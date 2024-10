नीतिमूल्यांचा ‘ताज’

भारतात उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले तेव्हा रतन टाटांनी उद्योगसमूहाच्या गाभाक्षमतांवर लक्ष केंद्रित करीत समूहाचा विस्तार केला. देशउभारणीच्या ध्येयाशी ते नेहेमीच समरस झाले.

‘‘... be it known that God has created the world for work, by diligence the work of the creator is continued...’’

झोरास्ट्रियन नीतिशास्त्रातील हे वचन सांगते, की देवाने हे विश्व निर्माण केले आहे ते काम करण्यासाठी. तुम्ही अथक परिश्रम करता तेव्हा त्या ‘निर्मिका’चे कामच पुढे नेत असता. रतन टाटा यांचे सारे आयुष्य पाहिले तर या शिकवणीचा संस्कार नक्कीच त्यांच्यात मुरलेला दिसतो. उद्योजकता, कर्तव्यनिष्ठा, आशावाद आणि भविष्यवेधी विचार यांची कास त्यांनी अखेरपर्यंत कधीही सोडली नाही.