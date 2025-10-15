अग्रलेख : शेजाऱ्याचा शत्रू...!

अग्रलेख परराष्ट्र धोरण ठरविताना देशहिताचा सांभाळ आणि संवर्धन हे सर्वोच्च ध्येय असते. त्यामुळेच परिस्थिती पाहून तात्कालिक आणि दूरगामी धोरणे ठरवावी लागतात. प्रसंगी विचारसरणीला मुरड घालावी लागते. परराष्ट्र धोरणांच्या संदर्भात सांगितल्या जाणाऱ्या या सर्व बाबींचा प्रत्यय भारताने अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारशी सुरू केलेल्या संवादाच्या संदर्भात येत आहे. त्या देशात २०२१मध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारत त्याच्याशी अंतर राखून होता. अमेरिका, भारत, तसेच युरोपातील अनेक देशांनी तेथील मानवी हक्कांची स्थिती, दहशतवाद आणि स्त्रियांना मिळणारी पक्षपाती वागणूक यांमुळे त्या सरकारला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. असे असूनही परिस्थितीची गरज ओळखून भारताने आता त्यासंदर्भात व्यावहारिक भूमिका घेतली असून, दारे पूर्णपणे बंद न करता एक फट मोकळी ठेवली आहे. .त्या देशाचे परराष्ट्रमंत्री आमीरखान मुत्ताकी यांची दोन दिवसांची भारतभेट हा या बदललेल्या दृष्टिकोनाचा परिपाक. मे महिन्यांतच पहिल्यांदा भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दूरध्वनीवरून मुत्ताकी यांच्याशी संपर्क साधला होता. तो संपर्क आणि त्याचा पाठपुरावा यामुळे ही भेट घडून आली, हे उघड आहे. भारताच्या या प्रयत्नांमागची कारणे समजून घ्यायला हवीत. अफगाणिस्तानचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. भारतासाठी चाबहार बंदर आणि मध्य आशियाशी जोडणारे पर्यायी व्यापारमार्ग हे महत्त्वाचे आहेत, पाकिस्तानला वळसा घालून थेट बाजारपेठा व संसाधनांपर्यंत पोहोचणे शक्य असल्यामुळे काबूलशी व्यावहारिक संबंध ठेवणे हे या संपर्कमार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ठरते..अफगाणिस्तानातील भारताच्या कोणत्याही कृतीकडे संशयाने पाहणाऱ्या पाकिस्तानची या जवळीकीमुळे अस्वस्थता वाढली आहे. अफगाणिस्तान–पाकिस्तानदरम्यानचा वाढलेला तणाव त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा. त्यातून संघर्ष उद्भवू शकतो आणि चीन व रशियाच्या आणखी जवळ पाकिस्तान जाऊ शकतो. भारत, पाकिस्तान, इराण, चीन आणि रशिया यांच्यासाठी अफगाणिस्तान स्पर्धेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. भारताची विकासकामांतील ठोस उपस्थिती, पायाभूत प्रकल्पांद्वारे निर्माण झालेले प्रत्यक्ष लाभ आणि सांस्कृतिक व मानवीय सौम्य शक्ती ही भारत–अफगाणिस्तान संबंधांची बळकट बाजू. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवू पाहणारी तालिबानची विचारसरणी भारताला मान्य होणे शक्यच नाही. परंतु त्या कारणाने तिथल्या सरकारशी मुद्याधारित चर्चा न करणे हे करंटेपणाचे ठरले असते..काश्मीर हा भारताचा भाग असल्याचे दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनात स्पष्टपणे सांगणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि पाकिस्तानचे त्यामुळे पित्त खवळले नसते तरच नवल. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद ही भारताची एक मोठी डोकेदुखी आहे, यात शंकाच नाही. परंतु अफगाणिस्तानलाही ती झळ पोचली आहे. मुत्ताकी भारतात आल्याच्याच दिवशी पाकिस्तानने काबूलमध्ये हवाईहल्ले केले आणि त्याला अफगाणिस्तानने प्रत्युत्तर म्हणून चढविलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानचे पन्नासहून अधिक सैनिक ठार झाल्याचा दावा अफगाणिस्तानने केला आहे. पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्यांना अफगाणिस्तानात आश्रय मिळत असल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला आहे.\r\n\r.हायकोर्टाचा दणका! अविनाश बागवे यांचे नगरसेवकपद रद्द.चीनला अफगाणिस्तानात स्वारस्य असून, तेथील दुर्मीळ खनिजांवर डोळा ठेवून तेथे जास्तीत जास्त शिरकाव करण्याचा प्रयत्न तो देश करणार. अशा परिस्थितीत भारताने तेथील आपला प्रभाव कायम ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खरे तर भारताने सातत्याने अफगाणिस्तानला मदत केली असून, तेथील पार्लमेंटच्या इमारतीसह अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प भारताने पूर्ण केले आहेत. मानवतावादी भूमिकेतून मदत केली आहे. दोन्हीकडच्या लोकांच्या पातळीवरही उभय देशांत घनिष्ठ संबंध आहेत आणि वर्षानुवर्षांच्या प्रयत्नातून जे बंध निर्माण झाले, त्याचा उपयोग राजनैतिक पातळीवर करून घ्यायलाच हवा. तालिबानची स्त्रीविरोधी धोरणे आणि १९९६मध्ये दहशतवाद्यांंनी अपहरण केलेल्या भारताच्या विमानाला आपल्या भूमीवर उतरू देण्यास त्यावेळच्या तालिबानी सरकारने दिलेली मुभा हे तालिबानविषयी भारताला वाटणाऱ्या तीव्र नाराजीचे मुद्दे आहेतच..पण आपली भूमिका कायम ठेवून आणि त्याबाबतीत आग्रही राहून सहकार्याचा अवकाश शोधता येतो. मुत्ताकी यांच्या पत्रकारपरिषदेत महिला पत्रकारांना मज्जाव करण्यात आला, ही बाब अत्यंत निषेधार्ह होती, यात शंका नाही. परंतु यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दुसऱ्याच दिवशीच्या पत्रकारपरिषदेत महिला पत्रकारांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. या उदाहरणातून फार मोठा अर्थ शोधणे चुकीचे होईल हे खरे; परंतु परिस्थिती बदलत असते. याआधी अमेरिका आणि युरोपप्रमाणेच तालिबान राजवटीला अधिकृत मान्यता न देण्याचा निर्णय भारताने घेतला होता. अद्यापही औपचारिकरीत्या तो घेतलेला नाही. परंतु त्या सरकारमधील परराष्ट्रमंत्र्यांशी द्विपक्षीय मुद्यांवर चर्चा करणे हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, हे निश्चित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.