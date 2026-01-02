अग्रलेख - भूमिकन्यांचा सन्मान

सर्वसामान्य भारतीयांना शेती आणि महिला म्हटले, की डोळ्यासमोर येते ते पासष्ट वर्षांपूर्वीचे ‘मदर इंडिया’ चित्रपटाचे पोस्टर! एका बैलाऐवजी स्वतःला जुंपून घेऊन, शेती कसणारी, न्यायी आणि परिस्थितीला शरण न जाणारी लढाऊ, खंबीर स्त्री! खरे सांगायचे तर जागतिक पातळीवर हेच प्रातिनिधिक चित्र आजही कायम आहे. वेळोवेळी झालेला अर्थशास्त्रीय, सांख्यिकी अभ्यास हेच चित्र आपल्यासमोर आणतो. उद्योगांसाठी तयार होणारे भांडवल हे शेतकऱ्यांच्या शोषणातून उभे केले जाते, हे जगात अनेक ठिकाणी घडले आहे; भांडवलशाही असलेल्या देशांत आणि अगदी सोव्हिएत संघराज्यातही. त्यातही या श्रमाचा, शोषणाचा फटका शेतावर काम करणाऱ्या महिलांना जास्त बसतो. .घरी आणि दारीही तिच्या वाट्याला येतो तो ‘निष्काम श्रमयोग’. ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे तिला मिळालेली ‘ओळख’ महत्त्वाची आहेच. पण या जोडीला तिच्यासाठी विविध कल्याणकारी उपाय योजण्याचीही गरज आहे. खरे तर शेतीक्षेत्र आणि महिला यांचे पूर्वापार अतूट असे नाते राहिले आहे. शेतीच्या शोधाची नोंदच महिलांच्या नावे आहे. पूर्वी भटकंती करणाऱ्या मानव जमाती महिलांनी शेतीचा शोध लावला म्हणून स्थिरावल्यात. यातून वाडी, वस्ती, गाव अशी समाजरचना प्रस्थापित झाली. आजही भारतासह जगभरातील महिला ह्या कुटुंब सांभाळत शेती तसेच दुग्धोत्पादन, शेळी-मेंढी-कुक्कुटपालन आदी पूरक व्यवसाय तसेच शेतीमाल प्रक्रियाउद्योगात मोलाचे योगदान देत आहेत. .एवढेच नव्हे तर नोकरी, उद्योग, सेवाक्षेत्रासह राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात पुरुषांचा खांद्याला खांदा लावून महिला काम करीत आहेत. असे असताना प्रामुख्याने शेतीमधील त्यांचे योगदान जगभर दुर्लक्षित राहिले. त्यामुळे लिंगभाव समानतेबरोबर महिलांना त्यांचे हक्क, अधिकार देऊन त्यांना अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी हे वर्ष शेतकरी महिलांना समर्पित केले आहे. हा त्यांचा जागतिक पातळीवरील सर्वोच्च सन्मान म्हणावा लागेल..ग्रामीण भागात महिला शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष अधिक जाणवतो. महिलांशी बरोबरीच्या नात्याने व्यवहार होताना दिसत नाही. उत्तम शेती करून उद्योग-व्यवसायातही गरुडझेप घेतलेल्या शेतकरी महिलांची अनेक उदाहरणे असताना ग्रामीण भागात निर्णयप्रक्रियेत, आर्थिक व्यवहारात महिलांना सामावून घेतले जात नाही. शेतीचा सर्व भार आपल्या माथी पेलणाऱ्या बहुतांश महिलांच्या नावे घर-शेती-पशुधन नाही. भारतात केवळ १३ टक्के महिलांची नोंद ‘सातबारा’वर आहे. शेती-व्यवसायाचे नियोजन असो, की मुलीबाळींचे लग्नकार्य अशा निर्णयप्रक्रियेत महिलांना सहभागी करून घेतले जात नाही. .शेतीत पुरुषांबरोबर काम करूनही महिलांना ३० टक्के मजुरी कमी दिली जाते. घरातील कामे करत असताना कौशल्य संपादित करत असल्यामुळे मोबदला देणारी कौशल्ये महिला हरवून बसतात. ह्या प्रक्रियेत त्याचे वेतन आणखीनच कमी होत जाते. महिलांच्या श्रमबलातील सहभागातील ही एक महत्त्वाची अडचण आहे. महिलांच्या नावे शेती, संपत्ती नसल्याने अनेक योजनांपासून त्यांना वंचित राहावे लागते. ही मन खिन्न करणारी विषमता आहे..शेतीमध्ये महिलांना केवळ निविष्ठा वेळेवर उपलब्ध करून दिल्या, तर उत्पादकतेत २० ते ३० टक्के वाढ होते, असा एक अभ्यासपूर्ण अहवाल सांगतो. अशावेळी ही सर्व विषमता दूर करण्याची एक चांगली संधी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने लाभली आहे. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) या संस्थांच्या सहकार्याने देशात महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी कोणते धोरणात्मक कार्यक्रम राबविता येतील, हे पाहावे. .शेतकरी महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करायचे असेल तर त्यांच्या वेतन अथवा मजुरीत होत असलेला स्त्री-पुरुष लिंगभाव भेद प्रथम संपविला पाहिजे. शेतीतील बहुतांश कामे करणाऱ्या महिलांची नावे ‘सातबारा’वर यायला हवीत. शेतीत निविष्ठांच्या खरेदीपासून ते शेतीमाल विक्रीपर्यंतच्या सर्व निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सक्षम सहभाग हवा. वैयक्तिक अथवा गट-समुहाच्या माध्यमातून शेतीमालप्रक्रिया उद्योगात उतरलेल्या महिलांना त्यांच्या उद्योग व्यवसायाबाबत संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळायला हवे. एक महिला म्हणून त्यांचा कोणताही हक्क, अधिकार डावलण्यात येऊ नये. स्थानिक ते जागतिक पुरवठा साखळीचे अधिक विकेंद्रीकरण होऊन त्यामध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांना प्राधान्य द्यायला हवे. शेतकरी महिलांचे सशक्तीकरण करणे हे केवळ सामाजिक व्यवस्थेसाठीच चांगले आहे असे नाही, तर अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचाही तो एक योग्य मार्ग आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.