अग्रलेख - सरड्या-तेरड्याचे दिवस

राज्य सरकारमध्ये आणि विरोधात अनेक पक्ष एकत्र आहेत. काही ठिकाणी तिघे, काही ठिकाणी दोघे एकत्र, तर काही ठिकाणी भलतेच गणित... त्यामुळे कोण कोणाचे हेच कळेनासे झाले आहे.
Maharashtra Municipal Elections 2025 Overview

सकाळ वृत्तसेवा
पुरोगामी महाराष्ट्र... पक्षाशी एकनिष्ठ... गोरगरीब जनतेसाठी... विकासासाठी सत्ता... हे सगळे सध्या तरी ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’या प्रकारातील वाटते आहे. तडजोडी, समीकरणे, सौदेबाजी यांच्या गदारोळात लोकाभिमुखता आणि राजकीय ध्येयवाद या गोष्टी जणू लोप पावल्या आहेत. ‘मला’ मिळालं तरच पक्षाशी निष्ठा, नाही तर पक्ष गेला उडत, अशी अनेकांची भूमिका असते, हे महापालिका निवडणुकांत स्पष्टच दिसत आहे. राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे.

