अग्रलेख - हवे मनोमीलन जनतेशी

वर्षभरापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतरच्या निष्क्रियतेमुळे शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्याचे उत्तर २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमधील उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचा ग्रामीण महाराष्ट्रातील पाया उखडून टाकणाऱ्या पराभवातून मिळाले आहे. विधानसभेतील पराभवामुळे नाउमेद न होता कंबर कसून उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी नव्या निर्धाराने मैदानात उतरले असते तर त्यांच्या पक्षावर ही अवस्था ओढवली नसती आणि मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यांच्या; तसेच त्यांच्याशी युती करणारे राज ठाकरे यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बिकट झाला नसता. .शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 'मातोश्री'मधून आपल्या करिष्म्यावर शिवसेना चालवली. त्यांनी दिलेल्या 'ताकदी'वर निष्ठावंत नेते, शिवसैनिक मराठी माणसासाठी अहोरात्र कार्यरत राहायचे. प्रसंगी रस्त्यावर उतरायचे. आज मात्र तसे शिवसैनिक अभावानेच दिसतात अन् नेतेही दुरावले आहेत. मुंबईतील मराठी माणूस तगला पाहिजे आणि त्याची भरभराट झाली पाहिजे, हा त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा बाळासाहेबांच्या काळातील 'सॉफ्ट कॉर्नर'ही शिवसेनेच्या यशात हातभार लावत होता. राज्यात पंधरा वर्षे सत्तेत राहूनही मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीने कधीच गंभीरपणे प्रयत्न केले नाहीत. .तेही शिवसेनेच्या पथ्यावर पडले. पण बाळासाहेबांच्या पश्चात; तसेच काँग्रेस-'राष्ट्रवादी'ची सत्ता गेल्यानंतर हे चित्र बदलले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेची खरी कसोटी लागली ती राज्यातील २०१४च्या सत्तांतरानंतर. मुंबई महापालिकेवर २०१७मध्ये भगवा फडकवताना शिवसेनेची चांगलीच दमछाक झाली. भाजपसोबतच्या भागीदारीच्या कवचकुंडलाने शिवसेनेला महापालिकेच्या निवडणुकीत तारुन नेले होते. त्यानंतर २०२२मध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक ठरल्यावेळी झाली असती, तर त्यावेळी उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असण्याचा तसेच महाविकास आघाडीच्या एकजुटीचा शिवसेनेला कदाचित फायदा झाला असता. पण तसे होणे नव्हते. .कोविडच्या काळात 'मातोश्री'वरुन राज्याचा आणि शिवसेनेचा कारभार चालविताना उद्धव ठाकरे यांची सत्तेवरील आणि पक्षावरील पकड निसटत असतानाच महापालिकेची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती गेली होती. त्यातच मोठा आघात झाला तो एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीचा. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गमावणाऱ्या शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला जून २०२२ पासून उतरती कळा लागली. लोकसभा निवडणुकीत देशभरातील भाजपविरोधातील वातावरण आणि राज्यातील महाविकास आघाडीच्या एकजुटीमुळे लोकसभेवर नऊ खासदार निवडून आणणाऱ्या या पक्षाला आशेचा किरण दिसला होता. पण त्याचवेळी शिंदे यांच्या शिवसेनेने सात खासदार निवडून आणत शिवसेनेत पडलेली फूट भरुन निघणार नसल्याची जाणीव करुन दिली होती. पाठोपाठच्या विधानसभा निवडणुकीतील अनपेक्षित पराभवाने या पक्षाचा आत्मविश्वास खचविला. .बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत छगन भुजबळ, नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांचे धक्के पचविणारी शिवसेना एकनाथ शिंदेंनी केलेल्या बंडखोरीच्या हादऱ्यामुळे पार कोलमडली आणि अद्यापही त्यातून सावरू शकलेली नाही. बाळासाहेबांच्या शैलीचे अनुकरण करुन राजकारण करण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. राज्यातील काँग्रेसकालीन संथ राजकारणाचे दिवस संपून भाजपच्या सत्तापर्वात चोवीस तास आणि ३६५ दिवस राजकारण करण्याची स्पर्धा आहे. त्यात पार्टटाइम राजकारण करणाऱ्यांचे अस्तित्व टिकत नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात संदर्भहीनतेच्या दिशेने वाटचाल करणारा 'ठाकरे ब्रँड' शाबूत राखण्यासाठी हातमिळवणी करून धडपडणारे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांना नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निकालांच्या ट्रेलरने त्याची जाणीव करुन दिली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीपुरते एकत्र येणाऱ्या ठाकरे बंधूंना नव्या रणनीतीसह निवडणुकीची तयारी करावी लागणार आहे. वीस वर्षानंतर एकमेकांत मनोमिलन करणाऱ्या ठाकरे बंधूंना खरे तर आता मराठी जनतेशीही मनोमिलन करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे..मुंबई महापालिकेवर भगव्याऐवजी ठाकरेंचा झेंडा फडकविण्याासाठी ठाकरे बंधूंची भिस्त असेल ती मराठी आणि मुस्लिम मतदारांवर. त्यातही काही मराठी मते भाजपच्या पारड्यात जाणार तर काही मुस्लीम मते काँग्रेसच्या. दुभंगलेला पक्ष नव्याने उभा करून, गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी लागणारी जिद्द, अंगमेहनत आणि राजकीय कौशल्य उद्धव ठाकरे यांना दाखवावे लागेल, तर स्थापनेला वीस वर्षे लोटूनही महाराष्ट्रव्यापी होऊ न शकलेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तूर्तास मुंबईत तरी शाबूत असल्याचे राज ठाकरे यांना सिद्ध करावे लागेल. राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेकदा नव्याने पक्षबांधणीचे प्रयत्न केले. पण प्रत्येकवेळी नव्या आरंभानंतर त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. जुन्या चुका टाळून खरोखर मनोमिलन झाले आणि त्याला कठोर आत्मपरीक्षणाची जोड मिळाली तरच मराठी माणसाबरोबरचा त्यांचा बंध बळकट होईल. अन्यथा काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.