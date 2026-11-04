Public Participation: विकासवाटेवरचा लोकसहभाग

देशाच्या किंवा राज्याच्या प्रगतीचा कणा हा नेहमीच सक्षम पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो. देशातील मेट्रोचे जाळे आज तब्बल २६ शहरांमधील १२५० किलोमीटर अंतरापर्यंत विस्तारले. हा टप्पा कौतुकास्पद आहे. विकासप्रक्रियेमागे राजकीय इच्छाशक्ती उभी राहात असेल तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. तरीही पुढील ५० वर्षांच्या भविष्यातील वास्तवाचा वेध घेण्याची वेळ आली आहे, हेही नमूद करायला हवे. आगामी अर्धशतकात देशाची लोकसंख्या, शहरीकरणाचा प्रचंड वेग आणि वातावरणीय बदल यांचे कठीण आलेख पाहता, उभ्या राहत असलेल्या सुविधा दीर्घकाळ पुरेशा पडतील का, हाही विचार करावा लागेल. त्यावर तोडगे शोधायचे असतील, तर विकासप्रक्रियेकडे अधिक गांभीर्याने आणि समग्र दृष्टिकोनांतून पाहायला हवे. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.सार्वजनिक चर्चाविश्वात ‘विकास’ या संकल्पनेवरच शंकाकुशंका, विरोध आणि आक्षेपांची पुटे चढविली जातात. त्यातून एक नकारात्मक मानसिकता तयार होते. खरे तर आज गरज आहे ती विकासानुकूल मानसिकता घडविण्यासाठी जाणकारीने केलेल्या बौद्धिक, अकादमिक अशा मोकळ्या चर्चांची. अशा चर्चेला सर्वांत मारक आहे ते सध्याचे टोकदार ध्रुवीकरण. त्यामुळे हा विषय राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या गर्तेत अडकतो. पायाभूत सुविधा ही जनतेच्या घामातून आणि कररूपी पैशातून उभ्या राहिलेली सार्वजनिक संपत्ती असते. जेव्हा विकासाकडे दूरदृष्टीने पाहण्याऐवजी निवडणुकांच्या राजकारणापुरते पाहिले जाते, तेव्हा शाश्वत नियोजनाला हरताळ फासला जातो. श्रेयवादाच्या खेळात मूळ उद्दिष्ट मागे पडते. सर्वांत मोठी शोकांतिका कोणती असेल, तर ती लोकसहभाग आणि मानसिकतेच्या पातळीवर घडणाऱ्या अपयशाची आहे. अत्याधुनिक मेट्रो किंवा रुंद रस्ते बांधताना आपण कोट्यवधी रुपये खर्च करतो, पण ती सुविधा टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘विकासानुकूल मानसिकता’ निर्माण करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. .लोकसहभाग कमी पडतोय, की लोकांची मानसिकता तयार करण्यात आपली व्यवस्था कमी पडत आहे, याचे उत्तर शोधताना यंत्रणांचा ढिसाळ कारभार आणि नागरिकांची उदासीनता या दोन्ही समस्या समोर येतात. मेट्रोच्या डब्यांमध्ये कचरा करणे, भिंती विद्रूप करणे, शिस्तीचे पालन न करणे आणि सार्वजनिक संपत्तीला आपली स्वतःची मालमत्ता न मानणे ही केवळ नागरिकांची मनमानी नसून, शाश्वत विकासाचे संस्कार रुजवणाऱ्या शिक्षण आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे. जोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिक या प्रकल्पांना ‘सरकारचे काम’ समजून दुर्लक्ष करत राहतील आणि प्रशासकीय यंत्रणा लोकांमध्ये मालकीची भावना निर्माण करण्यात अपयशी ठरेल, तोपर्यंत कोणताही विकास हा तात्कालिक ठरेल..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...या संघर्षात आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे, तो म्हणजे पर्यावरणाचा समतोल. मेट्रोमुळे वैयक्तिक वाहनांचे प्रदूषण कमी होते हे सत्य असले, तरी मेट्रो मार्गिकांसाठी होणारी पर्यावरणाची हानी कमीत कमी कशी होईल, हे पाहिलेच पाहिजे. शाश्वत विकास म्हणजे विकासाची गती आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांचा मेळ घालणे होय; केवळ कारकुनी हिशोबाने किलोमीटर मोजणे नव्हे.पुढील ५० वर्षांचे नियोजन करताना आत्मपरीक्षण करण्याची हीच खरी वेळ आहे. श्रेयवादाचे राजकारण सोडणे, सार्वजनिक प्रकल्पांतील लोकसहभाग वाढवणे, त्यासाठी लोकांची मानसिकता अनुकूल करणे आणि पर्यावरणपूरकतेचा विचार गांभीर्याने करणे, यातूनच आपल्याला मेट्रोचे जाळे म्हणजे ‘विकासाचे वरदान’ हे समीकरण सार्थ करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.