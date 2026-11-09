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Human Relationships: विश्वासाचाही बाजार होण्याचा ‘आजार’

Trust Is Losing Its Value in a World Driven by Profit: विश्वासाचाही बाजार मांडला जातोय! नात्यांमधील स्वार्थाचा वाढता आजार नेमका काय?
Trust and Relationships in Modern Society How Greed and Commercialization Are Turning Faith Into a Profitable Business

Trust and Relationships in Modern Society How Greed and Commercialization Are Turning Faith Into a Profitable Business

sakal

योगिराज प्रभुणे
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खडखडीत बरे होऊन घरी परतण्याच्या उद्देशाने रुग्णालयात दाखल होणारा रुग्ण बाजारकेंद्री आरोग्यव्यवस्थेत ‘प्रॉडक्ट’ होऊ लागला आहे. सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग आणि इन्फ्लुएंसरच्या नव्या जगात रुग्णांच्या कथा, अनुभव आणि उपचारांचे यश ही मार्केटिंगची साधने ठरताहेत. ‘राष्ट्रीय वैद्यक आयोगा’ने आता त्याचा लगाम घालायला सुरुवात केली आहे.

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