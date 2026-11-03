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Right to Information Act: माहिती अधिकार अन् सहकारी सोसायट्या

Cooperative Societies And The Right To Information Act: सोसायटीकडून माहिती मागता येते का? माहिती अधिकार कायदा आणि सभासदांचे हक्क समजून घ्या
Cooperative Housing Societies And RTI Act Know When The Right To Information Law Applies And What Members Should Know

Cooperative Housing Societies And RTI Act Know When The Right To Information Law Applies And What Members Should Know

sakal

ॲड. रोहित एरंडे
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‘सहकारी सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो’, यासंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. ‘मूप्पथडम सर्व्हिस सहकारी बँक विरुद्ध राज्य माहिती अधिकार आयुक्त’ या खटल्यात हा निकाल देण्यात आला. त्याचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे.

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