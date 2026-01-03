अग्रलेख - कृष्णेच्या काठाकाठाने

साहित्यसंमेलनाच्या निमित्ताने मराठी समाज आणि मराठी साहित्य यांची स्थितिगती आणि भवितव्य याविषयी मंथन होणे ही स्वाभाविक असते. त्यामुळेच राजकीय-सामाजिक चळवळींचे केंद्र असलेल्या, देदीप्यमान इतिहासाच्या खुणा मिरवणाऱ्या साताऱ्यात होणाऱ्या साहित्य संमेलनात विश्वास पाटील यांच्यासारखा दमदार साहित्यिक मराठी अस्मितेची तुतारी स्वप्राणाने फुंकून मराठी मनांमध्ये निर्माण झालेली मरगळ झटकून टाकेल, असा आशावाद अनेकांच्या मनात होता. तो कितपत फलद्रुप झाला, हा प्रश्न आहे. .याचे कारण ज्वलंत प्रश्नांवर कथा किंवा कादंबरी लिहिताना विषयाच्या डोहात खोलवर बुडी घेणाऱ्या पाटलांनी अध्यक्षीय भाषणाचे लेखन मात्र काठाकाठानेच केल्याचे जाणवले. खरे तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील अध्यक्षीय भाषणांची संपन्नता हा एक मौलिक ठेवा आहे. पण त्याचे दडपण न घेता विश्वासरावांनी आपल्या रांगड्या शैलीत ‘टी-ट्वेंटी’त करतात तशा फलंदाजीचे प्रदर्शन घडवले. अधूनमधून पेरलेली काही चमकदार वाक्ये, कालच्या- आजच्या साहित्यिकांच्या परंपरेचा धांडोळा, काही धोरणांवर ताशेरे, काही सूचना, काही तक्रारी असे हे सर्वसंग्राहक भाषण होते. .मात्र मराठी समाजापुढील सध्याच्या काही ज्वलंत, कळीच्या प्रश्नांचा उल्लेख असल्याने यानिमित्ताने त्यांची दखल घ्यायला हवी. ‘‘उद्या तुमच्या देव्हाऱ्यावर विठोबांसमवेत ज्ञानेश्वर आणि तुकारामाच्या प्रतिमा टिकाव्यात असे वाटत असेल, तर वेळीच झोपेतून जागे व्हा. तुमच्या खांद्यावर झेंडा कोणत्याही जातीचा, पक्षाचा वा धर्माचा असूदे. त्याचा दांडा हा मराठीच असायला हवा. तुमच्या खांद्यावर पालखी कोणाचीही असू दे तिचा गोंडा मराठीच असायला हवा. लवकरात लवकर जागे व्हा. अन्यथा असेच गुंगीत राहाल, तर कायमचे संपून जाल’’, असा जो इशारा त्यांनी भाषणाच्या शेवटी दिला, तो महत्त्वाचा आहे. .ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता आणि अस्तित्वाच्या या मूलभूत प्रश्नावर त्यांनी अधिक खल करायला हवा होता. विशेषतः समाजाची गुंगी घालवण्याच्या उपायांवर मंथन व्हायला हवे. मराठीच्या शाळांच्या सध्याच्या अवस्थेवर अध्यक्षांनी बोट ठेवले आहे. राज्यातल्या मराठी शाळेच्या कोणत्याही नव्या तुकडीला २०१२ पासून शासकीय अनुदान मिळत नाही. म्हणजेच गेल्या तेरा वर्षांत एकही नवी मराठी शाळा सुरू झालेली नाही. २०२५ मध्ये एका आकडेवारीनुसार एका वर्षात ६५ नव्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मंजुरी मिळालेली आहे. .एकट्या मुंबईत या कालावधीत १०६ मराठी शाळा बंद करण्याचा आम्ही ‘पराक्रम’ घडवून आणला आहे. हे सांगताना ते दक्षिणेकडील राज्यांतील नागरिकांच्या मातृभाषेबद्दलच्या प्रेमाचे व अभिमानाचे उदाहरण देतात. पण आपल्याकडे भाषेवरचे प्रेम निव्वळ भावनिक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आपल्याला दुकानाच्या पाट्या मराठीत हव्यात, ते रास्तही आहे; पण दुकानात बसणारे अमराठी असले तरी फारशी चिंता कोणाला नसते. आपण तिथे का नसतो, हा प्रश्न काही आपल्याला पडत नाही. आधुनिक काळातील रणांगणे बदलली आहेत. व्यापार-उदिम हेही कर्तृत्वाचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. उद्योजकतेतही नवोन्मेष असतात. मराठी समाजाने या क्षेत्रात काही तडाखेबंद कामगिरी केली तर आपोआप त्याचा भाषेला उपयोग झाल्याशिवाय राहणार नाही. मराठी शाळांची अवस्था आता हाताबाहेर गेलेली आहे. .ती सुधारायची असल्यास सर्वंकष नियोजनबद्ध आराखडा तयार करावा लागेल. ‘‘मोठमोठे मराठी शास्त्रज्ञ मराठी भाषेतच शिकलेले आहेत’’, हे म्हणायला व ऐकायला बरे वाटते. पण आजचा पालक काय विचार करतो आणि तसा तो का केला जातो, हेही पाहावे लागेल. थोडक्यात मराठी भाषेचे म्हणून जे प्रश्न आपण मांडतो ते मराठी माणसाच्या संपूर्ण जीवनाशी जोडलेले प्रश्न आहेत. त्यांच्या उत्तरांसाठी एकीकडे व्यापक मंथन आणि दुसरीकडे कृतिकार्यक्रम अशा दोन्हींची गरज आहे. ‘लाडकी बहीण’च्या धर्तीवर शेतकरी महिलांसाठी एक योजना त्यांनी सुचवली. त्यांच्यातल्या ‘लेखका’ने नाही, तर निदान जिल्हाधिकारीपदाचा अनुभव असलेल्या ‘माजी अधिकाऱ्या’ने तरी त्यासाठी पैसा कसा उभा करायचा, हे सांगायला हवे होते..विश्वास पाटील यांनी स्वतःसाठी म्हणून एक कार्यक्रम घोषित केला. ‘‘साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून ज्या जिल्ह्यांच्या मुख्यालयात ग्रंथविक्रीची दुकाने नाहीत, तिथे स्वतः जाऊन मराठी भाषक आणि ग्रंथप्रेमी मंडळीच्या सहकार्याने त्या-त्या भागांत अशी विक्री व्हावी म्हणून मी स्वतः प्रयत्न करणार आहे,’’ या घोषणेचे स्वागत करायला हवे. याचे कारण तो कृतिसंकल्प आहे. आणखी एका गोष्टीसाठी विश्वास पाटील यांचे अभिनंदन करायला हवे. अलीकडे नकारात्मक सूर लावल्याशिवाय भाषण पूर्ण आणि सफल होत नाही, असा समज रूढ होऊ पाहात आहे. ‘न मी एक पंथाचा...’ या चालीवर विश्वास पाटील यांनी वादाची डावी-उजवी चौकट बाजूला ठेवून मानवतेचा जयजयकार केला. ही बाब सध्याच्या टोकदार ध्रुवीकरणाच्या काळात नक्कीच दखल घेण्याजोगी. आता गरज आहे ती प्रत्यक्ष वाटचालीची..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.