Mahabharata Life Lessons: मानवी जीवनाला व्यापणारे ‘महाभारत’

डॉ. श्रीनंद बापट, निबंधक आणि अभिरक्षक, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरमहाभारताचे माहात्म्य हे त्यातील आशयाची भव्यता आणि संपूर्ण मानवी जीवनाला कवेत घेण्याची शक्ती यांत सामावलेले आहे. त्यातील विचार, मूल्ये यांचे महत्त्व आजही तितकेच प्रस्तुत आहे. जागतिक साहित्याच्या तुलनेत म्हणूनच त्याचे वैशिष्ट्य ठळकपणे उठून दिसते. ‘महाभारता’चे भूर्जपत्रावरील हस्तलिखित पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेत जतन करण्यात आले आहे. ‘युनेस्को’ने ज्याची प्रामुख्याने दखल घेतली ते हे हस्तलिखित. जॉर्ज ब्युलर या विद्वानाने १८७५-७६ मध्ये मुंबईच्या प्रांतिक सरकारसाठी जी हस्तलिखिते काश्मीरमधून गोळा केली होती, त्यातील ही १५९ क्रमांकाची पोथी. तिच्यात ३३९ पाने आहेत. ही भूर्जपत्राची पोथी आहे आणि संस्कृतमध्ये व शारदा लिपीमध्ये लिहिलेली आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.भूर्जवृक्ष हा समुद्रसपाटीपासून ३००० मीटर ते ५००० मीटर उंचीवर येतो, त्यामुळे महाराष्ट्रात भूर्जवृक्ष नाही. काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या भागामध्ये सापडणारा तो वृक्ष आहे. त्याच्या सालीवर लिहिलं जातं. आता या पोथीचं महत्त्व असं आहे की, महाभारताची सुरुवातीची काही पर्व आहेत, ती त्या पोथीमध्ये आहेत आणि काश्मीरमधली जी महाभारताची अगदी प्राचीन परंपरा आहे, त्या परंपरेमधली ही पोथी आहे. त्यामुळे भांडारकर संस्थेच्या वतीने महाभारताची संशोधित आवृत्ती तयार करताना ही पोथी आधारभूत म्हणून धरलेली होती आणि महाभारताचे जे काही दोन मुख्य प्रकार आहेत, त्या दोन प्रकारांमध्ये उत्तर भारतीय पोथ्यांमधली ही एक अत्यंत महत्त्वाची पोथी म्हणून मानली गेली होती. महाभारताच्या आवृत्तीमध्ये तिच्या एका पानाचं चित्रसुद्धा तेव्हा छापलेलं होतं..भारतीय अर्थशास्त्रीय विचारांची ‘श्रीमंती’कौटिल्यांच्या प्राचीन ताडपत्रावरील हस्तलिखित अर्थशास्त्राला युनेस्कोच्या ‘मेमरी ऑफ द वर्ल्ड’ या प्रादेशिक नोंदवहीत स्थान मिळाले. म्हैसूर येथील प्राच्य संशोधन संस्थेतील आम्हा सर्वांसाठी हा आनंदाचा क्षण. गेली १२० वर्षे ही संस्था या अमूल्य ठेव्याचे जतन करीत आहे. एकूण १६८ पर्णांचे हे हस्तलिखित अनेक संकटांवर मात करून सुरक्षित राहिले. त्याला जागतिक वारशाचा दर्जा मिळणे, हे त्याचे जतन करणाऱ्या पूर्वसुरी विद्वानांच्या अथक प्रयत्नांना मिळालेले उचित श्रेय आहे. या ग्रंथाचे महत्त्व केवळ ऐतिहासिक मूल्यापुरते मर्यादित नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जडणघडणीत त्याचे योगदान मोलाचे आहे. कौटिल्य म्हटले की अनेकांच्या डोळ्यांसमोर राजकीय डावपेच आखणारा मुत्सद्दी उभा राहतो. .मात्र, ते मूलतः एक श्रेष्ठ राज्य-अर्थशास्त्रज्ञ होते. राष्ट्राचे सार्वभौमत्व सुदृढ राजकोषावर अवलंबून असते आणि राजकोषाची समृद्धी सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सुबत्तेतूनच येते, हे त्यांनी ओळखले होते. आधुनिक अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांचा जन्म होण्याच्या कित्येक शतके आधीच त्यांनी न्याय्य करप्रणाली, व्यापारावरील शुल्क, कृषी क्षेत्राची लवचिकता व स्थैर्य, मापे आणि वजनांचे प्रमाणीकरण तसेच सरकारी आर्थिक व्यवहारांचे कठोर लेखापरीक्षण यांसाठी व्यावहारिक चौकट मांडली होती. बागेतून फळे तोडताना केवळ पिकलेली फळेच तोडावीत, त्याचप्रमाणे राज्यानेही नागरिकांकडून कराची वसुली सौम्यपणे आणि विवेकाने करावी, असा त्यांचा विचार होता. आज जग या हस्तलिखिताचा गौरव करीत असताना संपत्तीची निर्मिती आणि लोककल्याण यांचा समतोल साधणारा कौटिल्यांचा विचार भारतासाठी आजही मार्गदर्शक ठरतो. संपन्न राष्ट्रनिर्मितीचा त्यांचा हा आर्थिक दृष्टिकोन भारताची सर्वांत मोठी वैचारिक संपत्ती आहे.डॉ. डी. पी. मधुसूदनाचार्य संचालक, ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, म्हैसूर.ग्रंथ आणि जतनस्थळेमहाभारत’चे भूर्जपत्रावरील हस्तलिखित : दक्षिण आशियातील अखंड परंपरा असलेले महाकाव्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘महाभारत’चे भूर्जपत्रावरील (भूर्जपत्र म्हणजे भूर्जवृक्षाच्या सालीपासून तयार केलेले लेखनमाध्यम) हस्तलिखित पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेत जतन करण्यात आले आहे.कौटिल्य यांचे ‘अर्थशास्त्र’ : प्राचीन राज्यकारभार आणि राजनीतिविषयक या ग्रंथाचे ताडपत्रावरील हस्तलिखित म्हैसूर येथील प्राच्य संशोधन संस्थेत जतन केले आहे.कल्हण यांची ‘राजतरंगिणी’ : काश्मीरचा बाराव्या शतकातील इतिहास सांगणाऱ्या या ग्रंथाचे हस्तलिखित श्रीनगरमधील श्री प्रतापसिंह ग्रंथालय संकुलातील प्राच्य हस्तलिखित ग्रंथालयात जतन करण्यात आले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...निवडीचे प्रमुख निकष१ ऐतिहासिक महत्त्व : संबंधित दस्तऐवजाचे जागतिक इतिहासातील किंवा एखाद्या देशाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण योगदान.२ जागतिक प्रभाव : त्या ग्रंथाचा किंवा दस्तऐवजाचा मानवजातीच्या विचारांवर, संस्कृतीवर आणि ज्ञानपरंपरेवर झालेला प्रभाव.३ दुर्मीळ आणि वैशिष्ट्य : दस्तऐवजाचे वेगळेपण, दुर्मीळ स्वरूप आणि त्यातून मिळणारी ऐतिहासिक माहिती.४ प्रामाणिकता : दस्तऐवजाची सत्यता, मूळ स्वरूप आणि त्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची विश्वासार्हता.५ कालखंडाचे प्रतिनिधित्व : विशिष्ट ऐतिहासिक कालखंड, संस्कृती किंवा सभ्यतेचे दर्शन घडविण्याची क्षमता.६ जतन आणि संवर्धन : संबंधित दस्तऐवजाचे अस्तित्व, उपलब्धता आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी त्याचे जतन करण्याची आवश्यकता.७ सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्य :मानवजातीच्या सामूहिक स्मृती, सांस्कृतिक ओळख आणि बौद्धिक विकासासाठी असलेले योगदान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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