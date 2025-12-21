विरोधकांचा शक्तिपात

प्र त्येक निवडणूक ही जणू अस्तित्वाचा लढा असल्यासारखी लढवायची आणि सर्व बळ पणाला लावायचे, ही भारतीय जनता पक्षाची शैली एव्हाना परिचित झाली आहे. सत्ताधारी अशा रीतीने राजकारणाकडे पाहत असताना त्याविरोधात लढण्याची प्रखर इच्छाशक्ती विरोधक मात्र हरवून बसलेत की काय, अशी शंका येते. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांत याच विषम लढाईचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. या निवडणुकांत भाजपने मिळविलेला कौल निःसंदिग्ध आहे. या निकालातील सरशीचा अर्थ राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना दिलेला पसंतीचा कौल असा लावू नये, असेही म्हणण्याची विरोधकांना सोय नाही, याचे कारण पक्षांच्या चिन्हावरच निवडणुका लढवल्या गेल्या. .या निकालाचा विरोधकांसाठी मिळालेला पहिला धडा म्हणजे तळापर्यंत जाऊन राजकीय पक्षबांधणी करण्याची जबाबदारी त्यांना टाळता येणार नाही. दुर्दैवाने हा कष्टाचा ‘राजमार्ग’ कोणाला नको आहे. प्रत्येकाला हवे आहेत, ते सत्तेचे शॉर्टकट. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तळागाळात ज्या पक्षाचे स्थान निर्माण झाले, त्या कॉँग्रेस पक्षाला आणि तालुका पातळीवरील किंवा छोट्या गावांतील प्रश्नांची जाण असलेल्या ‘राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षा’ला या निवडणुकांत मोठी मुसंडी मारता आली नाही. याउलट ‘शहरी पक्ष’ अशी आजवर ज्या पक्षाची प्रतिमा होती, तो भाजप मात्र या भागात आपले स्थान निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात दिसतो आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निकालाने भाजपचा राज्यभर जनाधार असून तो विस्तारत असल्याचा दावा ठामपणे केला. .भाजपच्या नगराध्यक्षांची संख्या सव्वाशेच्या घरात जाण्याची शक्यता असून हे यश मोठे आहे. साधारणतः राज्यात जो सत्ताधारी पक्ष असतो, तोच या स्थानिक निवडणुकांतही यश मिळवतो, असे मानले जाते. केरळमध्ये नुकत्याच झालेल्या तिरुवनंतपुरम महापालिकेतील निवडणुकीचा एक अपवाद वगळला तर या समीकरणाचा प्रत्यय येतो. पंजाब आणि तेलंगण येथील स्थानिक निवडणुकांत तो नुकताच आला. शहरी मतदारांमध्ये भाजपचे असणारे आकर्षण आता छोट्या शहरांमध्येदेखील पोहोचल्याचे या निकालावरुन स्पष्ट दिसत आहे. खरे तर या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी विरोधक फारसे फिरलेच नाहीत. शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष मुंबई महापालिकेसाठी जसा प्रयत्न करताना दिसतो, तसा ग्रामीण भागात पक्ष वाढविण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करताना दिसला नाही. भाजपची नेतेमंडळी मात्र पायाला भिंगरी बांधून राज्यभर फिरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही प्रचारात हिरीरीने उतरले होते. याच निवडणुकीत २०१७ मध्ये भाजपकडे १६०२ नगरसेवक होते, त्यामध्ये आता दुप्पटीने वाढ होऊन ती संख्या ३३२५ पर्यंत पोहोचली आहे. जवळपास ४८ टक्के नगरसेवक एका पक्षाचे निवडून येणे हे अभूतपूर्व आहे..भाजपने ‘महायुती’त राहूनच या निवडणुका लढवल्या. मित्रपक्षांशी काही कुरबुरी झाल्यानंतरही त्याचा फटका आपल्या मतदानावर पडणार नाही, या प्रयत्नांत ते यशस्वी झाले. त्यातला डावपेचांचा भाग असा की सत्ताधारी म्हणूनही वावरायचे आणि मित्रपक्षांना टीकेला थोडी जागा ठेवून विरोधकांचा अवकाशही आपणच व्यापायचा. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा समावेश असलेल्या महायुतीतील जागावाटप आणि पक्षबदलातून निर्माण झालेला ताण यांतून महायुती तुटलीच,असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. कुठे भाजप विरुद्ध ‘राष्ट्रवादी’, तर कुठे ‘राष्ट्रवादी’ विरुद्ध शिवसेना असे चित्र पहायला मिळालेदेखील. परंतु प्रत्यक्षात एकूण निकालांवर नजर टाकली तर महायुती तुटली असे चित्र निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न झाला होता, तो फसला, हे स्पष्ट होते. .सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील पक्षाची सत्ता स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आली तर निधी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, हे मतदारांच्या गळी उतरविण्यात उमेदवारांना यश आलेले दिसते. निवडून येण्याची पात्रता हा निकष, स्थानिक ताकदीची गोळाबेरीज करण्याची रणनीती आणि नातीगोती सांभाळण्याचा प्रयत्न या त्रिसूत्रीचा वापर सत्ताधाऱ्यांनी केला. त्याचा त्यांना फायदा झाला. परंतु आता या निकालाने हुरळून न जाता महायुतीने नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती येथील कारभारात सुधारणा केल्या पाहिजेत. विकासाची स्वप्ने दाखवणे आणि तो प्रत्यक्षात आणणे यात फरक आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व लोपणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. ‘ट्रिपल इंजिन’सारख्या घोषणा केल्या जातात, तेव्हा या विकेंद्रीकरणालाच हरताळ फासला जाईल की काय, अशी भीती निर्माण होते. .विकासप्रक्रियेत जास्तीतजास्त लोकसहभाग असणे महत्त्वाचे असते. लोकशाहीच्या या गाभ्याला धक्का लागणार नाही, याची काळजी महायुतीने घ्यायला हवी. विरोधकांची सत्ता असलेल्या स्थानिक संस्थांना निधीवाटपात पक्षपाताची वागणूक देता कामा नये. ग्रामीण भागातही विकासाच्या आकांक्षा किती प्रखर आहेत, याचे दर्शन या निवडणुकांतूनही घडले. त्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण,मलनिस्सारण यांविषयीचे प्रश्न सोडण्याकडे नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आश्वासनांची पूर्ती हे आव्हान असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.