अग्रलेख : पाणी वाहते झाले...

छोट्या पालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, कचरा निर्मूलन आणि वाहतुकीच्या समस्या या उग्र स्वरुप धारण करत आहेत. त्याचे निराकरण करणे हे नव्या लोकप्रतिनिधींसमोरचे मोठे आव्हान असेल.'मिनी विधानसभा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा भाग असलेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा बिगूल अपेक्षेप्रमाणे वाजला. मागील अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 'मतोत्सवा'ला अखेर मुहूर्त लाभला. अर्थात त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा महत्त्वाचा ठरला..न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्णय देताना इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करतानाच २०१७ च्या प्रभागरचनेनुसार ही प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी, असा आदेश दिला होता. प्रभागरचनेबाबत राज्याला असलेले अधिकार कायम ठेवले होते.जिल्हा परिषदा आणि महापालिका निवडणुकांची घोषणा अद्याप व्हायची असली तरी नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने त्या एकूण प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, असे म्हणता येईल. ही निवडणूक सत्ताधारी महायुती आणि विरोधकांची महाविकास आघाडी यांची परीक्षा पाहणारी ठरेल..विधानसभेतील विजयाचे गणित डोळ्यासमोर ठेवत कोणालाच निर्धास्त राहता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे दोन सहकारी उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार, एकनाथ शिंदे ही बाब पुरती जाणून आहेत; त्यामुळेच निवडणुकीची घोषणा होऊन आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याच्या दिवशीच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २१ निर्णयांचा बार उडविण्यात आला..'लाडक्या बहिणीं'ना ठरलेला हप्ता देण्याची घोषणा पुन्हा करण्यात आली. तांत्रिकदृष्ट्या त्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नसले तरी कोणतीही घटनात्मक तरतूद, लोकशाही तत्त्व यांची 'लॅटर' ( तरतूद) आणि 'स्पिरीट' (गाभातत्त्व) या दोन्ही दृष्टिकोनांतून अंमलबजावणी अपेक्षित असते. या दुसऱ्या भागाला येथे हरताळ फासण्यात आला आहे. अर्थात सर्वच सत्ताधाऱ्यांची ही जुनीच रीत आहे. पण अशा क्लृप्त्यांनी सगळी समीकरणे जुळतील, असे मानण्याचे कारण नाही..नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती हा नागरी भागातला सत्तारचनेतील सर्वांत अखेरचा घटक. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे जे तत्त्व भारताने आदर्श म्हणून स्वीकारले आहे, त्याचा अनुभव या पातळीवर नागरी वस्त्यांमधील लोकांना येणे अपेक्षित असते. परंतु अनेक ज्वलंत प्रश्न भेडसावत असताना बहुतांश ठिकाणी दीर्घकाळ प्रशासकाचा कारभार चालू होता.नोकरशाही साचेबद्ध पद्धतीने काम करते. स्थानिक परिसराची वैशिष्ट्ये, लोकभावना यांविषयी ते संवेदनशील असतीलच, असे नसते. शिवाय त्यांच्या कारभारावर लोकांचा अंकुश नव्हता. या काळात लाखो राजकीय कार्यकर्ते अक्षरशः 'बेरोजगार' झाले. या परिस्थितीत कोणाचे महत्त्व वाढले असेल तर ते आमदारांचे..वेगवेगळ्या पंचायत समित्या, नगरपरिषदांत प्रशासकाला हाताला धरून आपापले हितसंबंध सांभाळण्यात बरेच आमदार मश्गूल राहिले, यात आश्चर्य नाही. या काळात कारभारातील लोकसहभाग हे तत्त्वच गुंडाळले गेले. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने तेथील ठप्प झालेली लोकशाहीची राजकीय प्रक्रिया सुरू होईल.पालिकांच्या पातळीवर कार्यकर्ता उभा राहणे आणि नागरी जीवन सुसह्य होणे या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. आज पाणीपुरवठा, कचरा निर्मूलन आणि वाहतुकीच्या समस्या या छोट्या पालिकांमध्ये उग्र स्वरुप धारण करत आहेत. त्याचे निराकरण करणे हे नव्या लोकप्रतिनिधींसमोरचे मोठे आव्हान असेल. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती यांच्याकडे कररूपाने गोळा होणाऱ्या निधीला मर्यादा आहे..त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षा एकीकडे आणि निधीची कमतरता या कात्रीत बऱ्याचदा नगरपरिषदांचे लोकप्रतिनिधी असतात. सध्या अतिवृष्टीमुळेही बऱ्याच समस्या आहेत. हे नुकसान भरून यायला पाच वर्षांपेक्षाही अधिक काळ लागेल. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर राजकीय पक्षांपुढील आव्हानाची कल्पना येते.विशेषतः सत्ताधाऱ्यांना अधिक मेहेनत घ्यावी लागेल. याचे कारण जेव्हा लोकांचे जगणेच हलाखीचे होते, तेव्हा प्रस्थापितविरोधी असंतोष तीव्र होतो. परंतु सत्ताधाऱ्यांपुढे हे आव्हान असले तरी त्याचा फायदा उठवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील पक्ष सज्ज आहेत, असेही दिसत नाही. तळापर्यंत पक्षबांधणीसाठी कष्ट घेण्याचा 'राजमार्ग' सध्या कोणालाच नको आहे..बहुतेक जण सत्तेचे 'शॉर्टकट' शोधण्यासाठी धडपडताना दिसतात. खरे तर या निवडणुकांकडे पद्धतशीर पक्षविस्ताराचा मार्ग म्हणूनही पाहता येते. परंतु अलीकडे मात्र या निवडणुका म्हणजे 'आयाराम-गयारामां'चा सुगीचा हंगाम ठरतो आहे.सत्ता एकाच ठिकाणी केंद्रित होऊ नये म्हणून जी रचना आपण स्वीकारली आहे, ती यशस्वी व्हायला हवी असेल तर विकासासंबंधीच्या निर्णयांत जास्तीत जास्त लोकसहभाग कसा निर्माण होईल, स्थानिक पातळीवर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना संधी कशी मिळेल, या बाबींचा विचार व्हायला हवा. निवडणुकीची कोंडी फुटून पाणी वाहते झाल्याने आता स्थानिक पातळीवरील राजकारणाला सकारात्मक दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करता येते..