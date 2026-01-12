अग्रलेख : वचने किं दरिद्रता?

कर्तृत्वाची जमेची बाजू कितीही लंगडी असो, आश्वासनांमध्ये मात्र कंजुसी करायची नाही हा आपल्या राजकीय पक्षांचा बाणा सध्याच्या महापालिका निवडणुकांच्या रणमैदानातही कायम राहिलेला दिसतो. स्थानिक निवडणुकांचे रान पेटलेले आहे. रविवारचा मोकळा दिवस पाहून सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी प्रचाराची पर्वणी साधून घेतली, यात काही विशेष नाही. मतदार मोकळा सापडणे ही त्यांची तूर्त गरज आहे, आईतवाराने ती बऱ्यापैकी भागवली, हे बरेच झाले. निवडणुका आल्या की वचननामे, जाहीरनामे, संकल्पपत्रे यांचे पेव फुटते. प्रत्येक पक्ष आपापल्या मगदुरानुसार जाहीरनाम्यात आश्वासने देत असतो. यंदाची निवडणूक तर सहा-सात वर्षांनी आलेली. साहजिकच जाहीरनामेही दणदणीत, मथळेबाज असणार, असा अंदाज होता. तसे घडलेही, पण यातून सामान्य नागरिकांच्या हाती काय लागले? हा प्रश्न बाकी उरलाच. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका सध्या होऊ घातल्या आहेत. प्रचाराचे अवघे दोन दिवस शिल्लक उरले आहेत. रिंगणातल्या प्रमुख चार-पाच पक्षांनी प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आपापले जाहीरनामे आणावेत, हा काही योगायोग किंवा विलंब म्हणता येणार नाही. आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा, जर तो अखेरच्या टप्प्यातच पाडला तर प्रभाव राहील आणि फार काळ थापेबाजी करण्याची पाळी येणार नाही, हे सामंजस्याचं धोरण सगळ्याच तालेवार नेत्यांनी स्वीकारले. या जाहीरनाम्याकडे नजर टाकल्यास तरी हसावे की, रडावे ते कळत नाही..Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने महायुतीचा धडाकेबाज वचनननामा रविवारी प्रसिद्ध केला. मुंबईकरांना चोवीस तास पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवणार, हे एक त्यातले ‘शुद्ध’ आश्वासन! गारगाई प्रकल्प वेगाने पूर्ण करून मुंबईकरांच्या नळाला चोवीस तास पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी महायुती कटिबद्ध आहे म्हणे. याचा अर्थ हा गारगाई प्रकल्प पूर्ण झाला की, संपूर्ण मुंबईतील जनजीवन गार गार गाई गाई करत विशुद्ध, विकसित महानगरात सुखाने राहणार. मुंबईतील सार्वजनिक इस्पितळे ‘एम्स’च्या धर्तीवर आधुनिक करून ‘हेल्थ कार्ड’द्वारे मुंबईकरांचा आरोग्यविषयक माहिती जतन करण्याचा जबरदस्त कार्यक्रमही महायुतीने घोषित केला आहे. या शिवाय वृद्धांना वर्षातून एकदा संपूर्ण शरीर तपासणी, वॉर्डा-वॉर्डात डायलेसिस सुविधा, खड्डेमुक्त रस्ते, मुंबईकरांना मुंबईतच घरे अशी वारेमाप आश्वासने महायुतीने दिली आहेत. इतरही पक्ष मागे नाहीत. उद्धव ठाकरेप्रणित शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने महिला-युवकांना दहा रुपयांत जेवण-नाश्ता, ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ, पहिल्या १०० युनिटसाठी वीज मोफत, बेस्ट बस प्रवासखर्चात कपात, प्रदूषण नियंत्रण आदी सवलतींची खिरापत वाटली आहे. हीच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना इतकी वर्षे मुंबईवर राज्य करत होती, तेव्हा यातले काही का घडले नाही, हा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. पुण्यातही अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने खड्डेमुक्त आणि प्रदूषणमुक्त जीवन पुणेकरांना शब्दातून का होईना, बहाल केले आहे. ‘काहीही देतो, पण मला कारभारी करा’ हा अट्टहास नागरिकांचे भले करण्यासाठी चाललेला असताना यांना आजवर कोणी रोखले होते, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही..गेल्या दहा-बारा वर्षांत मुंबई-पुणे आणि अन्य महानगरांमधील राजकीय, सामाजिक हवाच बदलून गेली. काही काळ कोरोनाच्या साथीत वाया गेला, पण बहुतांश ठिकाणी सात-आठ वर्षांत स्थानिक निवडणुका न झाल्यामुळे कारभार प्रशासकाच्या हाती होता. त्यामुळे आता राजकीय पक्षांना यंदाच्या निवडणुकीत आमूलाग्र बदलाची सुवर्णसंधी होती, पण जाहीरनाम्याकडे बघितले, तर ही संधीही वायाच गेली असे खेदाने म्हणावे लागते. शाश्वत विकास आणि पर्यावरणाची जपणूक हे शब्द हरवल्यात जमा आहेत. गतिमान विकास पुढील पिढ्यांच्या मुळावर येणारा असला तरी मते मिळवण्याचा तोच ‘शॉर्टकट’ आहे. शाश्वत विकासाची पर्वा इथे आहे कुणाला? जग बदलते आहे, पर्यावरण बिघडते आहे अशा परिस्थितीत जगातील सर्व प्रगत महानगरे बिघडत्या हवामानात विकासकामे डोळसपणानेच हाती घेताना दिसतात. नागरिकांचे दैनंदिन जगणे जिकिरीचे करणारा विकास कुणालाच नको असतो, पण हा शाश्वत, संस्कृती, समाज आणि सन्मार्गाचा विचार करणारा विकास राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात दिसत नाही. मतांची गणिते आली की विकासाच्या व्याख्याही बदलतात. सत्ता मिळवणे हा अजेंडा ठरला की, ‘दिल्या-घेतल्या वचनां’मध्ये सत्यही नामापुरतेच उरते. ‘प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने किं दरिद्रता॥’ - गोड गोड बोललेले सर्वांनाच प्रिय असते, मग बोलण्यात कशाला कद्रूपणा करावा? अशा आशयाचे संस्कृत सुभाषित आहेच. राजकारणातली ही वचने त्याच वळणाची!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.