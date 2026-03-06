अग्रलेख : बिहारी ग्रँडस्लॅम!

अग्रलेखदोन दशकांपासून बिहारमध्ये भाजपला अपेक्षित असलेले ‘सत्तांतर’ विनासायास होत आहे. वयाची पंचाहत्तरी गाठताच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडून राज्यसभेत जाण्याचा मार्ग पत्करला. गेल्या २१ वर्षांत दहावेळा मुख्यमंत्रिपद भूषविणारे नितीश कुमार बिहारच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. ज्या मुख्यमंत्रिपदावर राहण्यासाठी त्यांनी अनेकदा कोलांटउड्या मारल्या; त्या पदासाठी भाजपला आपल्या अटी-शर्तींवर तडजोड करण्यास भाग पाडले, तेच मुख्यमंत्रिपद त्यांनी उत्स्फूर्तपणे सोडले असेल, यावर विश्वास बसणे अवघड आहे. नितीश कुमार यांच्या जागी आपला मुख्यमंत्री असावा म्हणून वाजपेयी-अडवाणींच्या काळापासून भाजप प्रयत्न करीत होता. .पण नितीश कुमार यांनी भाजपची डाळ कधी शिजू दिली नव्हती. अलीकडे त्यांची प्रकृती साथ देत नसल्याच्या वावड्या उठत होत्या. तरीही नितीश कुमार यांच्याच आश्वासक चेहऱ्याने भाजप-जेडीयूच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ)ला २४३ पैकी २०२ जागांचे यश मिळवून दिले. पण राज्यसभेत जाण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेताना नितीश कुमार यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळाची किंवा एनडीएची बैठक बोलाविण्याचीही गरज वाटली नाही. विधानसभा व परिषदेप्रमाणेच लोकसभा व राज्यसभेचेही सदस्य व्हावे, अशी कारकीर्दीच्या सुरुवातीपासूनच मनात इच्छा असल्याचे कारण नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडताना दिले आहे. पण हे ‘ग्रँडस्लॅम’ पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी अंतःप्रेरणेने मुख्यमंत्रिपद सोडले, यावर कोणाचाच विश्वास नाही. नितीश कुमार रालोआचे नेते आहेत. भाजपच्या मार्गदर्शकमंडळाचा नियम त्यांना लागू नाही..Premium|Kerala Local Body Election Results 2025 : केरळमध्ये 'कमळ' फुलले! तिरुअनंतपुरममध्ये भाजपचा ऐतिहासिक झेंडा, डाव्या बालेकिल्ल्याला मोठे खिंडार.तरीही त्यांना राज्यसभा सदस्यत्वाच्या इच्छापूर्तीच्या निमित्ताने मार्गदर्शक मंडळाच्या उंबरठ्यावर पोहोचविण्यात आले आहे. हाच नियम आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री ७६ वर्षीय चंद्राबाबू नायडू आणि केंद्रात मंत्री असलेले ८१ वर्षीय जितनराम मांझी या एनडीएतील नेत्यांनाही लागू होऊ शकतो. केंद्रातील मोदी सरकार नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू यांच्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत असूनही नितीश कुमार यांच्या मनात विरक्तीचा भाव निर्माण करण्यात भाजपला यश आले. बिहारच्या राजकारणात निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्याचे आव्हान भाजपपुढे असेल. नितीश कुमार यांच्या ‘संयुक्त जनता दला’शी तीन दशकांपासून आघाडी करणाऱ्या भाजपला त्यांच्या आसपास पोहोचू शकेल, असे नेतृत्व उभे करता आले नाही. खुद्द नितीश कुमार यांनाही उत्तराधिकारी प्रस्थापित करता आला नाही. मुख्यमंत्रिपद सोडून राज्यसभेत जाण्याच्या नितीश कुमार यांच्या निर्णयामुळे संयुक्त जनता दलाच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह लागणार आहे. दोन दशकांनंतर बिहारच्या सक्रिय राजकारणातून बाहेर पडत असताना नितीश कुमार यांनी पुत्र निशांत यांना राजकारणात उतरविले आहे..विधानसभेत ८५ आमदार आणि लोकसभेत १२ खासदार असलेल्या संयुक्त जनता दलाचे नेतृत्व सोपविल्यास पक्षावर नियंत्रण ठेवताना अननुभवी निशांत यांचा कस लागेल. दिल्लीच्या राजकारणात दाखल होताना नितीश कुमार यांना पक्षात उद्भवणाऱ्या सुप्त सत्तासंघर्षावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. पक्षावरील पकड कायम ठेवताना पिता-पुत्रांची कसोटी लागणार असून त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याची भाजपला संधी मिळणार आहे. यंदा राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील ३७ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये नितीश कुमार खास आकर्षण ठरले आहे. महाराष्ट्रातून शरद पवार राज्यसभेत जाणार हे निश्चित झाल्याने यासंदर्भात राज्यात काही वेगळी राजकीय गणिते मांडली जातील, या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. राज्यसभेतील चर्चेत त्यांचा सहभाग असणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भाजपचे नवे अध्यक्ष, बिहारचे नितीन नवीन हेही राज्यसभेत दाखल होणार आहेत आणि बिहारमध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-जेडीयूच्या यशात महत्त्वाचा वाटा उचलणारे विनोद तावडे यांचेही महाराष्ट्रातून राज्यसभेत पदार्पण होत आहे..तावडे आणि केंद्रात मंत्री असलेले रामदास आठवले यांच्याव्यतिरिक्त भाजपने महाराष्ट्रातून नागपूरच्या माजी महापौर माया इवनाते व माजी आमदार रामराव वडकुटे या दोन अनपेक्षित चेहऱ्यांची निवड केली आहे. खरे तर राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह निर्माण करण्याचे कारण म्हणजे ज्येष्ठ, अनुभवी आणि तज्ज्ञता असलेल्या व्यक्तींच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा देशाला मिळावा हे होते. प्रत्यक्षात बहुतेक वेळा सर्वच राजकीय पक्षांनी हा राजकीय सोईचा मामला करून टाकला. भाजपने २०१४ पासून महाराष्ट्रातून डॉ. भागवत कराड, व्ही. मुरलीधरन, डॉ. विकास महात्मे, अमर साबळे, अजय संचेती, डॉ. अजित गोपछडे आणि धैर्यशील पाटील यांसारख्या नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली होती. याहीवेळी फारसे परिचित नसलेल्यांना थेट राज्यसभेत नियुक्त करुन भाजपने काय साधले, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. राज्यसभेत जाऊन नितीश कुमार काय साधणार, याइतकाच हाही महत्त्वाचा प्रश्न ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.