या निर्यातीवर २२ ते २५ टक्के परिणाम झाला आहे, तर युरोपीय महासंघालाही तशीच झळ बसली आहे. त्यामुळे जगात अमेरिकेशिवायही पर्याय असल्याची जाणीव करुन देणे भारत आणि युरोपीय महासंघाला क्रमप्राप्त झाले होते. व्यापारात सोसावी लागणारी ही हानी या ऐतिहासिक करारामुळे केवळ भरूनच निघणार नाही, तर दीर्घकाळात युरोप आणि भारताच्या हातमिळवणीची सुप्त ताकद जगाला अनुभवायला मिळू शकते. कारण ही हातमिळवणी भारताचे कौशल्य आणि सेवा तसेच युरोपचे तंत्रज्ञान, भांडवल आणि नवकल्पनांची असेल. युरोप किंवा भारत एकट्याने साध्य करू शकणार नाही, अशी विकासाची पातळी गाठण्याची क्षमता त्यात आहे. त्यामुळे युरोप आणि भारताचे अमेरिकेवरील आर्थिक आणि रणनीतिक अवलंबित्व कमी होणार आहे. युरोपीय महासंघाबरोबरचा हा करार रणनीतिक तंत्रज्ञान, वस्तू, सेवा, डिजिटल व्यापार, लघुउद्योग, बौद्धिक संपदा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर यांसारख्या अनेक क्षेत्रांना स्पर्श करणारा आहे. .Premium|US India Trade Agreement : अमेरिका-भारत व्यापार करार अंतिम टप्प्यात; शुल्क कपातीने द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ.त्यामुळे निर्यात वाढून एक विश्वासार्ह जागतिक पुरवठादार म्हणून भारतीय उद्योगांचा जागतिक मूल्यसाखळीत समावेश होईल. केवळ व्यापारच नव्हे तर दहशतवादाचा मुकाबला, सागरी आणि सायबर सुरक्षा भागीदारी मजबूत होऊन नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेविषयीच्या प्रतिबद्धतेला बळ मिळेल. पंतप्रधान मोदींच्या मते हा करार जगाच्या भल्याचे काम करेल. या कराराचे परिणाम दूरगामी असतील. उभय पक्षांनी वादग्रस्त आणि संवेदनशील मुद्दे तूर्तास बाजूला ठेवले आहेत. व्यापारात विश्वासार्हता ही पूर्वअट असते. युरोप आणि भारतादरम्यानच्या व्यापारात तो विश्वास आधीपासूनच आहे. युरोपीय महासंघासोबत २०२४-२५ मध्ये व्यापार १३६.५ अब्ज डॉलरचा होता. त्यात भारताची निर्यात ७५.८५ अब्ज डॉलरची, तर आयात ६०.६८ अब्ज डॉलरची होती. आता व्यापाराला अस्त्र बनवून सर्व जगावर दादागिरी गाजवू पाहणाऱ्या ट्रम्प यांना त्यांच्या भाषेत जगातील २८ देशांतील दोनशे कोटी जनतेने दिलेला हा शह आहे. हा जागतिक मुखभंग ट्रम्प सहजासहजी पचविणार नाहीत. त्यावर त्यांची जळजळीत प्रतिक्रिया उमटणे निश्चित आहे..पण अन्य देशांच्या तुलनेत भारत आणि युरोपीय महासंघाशी वाकड्यात शिरणे ट्रम्प यांना वाटते तेवढे सोपे नाही. उलट येथून पुढे अमेरिकेशी द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटीत भारत आणि युरोपीय महासंघाचे पारडे जड होणार आहे. या करारामुळे २०३२ पर्यंत युरोपीय महासंघातून भारतात आयात दुप्पट होणार असेल तर भारताच्या ९९ टक्क्यांहून अधिक वस्तूंना युरोपमध्ये सवलतीच्या दरात प्रवेश मिळून भारताच्या निर्यातीत अतिरिक्त ७५ अब्ज डॉलरची भर पडू शकते. भारताच्या वस्त्रोद्योग, कातडी, पादत्राणे, चहा, कॉफी, मसाले, खेळणी, दागिने, खेळ साहित्य, सागरी उत्पादनांसारख्या ७० टक्के उत्पादनांवर तात्काळ कर शून्य होईल. सुमारे ३३ अब्ज डॉलरच्या वस्त्रोद्योग, कपडे, कातडी, पादत्राणे, रसायने, खेळणी, दागिन्यांसारख्या निर्यातीवरचा चार ते २६ टक्के कर थेट शून्य होईल. .त्यामुळे कामगारप्रधान उद्योगांना मोठा फायदा होईल. सध्या भारताची केवळ ७.२ अब्ज डॉलरची निर्यात करणाऱ्या भारताला युरोपीय महासंघाच्या २६३ अब्ज डॉलरच्या वस्त्रोद्योग आयातीच्या बाजारात मोठी संधी मिळेल. त्यातून इचलकरंजीला रोजगारवाढीचा फायदा होऊ शकतो. मुंबईमधील दागिने उद्योगाला चालना मिळू शकते. कुशल व अर्धकुशल व्यावसायिकांना युरोपमध्ये कामाच्या संधी मिळतील. ट्रम्प यांनी आयातशुल्काचा बडगा उगारल्यानंतर भारताने आतापर्यंत २२ देशांशी मुक्त व्यापार करार केले आहेत. आतापर्यंत शक्य वाटत नसलेल्या गोष्टी घडल्या की ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असे म्हटले जात होत होते. पण भारताचे विविध देशांशी अनेक दशकांपासून रेंगाळलेले व्यापार करार मार्गी लागताना बघून ‘ट्रम्प है तो मुमकीन है’ असे म्हणणेही वावगे ठरणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.