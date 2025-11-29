अग्रलेख - लोकशाही अधांतरीच

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अंतरिम निकाल दिल्याने निवडणुकीच्या चालू उत्सवावर आलेले संकट तात्पुरते टळले असले, तरी चित्र पूर्ण स्पष्ट झालेलेच नाही. एकूण २८८ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी दोन डिसेंबर रोजी मतदान होणार असले तरी ते अंतिम आदेशाधीन राहणार आहे. याचाच अर्थ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यावर अंतिम निकाल येईपर्यंत अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहील. चाळीस नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी न्यायालयाने तूर्तास दिली असली तरी हा निकाल भविष्यात कधीही बदलण्याची शक्यता आहे..या निकालामुळे आरक्षण उल्लंघनाच्या श्रृंखलेमध्ये अधिक वाढच होईल. त्यातल्या त्यात पंचायत समिती, ३४ जिल्हा परिषदा, २९ महापालिकांमध्ये, जिथे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण वाढले आहे, तिथे वाढलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आणून निवडणुका घेतल्या जाणार असल्या तरी सर्व निकाल हे अंतरिम निकालाच्या अधीन असणार आहेत. न्यायालयाच्या संदिग्ध निर्णयाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कशाप्रकारे फटका बसू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. या निकालाच्या छायेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी उद्या खरोखरच समर्पित भावनेने काम करणार आहे का? याचा परिणाम गावांपासून शहरांपर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावर दिसून येण्याची शक्यता आहे. .या ताज्या गोंधळाला राज्य निवडणूक आयोग जबाबदार आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्याच्या वर गेल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आरक्षणात जेथे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे, तेथे आरक्षण कमी करण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने दर्शविली आहे. याचा अर्थ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीची संधी हातातून निघून गेली असली तरी आता आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांपैक्षा जास्त झालेले आरक्षण आयोग कमी करणार आहे. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आयोग जर आरक्षणाच्या टक्केवारीत सुधारणा करु शकतो, तर मग हेच काम त्यांनी आधीच का केले नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. किंबहुना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना का दिल्या गेल्या नाहीत?.स्थानिक स्वराज्य संस्था या भारतीय लोकशाहीचा पाया मानल्या जातात. महात्मा गांधींनी ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न पाहिले होते. भारतीय राज्यघटनेने या संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला आहे. परंतु प्रत्यक्षात या संस्था गेले अनेक वर्षे न्यायालयीन खटल्यांच्या गुंतागुंतीत अडकून पडल्या आहेत. २०२१मध्ये महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. ओबीसींची संख्या निश्चित नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या माध्यमातून ओबीसींचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘बांठिया आयोगा’ची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले..मात्र बांठिया आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत कोणताही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप दिलेला नाही. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न केवळ कायदेशीर नसून तो सामाजिक न्यायाचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळेतच न्याय देणे गरजेचे आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाला तात्पुरता आधार घेतल्याचे म्हटले आहे. परंतु त्याच वेळी हा अहवाल वाचला नसल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. महत्त्वाच्या दस्तावेजाचा अभ्यास न करता त्याला आधार मानणे हे बुचकळ्यात टाकणारे आहे. पाच मे रोजी दिलेल्या आपल्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. .ही विधाने न्यायिक कामकाजातील मूलभूत त्रुटींकडे निर्देश करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याचे सूचित केले आहे. मात्र ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय हा पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला असल्याने पुन्हा या प्रकरणात सुनावण्या आणि तारखांचा झिम्मा सुरु राहण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पुढील पाच वर्षे अंतरिम निकालाच्या अवस्थेतच संपण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड यासारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत..या पालिकांच्या सभागृहांमध्ये जनतेच्या मुद्द्यांना वाचा फोडायला आज लोकप्रतिनिधी नाहीत. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची परिस्थिती त्याहून विदारक आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, दवाखाने, शेतीविषयक योजना या सर्व गोष्टी प्रशासकीय यंत्रणेच्या ताब्यात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना कोणते अधिकार असणार आहेत? ते अर्थसंकल्प मंजूर करू शकतील का? विकासकामे हाती घेऊ शकतील का? ठराव मंजूर करू शकतील का? असे एक ना अनेक प्रश्न भविष्यात उपस्थित होऊ शकतात. ही अनिश्चितता स्थानिक प्रशासनाच्या दैनंदिन निर्णयांमध्ये अडथळे येणारीच नव्हे, तर दीर्घकाळासाठी लोकशाहीसाठी घातक ठरणारी आहे. .या अनिश्चिततेमुळे राजकीय उदासीनता आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये जनतेप्रती असलेल्या जबाबदारीचाही अभाव राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल तात्पुरता दिलासा देत असला तरी दीर्घकाळासाठी तो क्लिष्टता आणि गोंधळ वाढवणारा दिसतो. आरक्षणाचे योग्य लाभार्थी वेळेत निश्चित करुन अपात्र लाभार्थ्यांना पायबंद घालण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक अभिसरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राजकीय आरक्षणासारख्या महत्वाच्या प्रश्नात स्पष्ट निकाल देत लोकशाही मजबूत करण्याची भूमिका बजावायला हवी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.