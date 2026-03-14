हौस ऑफ बांबू : सारस्वतांनो, केवढे हे गुन्हे..?

नअस्कार! साहित्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काय काय बघावं लागणार आहे, कुणास ठाऊक. रोज नवनवे प्रकार ऐकू येताहेत. विदर्भ साहित्य संघाची निवडणूक एकीकडे गाजतेय. विदर्भ साहित्य संघ वाचवा अशी मोहीम नव्हे, पॅनलच कार्यरत झालं आहे.तिथं गडचिरोलीत म्हणे मतपत्रिका मधल्यामध्ये गायब झाल्या, आणि परस्पर मतदानही झाल्याचं कळतं. 'मसाप'च्या निवडणुकीत तर तुंबळ लढाई सुरू झाली आहे. तिथं नेमकं कुठलं प्यानल कुठल्या राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर चालतं, हे प्यानलिस्टांनाही कळेनासं झालंय..या सर्वांवर कडी केली आहे ती मुंबईतल्या एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीनं. बरेच कोर्टकज्जे झाल्यानंतर आज तिथं मतदान होतंय. पण तिथंही भलतीच मेख आहेच! ही मेख साधीसुधी पोलिटिकल असती तर मनोरंजन म्हणून कदाचित सोडून देता आलं असतं.पण एशियाटिक सोसायटीच्या त्या दोनशे वर्ष जुन्या संस्थेत आता पॅरानॉर्मल अनुभव यायला लागले आहेत. एशियाटिक सोसायटीचं पॅरानॉर्मल सोसायटीत रुपांतर होण्यापासून वाचवा, अशी आर्त हाक ऐकू येत्येय!.एशियाटिकच्या पायऱ्या चढताना पूर्वी मला फार भारी वाटायचं. प्रत्येक पायरीगणिक मला तिथं शूटिंग झालेले हिंदी सिनेमे आठवायचे. (पुस्तकं मेली कधी आठवली नाहीत. असो.) तिथं आता नवाच प्रकार उघडकीला आलाय.बरीच भवति न भवति झाल्यानंतर एकदाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या खऱ्या, पण एशियाटिक सोसायटीच्या मतदारांच्या अद्ययावत याद्यांमध्येही भलते घोळ निघाले आहेत. या भारदस्त संस्थेत घोळांचेसुद्धा (सदस्यत्वाप्रमाणे) सात प्रकार आहेत. शुल्क भरलं, पण नावच नाही. नाव आहे, पण ओळखपत्रच नाही. ओळखपत्र आहे, पण ओळखच नाही!, शुल्क भरलंय, नाव आहे, ओळखपत्रही आहे, पण आपण सदस्य आहोत, हेच माहीत नाही!!.शुल्क भरलेलं नाही, सदस्यत्वही नाही, पण एशियाटिक सोसायटीला नावं ठेवण्यात दिग्गज! ही निवडणूक नेमकी कशासाठी चालू आहे, हे माहीत नाही, आणि माहीत असलं तरी त्यात आपण काय करायचंय, हेच माहीत नाही, असे हे प्रकार आहेत. आपण कुठल्या प्रकारात मोडता, हे ज्याचं त्यानं ठरवायचं आहे…एशियाटिकची कहाणी इथंच थांबत नाही. धर्मदाय आयुक्तांकडे खेटे मारुन झाल्यानंतर मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यात आल्या. त्या ताज्या याद्यांमध्ये नावं असलेले अनेक दिग्गज सभासद केव्हाच परलोकवासी झाले आहेत!.उदाहरणार्थ, माजी केंद्रीय मंत्री चिंतामणराव ऊर्फ सी.डी. देशमुख अजूनही मतदार आहेत! 'स्वाध्याय'कार पू. पांडुरंगशास्त्री आठवले अजूनही मतदारयादीत आपलं स्थान राखून आहेत. युध्दअभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार दि. वि. गोखले यांच्यापासून नाट्यसमीक्षक कमलाकर नाडकर्णी यांच्यापर्यंत अनेक होऊन गेलेले दिग्गज अजूनही एशियाटिकच्या मते मतदानास पात्र आहेत. ही सारी मंडळी अमर असावीत, असं मराठीप्रेमींना वाटणं साहजिक आहे, पण त्यांनी आता 'वरुन' येऊन मतदान करावं, ही अपेक्षा जरा जास्तच आहे. नाही का?.कधी एकदा या निवडणुका होऊन जातायत, असं झालंय. निवडणुका म्हटल्या की आपल्या लोकांना हल्ली कसला इसाळ येतो, कळत नाही. एशियाटिकचा एक जुना मेंबर (आणि नवा उमेदवार) मला हॉर्निमन सर्कलपाशीच भेटला. तो म्हणाला, 'एशियाटिक सोसायटी वाचवायला हवी. ग्रंथांना वाळवी लागतेय! करणार ना आम्हाला मतदान?'पेस्ट कंट्रोलवाल्याचा नंबर देणार होते. पण त्याआधी मी विचारलं, 'तुमच्या मतदारयादीत मृतात्म्यांची नावं कशी?''मतदारयादीत नाव असायला हरकत नाही,' गूढ आवाजात तो उत्तरला, 'पण त्यांनी खरोखर मतदान केलं तर मात्र आफत ओढवेल!'सारस्वतांनो, एवढा गुन्हा करु नका! मृतात्म्यांना तरी सोडा!!