अग्रलेख : मतपत्रिकांचे ‘साहित्य’

अग्रलेख लोकशाही ही केवळ राजकीय प्रणाली नव्हे, तर ती जीवनपद्धती आहे, ही उक्ती अधूनमधून भाषणांमधून पेरण्यापुरती राहिली आहे का, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आपल्याकडे निर्माण झाली आहे. ती जर खरोखरच जीवनपद्धती असती, तर तिच्या गाभ्याशी असलेल्या उदारमतवाद, सहिष्णुता अशा मूल्यांची प्रचीती आपल्या सार्वजनिक जीवनात आली असती. साहित्य, कला हे प्रांत आपल्या स्वाभाविक प्रकृतीनुसार, शैलीनुसार बहरले असते. राजकीय सत्तेच्या राजकारणाची छाया त्यावर पडली नसती. पण आपल्याकडचे चित्र तसे दिसत नाही. उलट ही क्षेत्रे आता कमालीची राजकारणग्रस्त होताहेत. दोन प्रकारे ही प्रक्रिया सध्या दिसते. मुरलेल्या राजकारण्यांनीही तोंडात बोटे घालावीत, असे डावपेच साहित्यसंस्थांत वावरणारी तालेवार मंडळी खेळताना दिसतात. दुसऱ्या बाजूला या संस्थांचा ताबा आपल्या ‘विचारां’च्या गटाकडे असला पाहिजे, असे मानून ‘सदस्यसंख्येची लढाई’ लढवली जात आहे..महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने जी धुळवड पाहायला मिळते आहे, तिला ‘निकोप स्पर्धा’ म्हणणे म्हणजे या शब्दांची क्रूर चेष्टा ठरेल. मुंबईतील प्रख्यात ‘एशियाटिक सोसायटी’ची निवडणूक असो वा विदर्भ साहित्य संघाची, तेथेही काही वेगळे घडत नाही. फक्त पात्रे आणि नेपथ्य वेगळे असेल; वृत्ती- प्रवृत्ती त्याच. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची निवडणूकच मुळात दहा वर्षांनी होत आहे. सदस्यांचा कौल न घेताच पाच वर्षे सत्तेवर राहण्याचे विद्यमान कार्यकारिणीचे यशस्वी ‘उद्योग’ जर कौतुकाची बाब असे कोणाला वाटत असेल तर राजकीय पक्षांना उठसूट नीतिपाठ शिकविण्याचा अधिकार त्यांना पोचत नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभांत असंसदीय शब्दांचा वापर, बेताल आरोप-प्रत्यारोप हे सगळे या संस्थेत अलीकडच्या काळात साग्रसंगीत पार पडले. एकटा-दुकटा विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. कज्जेदलालीही झाली. निवडणुकीच्या निमित्ताने पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे पाहताच आमिषे, प्रलोभने, दबाव, धमक्या अशी सगळी शस्त्रे वापरली गेली. .आता पर्यायी फळी उभी करणे यात आक्षेपार्ह काही नाही; पण त्यानिमित्ताने थेट राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनीच तेथे थेट चबढब सुरू केली. त्यात मंत्री, आमदार असलेली व्यक्तीही उतरली. मसापचे एकूण सभासद १६ हजार ६०७. यातील अनेक सभासदांना संस्थेची निवडणूक होते आहे, याचीच कल्पना नाही. परिणामी ११ जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्थेच्या दहा जिल्ह्यांमधील निवडणूक बिनविरोध झाली. टपालाने पाठवल्या जाणाऱ्या मतपत्रिका गोळा करून आणायचं ‘बळ’ कोणाकडे अधिक, यावरच निवडणुकीचा निकाल ठरणार हे उघड आहे. साहित्य परिषदेतच महामंडळाचे कार्यालय असल्याने आणि पुढील १००वे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन पुण्यात होणार असल्याने अनेक मानसन्मानही या सत्तातुरांना खुणावत आहेत, हे वेगळे सांगायला नको..Premium|Generational Bonding: ज्येष्ठ आणि युवा पिढीतील संवादाचा सेतू: 'अनुभव भारत' उपक्रमाची प्रेरणा.तिकडे विदर्भातही हेच. दोन दशकांपासून निवडणूक न झाल्यामुळे विदर्भ साहित्य संघाच्या भवितव्याबाबत पुळका असलेले मान्यवर राजकारण विसरले असावेत, असे वाटत होते. मात्र, निवडणुकीचा ज्वर ऐन भरात आला असताना हा समज खोटा ठरला. ‘आपल्या’ उमेदवारांना सामावून घेण्याच्या चाली रचल्या गेल्या. अध्यक्षपदासाठीचा अर्ज मागे घेण्याच्या वाटाघाटीत जवळच्या एक-दोन जणांना कार्यकारिणी सदस्यपदासाठी वेगवेगळ्या पॅनेलमध्ये सरकवण्याची खेळी खेळली गेली. राजकारणी परवडले. त्यांचे राजकारण उघड असते आणि त्यांचा फैसला जनतेच्या न्यायालयात होतो. यांचे तसे नाही. साहित्य संघाचा अध्यक्ष साहित्यिक असावा की प्रशासक, ज्यांचा साहित्याशी संबंध केवळ पुस्तक प्रकाशनाला व्यासपीठावर उपस्थित असणे एवढाच आहे, त्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवावी का, अध्यक्ष हा ‘उद्योजक राजकारणी’ असावा की ‘राजकारणी उद्योजक’ अशा चर्चा यानिमित्ताने झडल्या. यात विदर्भ साहित्य संघाच्या आणि एकूणच साहित्यव्यवहाराच्या भवितव्याची चिंता करीत असल्याचे दाखवणाऱ्यांचा मुखवटा गळून पडला आणि त्यांच्यातील वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांनी फणा काढल्याचे दिसले. एशियाटिक सोसायटी ही तर ज्ञानक्षेत्रातील मातब्बर संस्था. .ती ताब्यात घेण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला अप्रत्यक्ष वा सूचक पद्धतीने नव्हे; तर थेटच ‘डावे’ विरुद्ध ‘उजवे’ हे स्वरूप आले. निवडणूकप्रक्रिया, मतदारनोंदणीवरून झालेले वाद न्यायालयातच गेले आणि निवडणूक पुढे ढकलली गेली. साहित्य आणि ज्ञानक्षेत्रातील संस्थांमध्ये हे जे वातावरण तयार झाले आहे, ते खिन्न करणारे आहे. ‘उजव्या’ विचारांच्या मंडळींनी संस्था ताब्यात घेण्याचा सपाटाच लावला आहे, या आरोपांत तथ्य आहेच.‘साहित्य अकादमी’सारख्या संस्थांची स्वायत्तता झाकोळली जात असल्याच्या तक्रारीही होत आहेत. हे अर्थातच निषेधार्ह आहे. पण समाजसत्तावादी डाव्यांचे या बाबतीतील ‘रेकॉर्ड’ काय आहे? त्यांचा इतिहास मुक्त विचारांना पायबंद घालण्याचा आहे, हे कसे विसरणार? कोणी, कोणाकडे, कोणत्या कारणासाठी बोट दाखवायचे? या सगळ्या धुमश्चक्रीत सर्जनशीलतेची, साहित्य-कलांच्या प्रांतातील नवोन्मेषांची कारंजी आटू नयेत, गढुळलेले क्षितिज पुन्हा लख्ख व्हावे, अशा सदिच्छा व्यक्त करणे तेवढे आपल्या हातात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.