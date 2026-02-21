अग्रलेख : राजघराण्याच्या वलयाला ग्रहण

अग्रलेखएकेकाळी ब्रिटिश साम्राज्याचा जगभर दरारा होता. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तो हळूहळू मावळत गेला, तरीही तेथील राजघराण्याच्या प्रतिष्ठेचे वलय कायम राहिले, याची काही ऐतिहासिक कारणे आहेत. या घराण्यातील एक राजपुत्र अँड्रू माउंटबॅटन- विंडसर यांच्या अटकेची बातमी जगभर पसरत आहे, तेव्हा ब्रिटिश राजेशाहीच्या उरल्यासुरल्या अवशेषांनाही काळोखाने ग्रासले आहे काय, असा प्रश्न पडतो. अँड्रू माउंटबॅटन- विंडसर यांना झालेली अटक ही कुप्रसिद्ध ‘एपस्टीन प्रकरणा’शी संबंधित आरोपांतून उद्भवली आहे. राजघराण्यातील एका वरिष्ठ व्यक्तीला अशा प्रकारे अटक होण्याची ही गेल्या चारशे वर्षांतील पहिलीच वेळ आहे. ही घटना साधीसुधी नाही. बदलांच्या, आधुनिकतेच्या प्रपातात स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडणाऱ्या या राजघराण्यातील परिवारावर आदळलेली ही उल्का आहे. सँड्रिंगहॅम इस्टेटमधील ‘वूड फार्म’ येथून पोलिसांनी अँड्रू यांना ताब्यात घेतले. .सुमारे ११ तास त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर गुरुवारी रात्री उशिरा त्यांची सुटका करण्यात आली असली तरी सध्या ते पोलिसांच्या ‘तपासाच्या चक्रात’ आहेत. ते २००१ ते २०११ या काळात ब्रिटनचे ‘व्यापारदूत’ म्हणून काम पाहत होते. त्यांच्यावरील आरोप आहे तो व्यापारासंबंधी माहिती जेफ्री एपस्टीनला उपलब्ध करून दिल्याचा. अमेरिकेतून समोर आलेल्या काही नवीन पुराव्यांनुसार त्यांनी गोपनीय माहिती व कागदपत्रे फोडली. हा गुन्हा सिद्ध झाला, तर यात जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. ‘कायदा आपले काम करेल,’ एवढेच सांगून त्यांचे भाऊ राजे चार्ल्स तिसरे यांनी या प्रकरणावर अधिक भाष्य करणे टाळले. अँड्रू यांची सर्व पदे आणि ‘रॉयल पदव्या’ यापूर्वीच काढून घेण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर ही अटक कायदेशीर पेच निर्माण करणारी ठरली आहे. सध्या पोलीस अँड्रू यांच्या घराची आणि कागदपत्रांची अधिक तपासणी करत आहेत. त्यांनी नक्की कोणत्या प्रकारची माहिती एपस्टीनला पुरवली आणि ब्रिटनच्या सुरक्षेवर किंवा व्यापारावर काय परिणाम झाला, याचा शोध घेतला जात आहे..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.गेलकिमान शतकभर ब्रिटिश राजेशाहीने आपला आब राखला. सदाचार, कर्तव्य आणि नैतिकतेचे प्रतीक अशी प्रतिमा तयार केली आणि जपली आणि ती अत्यंत बारकाईने आणि पद्धतशीररीत्या जनमानसावर बिबवण्याचा प्रयत्न झाला होता. आपल्या साम्राज्याची अधिमान्यता बळकट करणे हा अर्थातच त्यामागचा हेतू होता. एक प्रकारची अहंताही होती. ब्रिटिशांच्या ताब्यातील वसाहतींना ‘सुसंस्कृत करण्याचे मिशन’ आपल्याकडे असल्याचा त्यांचा आविर्भाव होता. या सगळ्या नैतिक अहंतेला या अटकेमुळे जबर धक्का बसला आहे. त्यांनी आजवर जी प्रतिमा रंगवली, त्याच्या नेमके उलट चित्र आता निर्माण झाले आहे. ब्रिटिश राजघराण्यातील एका व्यक्तीला ‘सार्वजनिक कार्यालयातील गैरवर्तणुकी’च्या आरोपावरून अटक होण्याच्या घटनेची त्यामुळेच व्यापक प्रमाणात दखल घेतली जात आहे. ब्रिटिश राजेशाही, जी एकेकाळी एक अभेद्य वास्तू होती, ती आता त्यांनीच तयार केलेल्या कायद्यांच्या आणि छाननीच्या अंकुशाखाली आली आहे. राजेशाही थाटमाट, परंपरा आणि वारसा अजूनही आकर्षण निर्माण करत असले तरी, त्यामुळे कारवाई टळली नाही. ‘कायद्याचे राज्य’ या तत्त्वाचे पालन करत ही कारवाई झाली, ही बाब मात्र नोंद घेण्यासारखीच. राजे चार्ल्स तिसरे यांचे विधान लक्षणीय आहे. ते म्हणाले, ‘कायदा आपले काम करेल’. .हा कदाचित पुढे जाण्याचा एकमेव सन्माननीय मार्ग आहे. पण ज्या संस्थेने शतकानुशतके ‘असाधारण’ दर्जा उपभोगला आहे, त्यांच्यासाठी या विधानातील अगतिकता कोणत्याही सर्वसामान्य नागरिकापेक्षा जास्त आहे. ‘खास सवलतीं’च्या युगाचा हा अंत आहे. भारतात ज्या बिल गेट्स यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि सामाजिक देणग्यांसाठी ओळखले जात होते, त्यांनाही ‘एपस्टिन फाइल’मध्ये नाव आले म्हणून ‘एआय परिषदे’तून काढता पाय घ्यावा लागला. यामागे सामाजिक दबावच होता. तपास जसजसा पुढे जाईल, तसे जगासमोर सत्य येईलच. मात्र भारताची नजर विशेषतः अँड्रू यांच्या घटनाक्रमाकडे खिळलेली असेल. एकेकाळी आम्हाला शिकवलेले ‘कायद्याचे राज्य’ आता खरोखरच सर्वांना समान रीतीने लागू होते का, मग तो ‘राजमुकुट’ परिधान करणारा का असेना, हे पाहणे महत्त्वाचे. भारतीय समाजाने आणि राजकारण्यांनीही समजून घ्यायला हवी, अशी ही घटना आहे. याचे कारण केवळ पदाच्या बिरूदांनी सत्ता आणि प्रभाव टिकत नसतो. तो टिकतो निष्कलंक चारित्र्यामुळे. राजमुकुट आज डळमळीत होत आहे आणि यावेळी त्याचे हादरे केवळ लंडनमध्येच नाही, तर दिल्लीपर्यंतच्या पडसादांमध्ये जाणवत आहेत. नैतिकता शिकवणाऱ्यांनी स्वतः नैतिकता पाळायलाच हवी; अन्यथा केवळ परोपदेशे पांडित्य करणाऱ्यांना इतिहास जागा दाखवून देतोच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.