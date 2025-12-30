अग्रलेख - सरड्या-तेरड्याचे दिवस

पुरोगामी महाराष्ट्र... पक्षाशी एकनिष्ठ... गोरगरीब जनतेसाठी... विकासासाठी सत्ता... हे सगळे सध्या तरी ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’या प्रकारातील वाटते आहे. तडजोडी, समीकरणे, सौदेबाजी यांच्या गदारोळात लोकाभिमुखता आणि राजकीय ध्येयवाद या गोष्टी जणू लोप पावल्या आहेत. ‘मला’ मिळालं तरच पक्षाशी निष्ठा, नाही तर पक्ष गेला उडत, अशी अनेकांची भूमिका असते, हे महापालिका निवडणुकांत स्पष्टच दिसत आहे. राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे..एकूण २८६९ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. पण राज्यभरातील सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता रंग बदलणारे सरडेही लाजतील! मात्र याचे सोयरसुतक राजकीय क्षेत्रातील कुणालाही नाही. उमेदवारीअर्ज भरायचा आज शेवटचा दिवस आहे. तरीदेखील संपूर्ण उमेदवारीयादी जाहीर करायचे धाडस एकाही राजकीय पक्षाने दाखविले नाही, हे नेत्यांवर कार्यकर्त्यांचा व कार्यकर्त्यांच्या नेत्यांवर असलेल्या अविश्वासाचे ढळढळीत उदाहरण आहे. ठाकरे बंधूंनी युतीची घोषणा करण्यासाठी बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘जागांची घोषणा आम्ही आता करणार नाही’, असे सांगून यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे..बाकी पक्षांचीही वेगळी अवस्था नाही. गेले कित्येक दिवस ‘आज दुपारपर्यंत’, ‘आज संध्याकाळपर्यंत’, ‘आज रात्रीपर्यंत’, ‘उद्यापर्यंत’ घोषणा करू हेच ऐकायला मिळते. मात्र तसे करण्याची हिंमत दाखविली जात नाही, हे सत्य आहे. ‘दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने तुमची फसगत झाली असं वाटत नाही का?’ असा सवाल काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याला केला असता, ‘ते गृहीत धरून दुसऱ्या दाराने दुसऱ्या पक्षाशी बोलणी सुरू होती’, हे उत्तर त्यांनी दिले. ते ऐकल्यानंतर लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र आलेल्यांचा एकमेकांवर किती विश्वास आहे, हे दिसून येते..महापालिकांवर कित्येक काळ ‘प्रशासक राज’ असल्यामुळे माजी नगरसेवकांचे आणि त्यांना जवळून पाहिल्यामुळे आपणही नगराचे ‘सेवक’ व्हावे अशी स्वप्ने पाहणाऱ्यांचे खरे दुःख काय असते, ते शब्दांत सांगणे शक्य नाही. उमेदवारीसाठी जी सर्वपक्षीय गर्दी दिसते ती त्या ‘दुःखाचाच’ परिपाक आहे. ही राजकीय अवस्था राज्यव्यापी आहे. राज्य सरकारमध्ये आणि विरोधात अनेक पक्ष एकत्र आहेत. पण सध्या काही ठिकाणी तिघे एकत्र, काही ठिकाणी दोघे एकत्र, काही ठिकाणी भलतेच गणित. त्यामुळे कोण कुणाचे विरोधक आणि कोण कोणाचे मित्र हेच कळेनासे झाले आहे. नेतेच एवढे गोंधळात असतील तर कार्यकर्त्यांची काय अवस्था असेल? ‘विचारांची लढाई’ नावाचे सोज्वळ आवरण धारण करून काहींनी राजीनामास्त्र काहींनी बाहेर काढले आहे. .काही जण पुढील दोन दिवसांत काढण्याची चिन्हे आहेत. यातून अपक्षांचे भरघोस पीक तरारून वर येणार आहे. बहुतेकांना ‘विकासाचा अनुशेष’ भरून काढायचा आहे. तो ‘विकास’ कोणाचा, हे सांगायला नकोच. कुणाला लोकशाही वाचवायची आहे, कुणाला घटना वाचवायची आहे, तर कुणाला ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करायचे प्रयत्न’ हाणून पाडायचे आहेत. या सगळ्या मतमतांच्या गलबल्यात सर्वसामान्य माणूस संभ्रमात पडला नसेल तरच नवल. इच्छुकांच्या प्रचंड संख्येमुळे तिकिटवाटप हा अत्यंत कळीचा आणि जिकीरीचा भाग झाला आहे..भारतीय जनता पक्ष हा एकेकाळी विचारसरणी आणि शिस्त या गोष्टींवर भर देत असे. श्रेष्ठींचा निर्णय शिरसावंद्य अशी भावना असलेले कार्यकर्ते एकेकाळी या पक्षात असतीलही. पण आता चित्र वेगळे आहे. या पक्षाला ‘एबी फॉर्म’ केवळ अर्धा तास आधी देण्याचा उपाय योजावा लागला, यावरून बंडखोरी होण्याची भीती किती गडद आहे, हे कळते. स्थानिक निवडणुका या स्थानिक प्रश्नावर लढल्या जातात, त्यामुळे मुळातच त्यात विचारसरणीपेक्षा त्या त्या भागातील नागरी प्रश्न आणि ते सोडविण्याची क्षमता यालाच महत्त्व दिले जाते,आणि जायला हवे, असा युक्तिवाद केला जाईलही. परंतु त्यात किती तथ्य आहे हे लोक जाणतात. .नागरी प्रश्नांच्या तळमळीपोटी निवडणूक लढविणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असते. सत्तेच्या लोभापायी तळमळणारे जीवच पुष्कळ. ‘विचार अन् निष्ठेच्या बाजारात सगळेच गर्दी करून आहेत, हातात हात असूनही प्रत्येक जण एकटा आहे’, असे चित्र आहे. शहरांतील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या, पाणीपुरवठा, रस्ते, कचराव्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक समस्यांनी तीव्र रूप धारण केलेले आहे. आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे हे प्रश्न मांडता तरी येतील, असे नागरिकांना वाटते. अद्यापही ही आशा आणि विश्वास टिकून आहे, हेच नवल. खरे तर आपल्या लोकशाहीत राजकीय कामाचे धडे मिळण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे साधन म्हणजे स्थानिक पातळीवरील निवडणुका. पण दुर्दैवाने राजकीय प्रक्रियेचे शिक्षण होण्याऐवजी कार्यकर्ते, नवोदितांना शिकायला मिळत आहे ते भलतेच. तरीही महापालिकांतील सभागृहे लोकप्रतिनिधींच्या वावराने गजबजून जायला हवीत, हे खरेच. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.