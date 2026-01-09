अग्रलेख - विवेकी स्वर लोपला

माधव गाडगीळ यांच्या निधनाने देशातील एक अभ्यासू आणि विवेकी स्वर लोपला आहे. जल, जंगल आणि जमिनी अशा सर्वच ठिकाणी विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या सुसाट अतिक्रमणांच्या विरोधात बोलणारा, त्यातले धोके दाखवून देणारा हा स्वर होता. त्यामागील त्यांची सारी तळमळ ‘पश्चिम घाटा’संबंधी त्यांनी तयार केलेल्या अहवालात प्रतिबिंबित झाली आहे. विचारवंत म्हटल्यानंतर जी प्रतिमा डोळ्यासमोर येते, त्यात गाडगीळ बसत नव्हते. पांडित्याला बऱ्याचदा रूक्षतेचा शाप असतो. पण गाडगीळ केवळ त्यापासून मुक्तच होते, असे नाही तर जगण्यातला आनंद कसा घ्यावा, याचे एक उदाहरणच बनले होते. .त्यांच्या मराठी लेखनाला ते लालित्याचे कोंदण असे काही देत की ते वाचनीय आणि परिणामकारक ठरत असे. संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना ‘चँपियन ऑफ द अर्थ’असे का म्हटले, याचा अर्थ राजसत्तेला कळण्याआधीच मातीचे प्रातिनिधिक रूप म्हणून गोवर्धन उचलणारा हा ‘माधव’ मातीशी कृतज्ञतेचा अर्थ जपत मृद्समर्पण करून गेला. ज्ञान हीच खरी संपत्ती मानणारे गाडगीळ कुटुंब पिढ्यान् पिढ्या समाजाला उजेड देत आले. वडील धनंजयराव गाडगीळ हे अर्थशास्त्रानिपुण. बहीण सुलभा यांनीही त्याच ज्ञानपरंपरेचा वारसा पुढे नेत अभ्यास, संशोधन आणि समाजभान यांचा संगम साधला. गाजगीळांनी भारतीय विज्ञान संस्था, बंगळूर येथे तब्बल ३१ वर्षे सेवा केली व पुढे निसर्ग, मानवाच्या सहअस्तित्वाचा मूलाधार प्रमाण मानून त्यांनी पर्यावरण कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचे काम हाती घेतले..गोवा विद्यापीठातील कोसंबी अध्यासनाचे प्रमुख या नात्याने त्यांनी खेडोपाडी कित्येक शाळांना भेटी दिल्या. पर्यावरण हे व्यावहारिक पातळीवर पोहोचविण्याच्या ध्यासातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. क्लिष्ट निसर्गविज्ञान साध्यासोप्या भाषेत लोकांना समजावून दिले. ‘तज्ज्ञ’ बिरुद लागताच मूठभर मांस चढणारे कमी नाहीत; पण तज्ज्ञांनी अरेरावी करू नये; समजून घेण्याची प्रक्रिया कायम ठेवावी, हे ब्रीद गाडगीळ अखेरपर्यंत जगले. सरकारसमोर न झुकणारे, वास्तवाशी तडजोड न करता ‘भूमिका’ घेणारे त्यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ दुर्मीळच! त्यांना जनतेचे वैज्ञानिक मानले गेले ते याच पैलूंमुळे. परंतु हेच गुण राजसत्तेला कायम बोचले..केंद्राने २०१०मध्ये नेमलेल्या पश्चिम घाट तज्ज्ञ समितीचे डॉ. गाडगीळ अध्यक्ष होते. सिंधुदुर्ग, गोव्यात प्रत्यक्ष भेटीअंती समितीने दिलेला अहवाल सरकारला मात्र निषिद्ध ठरला. पश्चिम घाटासह पाच राज्यांचे सर्वेक्षण करून तयार केलेला अहवाल सरकारच्या स्वार्थाआड आल्याने शिफारशींची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी डॉ. कस्तुरीरंगन यांची समिती नेमली गेली आणि तत्कालीन सरकारने अपेक्षित बदल करवून घेतले. गाडगीळ अहवालातील निसर्गसंवर्धन व नागरी जीवनाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न जनविरोधी ठरवला गेला. .उलटपक्षी कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशी व्यावहारिकदृष्ट्या जाचक आणि अंमल करण्यास क्लिष्ट ठरतील, अशी जाणीवपूर्वक दक्षता घेतली गेली. वास्तविक, गाडगीळ यांची भूमिका एकांगी कधीच नव्हती. तथापि, खाणींना बाधा पोहोचणे म्हणजे नागरी हक्कांवर गदा, अशी दिशाभूल केली गेली. एका तत्कालीन मंत्र्याने तर त्यांना ‘नरकासुर’ संबोधले. गाडगीळ यांचा विवेकाचा स्वर किती प्रभावी आणि प्रस्थापितांना अस्वस्थ करणारा होता, याचीच ही चुणूक म्हणायला हवी. निसर्गाला पूरक जीवनशैली असणाऱ्या घटकांच्या सहअस्तित्वातून निसर्ग राखता येतो, हे त्यांनी भरतपूरमधील पक्षी अभयारण्य, दांडेलीतील बांबू उत्पादनाला संजीवनी आदी उदाहरणांच्या साह्याने दाखवून दिले. .गाडगीळ यांच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानेच केरळातील वायनाड दुर्घटना घडली, ज्यात १२३ बळी गेले. जैव संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित करण्याचे प्रस्ताव अनेक राज्यांत धूळ खात आहेत. हिमालयासंदर्भातही अभ्यासपूर्ण विवेचन कागदावरच आहे. दुर्दैव म्हणजे, गाडगीळ अहवाल विरोधकांनी वाचला नाहीच, पण अपवाद वगळता विरोधकांनीही समजून घेतला नाही. .किरकोळ देहयष्टी, निळे डोळे, मृदू स्वर, साधी राहणी असणारे गाडगीळ ‘निसर्ग वाचवा’, ही हाक मात्र पोटतिडकीने देत. ‘विकास हवा, परंतु समतोल साधून’, ‘निसर्ग आणि माणूस निराळा नाही’, ‘निसर्ग निर्माण करू शकत नसलो तरी भावी पिढ्यांसाठी रक्षण निश्चितच करू शकतो’, या त्यांच्या भूमिका कार्यकर्त्यांची जाणीव व दृष्टिकोन विकसित करणाऱ्या ठरल्या. गाडगीळांचा वारसा आता त्यांना सांभाळायचा आहे. .पश्चिम घाट हे नैसर्गिकरीत्या स्वयंपोशी विकासाचे केंद्र आहे. गोदावरी, कृष्णा, नेत्रावती, कावेरी, कुंती, वैगई आणि इतर अनेक नद्यांची जननी असलेल्या पश्चिम घाटाची कालिदासाने एका सुंदर कन्येशी तुलना केली. कधीकाळी ही कन्या हिरव्याकंच समृद्ध अलंकारांनी नटलेली होती; पण आज तिची वस्त्रे चिंध्या-चिंध्या होत आहेत. या ऱ्हासाचे जेव्हाजेव्हा माणसाला फटके बसतील, तेव्हातेव्हा गाडगीळांची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. ताडोबा अभयारण्यात खाणींसाठी नियम बदल केले जात असताना; वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी अनिर्बंध वृक्षसंहार होत असताना माधव गाडगीळ यांचे जाणे मोठी हानी करणारे आहे. .पर्यावरणवादी एवढीच त्यांची सीमित भूमिका नव्हती. भारतीय लोकशाही अर्थपूर्ण व्हावी, अगदी तळातील लोकांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असावा, यासाठी झगडणारे ते कृतिशील विचारवंत होते. त्यांच्या पश्चिम घाटाविषयीच्या अहवालाला योग्य न्याय देणे हीच त्यांना सार्थ आदरांजली ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 