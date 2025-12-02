अग्रलेख - राज्यात चाललंय काय?

सत्ताधारी-विरोधकांसोबतच, सत्तेतील घटक पक्षांचे एकमेकांवर टोकाचे आरोप प्रत्यारोप, आणि इतर अडथळ्यांची शर्यत पार पाडत आज राज्यात २८८ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. मात्र कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झाल्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात २४ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी आणि १५४ सदस्यपदांसाठी २० डिसेंबरला मतदान होणार आहे. यापूर्वी कधीही ऐनवेळी अशा प्रकारचा निर्णय झालेला नव्हता. निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या भागात विविध राजकीय पक्ष, शेकडो उमेदवार गेले काही दिवस अहोरात्र झटत होते. त्या सर्वांच्या मेहनतीवर केवळ पाणीच ओतले गेले नसून, यात कष्ट आणि पैसाही वाया गेला आहे. .गेल्याच आठवड्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चांगल्याच कानपिचक्या दिल्याने आगामी जिल्हा परिषदा व महापालिकांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे गेलेले आरक्षण कमी करण्याची नामुष्की आयोगावर ओढावली आहे. निवडणुका रद्द होणे हा आयोगाच्या त्याच ढिसाळ कारभाराच्या श्रृंखलेची पुढील कडी आहे. साहजिकच आयोगाच्या या निर्णयावर विरोधकच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांनीही टीका केली आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने कोणत्याही राजकीय दबावापुढे वाकायचे नाही, याची खबरदारी घेण्याची गरज होती. मात्र आज या संस्थेने आपला आब न राखल्यामुळे स्वत:हून ही टीका ओढवून घेतल्याचे दिसते. कायदा, नियम हे केवळ कागदावर न राहता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असते. मात्र हे साधे पथ्य निवडणूक आयोगाने पाळले नाही. परिणामी या स्वायत्त संस्थेला टीकेचे धनी व्हावे लागते आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असताना उमेदवारांनी तिला न्यायालयात आव्हान देण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. परंतु आयोगाने ते लक्षात न घेता वेळापत्रकाची आखणी केली. वेळीच नीट नियोजन झाले असते तर आजचा खेळखंडोबा नक्कीच टाळता आला असता..निवडणुकांचा अजेंडा निश्चित करणे हा अलीकडच्या काळात निवडणुकीच्या व्यवस्थापनाचा भाग झाला आहे. त्यामुळे निवडणुकांदरम्यान उपस्थित केले जाणारे प्रश्न, स्पर्धा, भांडणे यापैकी खरे काय नि खोटे काय हे ठरवण्यात सर्वसामान्यांची अनेकदा गफलत होते. राज्याच्या राजकीय आखाड्यात सध्या ‘नंबर एक’ व ‘नंबर दोन’ कोण आहेत, याविषयी सर्वसामान्य नागरिकांना काहीही पडले नसताना आम्हीच राज्यात कसे ‘नंबर एक’ आहोत, असे खुद्द ‘नंबर एक’ पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण जोरजोरात ओरडून सांगत आहेत. ‘‘नंबर एक हा नंबर एकच असतो, नंबर दोनला काही किंमत नसते’’ या चव्हाण यांच्या वक्तव्याचे पडसाद महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये उमटले नाहीत तरच नवल. परंतु चव्हाणांवर ही वेळ का आली आणि त्यांचा रोख नेमका कुणाकडे आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये फूट पाडून गेल्यावर्षी विधानसभेत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरला, हे जगजाहीर आहे. शिंदे जाऊन फडणवीस सत्तेवर आले, तेव्हापासूनच राज्यात सत्ताधाऱ्यांमध्ये आपसात एकप्रकारची ‘नुरा कुस्ती’ सुरू आहे. भाजप हा नंबर एकचा पक्ष असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अत्यंत सौहार्दाने, मोठे मन दाखवून यापूर्वीच मान्य केले असल्याने त्यांच्याकडून यावर अजिबात खळखळ होणे शक्य नाही..मात्र चव्हाण यांनी ज्या दिशेने दगड भिरकावला तिथे तो वर्मावर लागला आहे, असे दिसते. बिहारमध्ये भाजप ‘नंबर एक’चा पक्ष ठरल्यानंतरही भाजप नेत्यांनी मोठ्या मनाने संयुक्त जनता दलाच्या नितीशकुमारांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली. हाच न्याय महाराष्ट्रात का नाही, असा प्रश्न पुढे येऊ शकतो. अर्थात दोन्हीकडच्या परिस्थितीत बराच फरक आहे. तरीदेखील आपला त्याग मोठा असल्याचे ‘नंबर दोन’ने दिल्लीच्या लक्षात आणून दिले आहे म्हणे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदावर ‘नंबर दोन’ने पुन्हा दावा केला असल्याच्या चर्चेला जोर आला. ‘नंबर एक’चा पाढा पुन्हा आळवला जात आहे, तो या पार्श्वभूमीवर..२०१९ नंतर राज्याचे राजकारणाचा पट हा फिरता रंगमच झाला आहे. यापुढच्या काळातही त्याच्या पु़ढचा सिझन पाह्यला मिळाला तर आश्चर्य वाटायला नको. बाकी, नंबर एक आणि नंबर दोनच्या स्पर्धेमुळे शेतकऱ्यांचे भलं होत असेल किंवा मुंबईतील प्रदूषण कमी होणार असेल तर हा मुकाबला व्हायला हरकत नाही. अन्यथा या बाष्कळ चर्चांना अर्थ नाही. राज्यात साध्या नगरपरिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुका सरळ होत नसतील, तर राज्यात चाललंय काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.