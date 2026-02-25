अग्रलेख : अधांतरातील आव्हाने

बहुतांश विमान अपघात एका कारणामुळे नव्हे, तर घटनांच्या साखळीमुळे घडतात. त्यात मानवी चुकांचा ८० टक्के वाटा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे टाळण्यासाठी सर्वंकष उपायाची गरज आहे.नैसर्गिक किंवा कोणत्याही प्रकारची आकस्मिक आपत्ती कोसळल्याने होणारी जीवित वा वित्तहानी यांकडे ‘पराधीन आहे जगती...’ या दृष्टिकोनातून पाहिले जाण्याची शक्यता असते. प्रत्येक जण आपापल्या परीने अशा घटनांचा अर्थ लावू पाहतो. कोणी नियतीला दोष देतो..परंतु जर व्यवस्थेत काही गंभीर त्रुटी असतील, यंत्रणा सुरळीत चालण्यात काही अडथळे निर्माण होत असतील आणि नियमनासाठीच्या संस्था स्थापन करूनही त्यांचा प्रभाव पडत नसेल तर अशा दृष्टिकोनांतून या घटनांकडे न पाहता, तो कठोर आत्मपरीक्षणाचा विषय ठरतो, याचे भान ठेवावे लागते. भारतातील हवाई वाहतुकीच्या संदर्भात अशा प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ नक्कीच आली आहे.गेल्या जूनमध्ये अहमदाबाद येथे उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच विमान कोसळले आणि विमानातील २४० प्रवासी आणि जमिनीवरील १९ जण मृत्युमुखी पडले होते. खासगी विमान कोसळून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जण दगावल्याच्या धक्क्यातून अजूनही महाराष्ट्रातील जनता सावरलेली नाही..दोनच दिवसांपूर्वी सोमवारी रांची येथून दिल्लीकडे निघालेली हवाई रुग्णवाहिका (‘एअर ॲम्ब्युलन्स) कोसळल्याने आतील सातही जण मृत्युमुखी पडले. याशिवाय ऐनवेळी विमानात बिघाड होण्याचे प्रकारही अनेकदा घडले आहेत.वास्तविक हवाई वाहतुकीसाठीच्या नियामक यंत्रणेतील त्रुटीवर संसदीय समितीने याआधीही बोट ठेवले आहे. मुळात हवाई वाहतूकव्यवस्था ही कमालीच्या गुंतागुंतीची रचना असते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या कौशल्यांचे मनुष्यबळ त्यात कार्यरत असते. त्यामुळे या सर्वच पातळ्यांवर जागरूकता महत्त्वाची ठरते..दुरुस्ती-देखभाल ही तर सर्वांत कळीची बाब. व्यवस्थात्मक तांत्रिक त्रुटी नेमक्या कोठे आहेत, हे शोधून त्यावर व्यापक आणि सर्वंकष उपाययोजना करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. नियमित ऑडिटिंग आणि विशेषतः खासगी विमान वाहतूक क्षेत्रावर नियामकांची करडी नजर या बाबी आवश्यक आहेत. खरे तर विमान प्रवास हा सर्वांत सुरक्षित वाहतुकीपैकी एक मानला जातो.चर्चेत येणाऱ्या विमान अपघातांच्या घटनांचा अपवाद वगळता तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि कडक नियामक सुधारणांमुळे अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यात जागतिक पातळीवर यश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विमान अपघातांचे प्रमाण २०२४-२५ पर्यंत सुमारे दहा लाख उड्डाणांमागे १.१३ ते १.२३ अपघात इतके आहे..चार कोटी सहा लाख उड्डाणांपैकी २०२४ मध्ये फक्त सात प्राणघातक अपघात नोंदवले गेले. जागतिक पातळीवर विमान अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूचा धोका सुमारे ०.०६ टक्के इतका आहे. अपघातांची संख्या या निकषावर पाहिले तर अमेरिकेत ते सर्वाधिक होतात. अर्थात सर्वांत मोठा विमानताफा आणि सर्वाधिक उड्डाणाचे तास त्या देशात असल्याने ही संख्या वाढते.त्यापाठोपाठ रशिया, कॅनडा, ब्राझील आणि कोलंबियाचा अपघातांच्या बाबतीत क्रमांक लागतो. आशियात, इंडोनेशिया आणि भारत या देशांचा विमान अपघातांच्या बाबतीत यादीत वरचा क्रमांक आहे. वेगाने विस्तारणारी बाजारपेठ, वेगवेगळे भौगोलिक भूभाग आणि प्रतिकूल हवामान या कारणांमुळे भारतात विमानअपघात होत आहेत..बहुतांश विमान अपघात एका कारणामुळे नव्हे, तर घटनांच्या साखळीमुळे घडतात. त्यात वैमानिकांचा थकवा, परिस्थितीची योग्य जाणीव नसणे, कॉकपिट आणि ‘एअर ट्रॅफिक कंट्रोल’दरम्यान संपर्क-संवादातील चुका यांसारख्या मानवी चुकांचा ८० टक्के वाटा असल्याचे निदर्शनास आले आहे.शिवाय इंजिनमध्ये बिघाड, हायड्रॉलिक गळती, देखभालीतील चुका आणि विमानात उद्भवणाऱ्या अन्य यांत्रिक-तांत्रिक चुका; तसेच वादळी हवामान, हवामान बदलामुळे वाढणारे क्लिअर-एअर टर्ब्युलन्स यासारख्या कारणांचाही समावेश आहे. पन्नास टक्के अपघात विमान उतरताना किंवा उड्डाणाच्या वेळी होतात..जगभरातील विमान अपघातांच्या घटना कमी होत चालल्या असताना जगात सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या विमानसेवांमध्ये समावेश असलेल्या भारतासमोर काही खास आव्हाने निर्माण झाली आहेत. चालू वर्षाच्या प्रारंभिक अहवालांनुसार, विमानांचा उच्च क्षमतेने वापर होत असल्यामुळे इंधनगळती आणि इंजिनमध्ये बिघाडासारख्या तांत्रिक घटनांमध्ये वाढ दिसून आली आहे.१९४५ पासून आजपर्यंत भारतात सुमारे ९५ प्राणघातक विमान अपघात नोंदवले गेल्याने भारताचा विमान अपघातांच्या बाबतीत जगातील दहा अव्वल देशांमध्ये समावेश होतो..राष्ट्रीय धोरणे आणि कायदे तयार करुन सुरक्षिततेसाठी कायदेशीर चौकट देणारे नागरी उड्डाण मंत्रालय, वैमानिक आणि अभियंत्यांना परवाने देणारे, सुरक्षिततेचे ऑडिट करुन नियमांची अंमलबजावणी करणारे ‘नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय’ आणि हवाई वाहतूक व्यवस्थापन करणारे ‘भारतीय विमानतळ प्राधिकरण’ अशा तीन प्रमुख संस्था भारताच्या आकाशातील सुरक्षिततेसाठी एकत्रितपणे काम करतात. त्यांच्यातील उत्तम समन्वय, सुरक्षिततेचा निर्धार आणि सरकारचे धोरणात्मक पाठबळ यांतून भारतातील परिस्थिती नक्कीच सुधारता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.