अग्रलेख : न्यायाचे ‘धडे’

‘न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे!’ हा लोकशाहीप्रणालीतील एक मूलभूत मंत्र आहे.
सरन्यायाधीशांनी केवळ बाहेरून होणाऱ्या टीकेवरच नाही, तर न्यायव्यवस्थेला आतून पोखरणाऱ्या प्रवृत्तींवरही कठोर प्रहार करावा.

‘न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे!’ हा लोकशाहीप्रणालीतील एक मूलभूत मंत्र आहे. पण जेव्हा भावी पिढीला शिकवल्या जाणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांतच ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ असा उल्लेख येतो, तेव्हा लोकशाहीच्या या सर्वोच्च स्तंभाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

