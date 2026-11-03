Right to Information Act: माहिती अधिकार अन् सहकारी सोसायट्या

‘सहकारी सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो’, यासंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. ‘मूप्पथडम सर्व्हिस सहकारी बँक विरुद्ध राज्य माहिती अधिकार आयुक्त’ या खटल्यात हा निकाल देण्यात आला. त्याचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.सभासद आणि सोसायटीमध्ये जेव्हा वाद सुरू होतात तेव्हा महत्त्वाची कागदपत्रे देण्यास सोसायटी नकार देते, तेव्हा कागदपत्रे कशी मिळवायची हा यक्षप्रश्न सभासदांपुढे येतो. अशावेळी ‘दुधारी अस्त्र’ असलेल्या माहिती अधिकार कायद्यासारखे दुसरे वरदान नाही. बऱ्याचदा ‘सहकारी सोसायटी’ म्हणजे फक्त हाउसिंग सोसायटी’ असा लोकांचा गैरसमज होतो. मात्र, कायद्याप्रमाणे सहकारी संस्था म्हणजे शेतकी संस्था, सहकारी बँक, शेतीविषयक संस्था आदी विविध संस्थांचा समावेश होतो हे लक्षात ठेवा.प्रस्तुत निकालदेखील एका सहकारी बँकेबाबत आहे. याचिकाकर्त्या बँकेच्या एका सदस्याने माहिती अधिकारात बँक इमारत बांधकामासाठीचा बांधकाम करार आणि बँकेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्ताची प्रत, अशा दोन कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र, सहकारी बँक ही माहिती अधिकार कायद्यातील व्याख्येनुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नसल्यामुळे तिच्याकडील माहिती देण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा बचावाचा युक्तिवाद करीत बँकेने माहिती देण्यास विरोध केला. प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि उच्च न्यायालयानेदेखील माहितीचा अधिकार मान्य केला. अखेर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ संबंधित सहकारी संस्था माहिती अधिकार कायदा कलम २(एच) नुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ या व्याख्येत येत नाही, या कारणावरून माहिती नाकारता येणार नाही. न्यायालयाने नमूद केले की केरळ सहकारी कायद्याच्या कलम ६५ अंतर्गत संबंधित सहकारी निबंधक केवळ तक्रारअर्जावरच नाही तर स्वतःहूनदेखील सहकारी संस्थांची चौकशी लावू शकतो आणि या अधिकाराअंतर्गत निबंधकाला संस्थेची सर्व कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे जर संबंधित माहिती सहकारी संस्थांच्या निबंधकाला कायद्याने मिळविता येत असेल तर ती `माहिती अधिकार कायद्या’कक्षेतदेखील येऊच शकते. महत्त्वाचे म्हणजे या कलमाशी महाराष्ट्र सहकारी कायद्याचे कलम ८३ सुसंगत आहे..निबंधकांचा अधिकारसर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालाचा आधार घेऊन नमूद केले की जरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही जरी ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ या व्याख्येत येत नसली तरी संबंधित सहकारी निबंधक या व्याख्येत बसत असल्याने निबंधकांना ही माहिती मागण्याचा अधिकार आहेच.यापूर्वी माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू होतो किंवा कसे यावर परस्परविरोधी निकाल होते. ‘माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांना/संस्थांना लागू होत नाही’, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने (नागपूर) ‘आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरुद्ध राज्य माहिती अधिकारी’ या प्रकरणात याचिकेवर दिला होता. परंतु या निकालाविरुद्ध निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूरच्याच दोन सदस्यीय खंडपीठाने ‘राजेश्वर मजदूर मगार सहकारी संस्था विरुद्ध माहिती अधिकार आयुक्त’ यांच्या खटल्यात दिला आहे..‘विश्वासाचे नाते’उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘थलापल्लम’ निकालाचा आधार घेऊन निकाल दिला की सहकार कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये विविध माहिती, रिटर्न्स इ. कागदपत्रे रजिस्ट्रारकडे दाखल करणे; तसेच नियम ६५ इ अन्वये अकाउंट पुस्तके ठेवणे सोसायट्यांवर बंधनकारक आहे आणि जर अशी माहिती रजिस्ट्रारकडे दाखल करणे कायद्याने बंधनकारक आहे, तर तीच माहिती ‘माहिती अधिकारा’तदेखील मागण्याचा हक्क आहे. तसेच खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने (औरंगाबाद) २०१७ मध्येच ‘जळगाव जिल्हा अर्बन को. ऑप. बॅंक्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि इतर’ या याचिकेच्या निमित्ताने दिला होता. त्याचाही आधार घेतला. परंतु वरील दोन्ही निकालांचा संदर्भ नागपूर एकल खंडपीठापुढील खटल्यामध्ये घेतलेला दिसून येत नाही.जळगाव प्रकरणात खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावून `सहकार कायद्याखाली येणाऱ्या सर्व संस्था, बँका, पतपेढ्या, सोसायट्या यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो’, असा स्पष्ट निकाल न्यायालयाने दिला. हा निकाल देण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आरबीआय’ विरुद्ध जयंतीलाल मिस्त्री’, या निकालाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकदेखील माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की ‘विश्वासाचे नाते’ या गोंडस शब्दाखाली ‘आरबीआय’ला माहिती नाकारता येणार नाही..खंडपीठाने पुढे नमूद केले की सहकार कायद्याखाली ज्या विविध प्रकारच्या संस्था येतात त्यांची नोंदणी करण्यापासून ते त्या संस्था बंद करेपर्यंत सगळीकडे त्यांच्यावर सरकारचे व्यापक आणि खोलवर, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रण असते. अशा संस्थांविरुद्ध सभासदांनी तक्रारी केल्यास त्यावर योग्य ते आदेश देण्याचे आणि कारवाई करण्याचे, सोसायट्यांचे ऑडिट करण्याचे इत्यादी अधिकार निबंधक-रजिस्ट्रारसारख्या सरकारी अधिकाऱ्यांना आहेतच. अशा सोसायट्यांचे, संस्थांचे कामकाज हे विहित कायदेशीर पद्धतीप्रमाणेच चालते, त्यांना मन मानेल तशी कार्यप्रणाली अंगीकारण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तसेच गैरप्रकार झाल्यास अशा सोसायट्यांचे, संस्थांचे कार्यकारी मंडळ,प्रवर्तक आदींवर योग्य ती कारवाई सहकार कायद्यान्वये होऊ शकते. त्यामुळे ‘माहिती’च्या व्याख्येमध्ये नमूद केलेली सर्व माहिती पुरविण्याचे बंधन अशा सहकारी सोसायट्यांवर आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.माहिती न देण्याचे अपवादमागितलेली माहिती ही जर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम आठमधील गोपनीयतेच्या अपवादांमध्ये मोडत असेल, तर ती न देण्याची मुभा आहे. उदा ः अशी माहिती उघड केल्यास भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल किंवा सामाजिक सलोखा बिघडू शकेल, अशा प्रकारची माहिती, व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारविषयक गुपिते आणि व्यवसायाशी संबंध नसलेली वैयक्तिक माहिती इत्यादी देण्याचे अधिकाऱ्यांवर बंधन नाही. या निर्णयामुळे सहकारी बँका, गृहनिर्माण संस्था आणि इतर सहकारी संस्थांच्या कारभारात कायदेशीर पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.तथापि, प्रत्येक सहकारी संस्थेला माहिती अधिकार कायद्याखाली थेट सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करण्यात आलेले नाही. संबंधित संस्थेवर लागू असलेला कायदा, निबंधकाचे अधिकार आणि माहितीवरील कायदेशीर अपवाद यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. शेवटी, गृहनिर्माण सहकारी संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्या आणि त्यांच्याकडे थेट माहिती अधिकाराचा अर्ज देता येत नसला तरीही निबंधक हे ‘पब्लिक ॲथॉरिटी’ असल्याने त्यांच्याकडे अर्ज करून योग्य ती माहिती अधिकारात माहिती मागवता येईल, हे या निकालांचे सार आहे. तसेच सहकार कायदा १५४बी (८) अन्वये कोणती कागदपत्रे सभासदाला अर्ज करून मिळू शकतात, हे महत्त्वाचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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