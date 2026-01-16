अग्रलेख - लोक‘शाई’तील काळेबेरे

राज्यात २९ महानगरपालिका निवडणुकीचा कौल आज स्पष्ट होईल. या निवडणुकांदरम्यान चर्चिल्या गेलेल्या घटनांमध्ये सत्ताधारी पक्षांनीच एकमेकांविरुद्ध केलेले बेछूट आरोप, ६९ जागांवरील बिनविरोध निवडणुका, पैशांचे खुलेआम वाटप आणि अर्थातच राज्य निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, या प्रमुख घटना ठरल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने ‘स्वायत्त घटनात्मक संस्था’ म्हणून त्यांचा आब आणि धाक ठेवला आहे का, यावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्य निवडणूक आयोग म्हणजे गेला बाजार सरकारी ‘महामंडळ’ नाही. .या आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या लोकशाहीतील तिसऱ्या स्तरावरील निवडणुका या लोकांच्या रोजच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या असल्याने त्या पातळीवर जाऊनच त्या लढवल्या जाव्यात. सत्तेचा उगम केवळ केंद्र आणि राज्य पातळीवर न होता, तो तळागाळातील सर्वसामान्य माणसापासून आणि अगदी ग्रामपातळीपासून सुरू व्हावा, अशी ही संकल्पना आहे. त्यामुळेच लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचा पाया ७३ वी आणि ७४ व्या घटनादुरुस्ती (१९९२) मध्ये रचला गेला. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ग्रामीण भागासाठी ‘पंचायत राज’ व्यवस्था (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे शहरी भागासाठी ‘नगरपालिका आणि महानगरपालिका’ यांना घटनात्मक दर्जा दिला गेला. यामुळे सत्तेचे हस्तांतर जनतेच्या हाती झाले. .घटनेनुसार पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका होणे अपेक्षित होते. राज्य निवडणूक आयोग स्वत:ला स्वायत्त म्हणवत असले तरी मात्र त्यांना या निवडणुका ठरलेल्या कालावधीत घेता आल्या नाहीत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची जी लक्तरे काढली जाताहेत, त्याला आयोगाचा अपारदर्शक कारभार जबाबदार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नजीकच्या विधानसभा निवडणुकांची यादी वापरण्याची आवश्यकता असताना, आयोगाने आपले विशेषाधिकार वापरुन सहा महिन्यांपूर्वीची म्हणजे एक जूनपर्यंतची यादी वापरली. .दुबार मतदारांवरून विरोधकांनी रान उठवले, पण केंद्राची यादी असल्याचे सांगत आयोगाने कानावर हात ठेवले. मतदारयाद्यांमधून हजारो नावे गायब असणे किंवा दुबार नावे असणे हे निवडणूक आयोगाचे केवळ तांत्रिक अपयश म्हणता येणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही जर सर्वसामान्य मतदाराला त्याचे नाव शोधण्यासाठी वणवण करावी लागत असेल, तर आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उठणारच. महापालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी बोटाला शाई लावण्याऐवजी मार्करने खूण करण्यात आली. जी सॅनिटायझरने पुसल्यावर देखील ते सहज पुसली जात होती. .राज्यभरात हजारो मतदारांनी साध्या सॅनिटायझर द्रव्याने बोटावरील खूण पुसून काढत असतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले. मात्र हे कसे झाले याच्या खोलात न जाता, निवडणूक आयोगाने मतदारांनाच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे लागतील अशाप्रकारची बेदरकार उत्तरे आयोगाकडून दिली गेली. निवडणूक आयोगाचा झालेला खुळखुळा पाहता, राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनी २००६मध्ये आयोगाची स्वायत्तता अबाधित रहावी यासाठी राज्य सरकारसमोर आव्हान उभे केले होते, त्या प्रसंगाची आठवण होते. .नंदलाल यांनी अधिसूचना काढत, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका केवळ राज्य निवडणूक आयोग घेईल, असे जाहीर केले होते. विधानसभेच्या परवानगीशिवाय अशी अधिसूचना काढणे विधिमंडळाचा ‘हक्कभंग’ असल्याचे मानले गेले. हक्कभंग समितीसमोर बाजू मांडायलादेखील नंदलाल गेले नाहीत. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या ठरावानुसार त्यांना दोन दिवसांच्या दिवाणी तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. आयोगाची स्वायत्तता वाचवण्यासाठी एक आयुक्त असाही होऊन गेला! .आयोगाची स्वायत्तता दुबळी करण्याची प्रक्रिया ही काही कालपरवाच सुरू झालेली नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेत असताना २०२२ मध्ये प्रभागरचनेचे आयोगाचे अधिकार अधिसूचना काढून राज्य सरकारकडे घेण्याचे कामही झालेले आहे. आज प्रभागरचनेवर आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करताना विरोधकांनी स्वत:लादेखील आरशात पाह्यला हवे. आयोगाने जसे राजकीय दबावाखाली येऊ नये, तसेच सत्ताधाऱ्यांनीही आयोगाची स्वायत्तता कमकुवत करू नये. .सत्ता बदलत असते, परंतु आज आपण मोडलेले नियम किंवा कमकुवत केलेले कायदे उद्या आपल्याच बोकांडी बसण्याची भीती असते. लोकशाही टिकवायची असेल, तर न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि पोलिस यांसारख्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू नये. मात्र, या संस्थांना पिंजऱ्यात उभे करण्याची वेळ कोणी आणली, याचा विचार व्हावा. लोकशाहीवरचा सामान्य जनतेचा विश्वास दृढ करण्याची मोठी जबाबदारी निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांवर असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.