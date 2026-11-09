Human Relationships: विश्वासाचाही बाजार होण्याचा ‘आजार’

खडखडीत बरे होऊन घरी परतण्याच्या उद्देशाने रुग्णालयात दाखल होणारा रुग्ण बाजारकेंद्री आरोग्यव्यवस्थेत ‘प्रॉडक्ट’ होऊ लागला आहे. सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग आणि इन्फ्लुएंसरच्या नव्या जगात रुग्णांच्या कथा, अनुभव आणि उपचारांचे यश ही मार्केटिंगची साधने ठरताहेत. ‘राष्ट्रीय वैद्यक आयोगा’ने आता त्याचा लगाम घालायला सुरुवात केली आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाने सहा ऑक्टोबरला रुग्णालये आणि डॉक्टरांसाठी ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ प्रसिद्ध केली. त्यानंतर रुग्णालये, डॉक्टर, समाजमाध्यमो हाताळणारे आणि इन्फ्लुएन्सर यांच्यात याबद्दल एकच चर्चा सुरू झाली. काही डॉक्टरांनी आपल्या संकेतस्थळावरील ‘प्रमोशनल व्हिडिओ’ काढले, काही रुग्णालयांनी त्यांच्या वॉलवरील ब्रँडिंग पोस्ट डिलीट केल्या. प्रत्यक्षात नैतिक पद्धतीने वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी आणि रुग्णालयांनी आपले काम पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवल्याचे दिसते. त्यामुळे रुग्णालयांचे आणि डॉक्टरांचे ‘मार्केटिंग’ करणाऱ्यांनी आपल्या पद्धतींचा फेरविचार करावा, असा या मार्गदर्शक तत्त्वांचा रोख आहे. जाहिरात आणि आरोग्यशिक्षण यांची सीमारेषा स्पष्ट करण्याचा यात प्रयत्न करण्यात आला आहे. आरोग्यविषयक माहिती देणे आणि रुग्णाला आकर्षित करणे यांच्यातील फरक पुसला जातो, तेव्हा खरा प्रश्न निर्माण होतो..रुग्णकथांचे मार्केटिंग‘बेस्ट डॉक्टर’, ‘नंबर वन हॉस्पिटल’, ‘शंभर टक्के यश’, ‘उपचाराची हमी’ अशा दाव्यांपासून आशयाची सुरुवात होते आणि त्यानंतर रुग्णांच्या अनुभवांपर्यंत गोष्ट पोहोचते. उपचारानंतर आनंदी दिसणारा रुग्ण, त्याचे कुटुंब, डॉक्टरांबद्दलचे कौतुक, उपचारापूर्वी आणि उपचारानंतरचे फोटो किंवा भावनिक व्हिडिओ, हे सगळे एखाद्या रुग्णाच्या अनुभवाचे दस्तऐवजीकरण असू शकते. पण तेच एखाद्या रुग्णालयाच्या मार्केटिंगसाठी वापरले गेले, तर त्याचे स्वरूप क्षणार्धात बदलते. आजारी असताना माणूस भीती, वेदना आणि अनिश्चिततेत असतो. आपल्या आजाराची संपूर्ण वैद्यकीय माहिती त्याला असेलच असे नाही. अशा वेळी समाजमाध्यमांवर दिसणारा एखादा यशस्वी उपचार किंवा एखाद्या डॉक्टरचे कौतुक करणारा व्हिडिओ त्याच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतो. उपचाराची निवड ही इतर वस्तू खरेदी करण्यासारखी नसते. त्यात रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती, इतर गुंतागुंत आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थितीही महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे रुग्णाचा अनुभव जेव्हा एखाद्या सेवेच्या प्रचाराचे साधन होतो, तेव्हा त्याकडे केवळ भावनिक कथा म्हणून पाहता येत नाही. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये रुग्णांचे अनुभवकथन, डॉक्टर किंवा रुग्णालयाच्या शिफारसी आणि प्रचारात्मक अभिप्राय याबाबत निर्बंध घालण्यात आले आहेत. रुग्णांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा वैद्यकीय माहिती वापरताना त्यांच्या गोपनीयतेचाही विचार करण्यात आला आहे. या सगळ्याचे मूळ म्हणजे समाजमाध्यमांवरील डॉक्टर, रुग्णालयांचे रिल्स. एखाद्या डॉक्टरचे जास्त ‘फॉलोअर’ असणे, रुग्णालयाच्या पोस्टला मोठा प्रतिसाद मिळणे किंवा एखादा व्हिडिओ व्हायरल होणे, याला फार तर डॉक्टरांच्या समाजमाध्यमांवरील लोकप्रियतेचा मापदंड मानला जाऊ शकतो. मात्र, समाजमाध्यमांवरील लोकप्रियतेवरून एखाद्या डॉक्टरला निष्णात ठरवता येत नाही. लोकप्रियता आणि वैद्यकीय कौशल्य यांची गल्लत झाल्यास रुग्ण उपचारांसाठी चुकीचा पर्याय निवडण्याचा धोका असतो. या बदलत्या डिजिटल वास्तवाचा विचार आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केलेला दिसतो..आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने मजकूर, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अगदी रुग्णांच्या कथाही तयार करता येतात. खरी व्यक्ती, खरा अनुभव आणि तयार केलेली कथा यांच्यातील फरक सामान्य माणसाला सहजासहजी कळणे शक्य नसते. किंबहुना तो कळतच नाही. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील डिजिटल संवादात विश्वासार्हतेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘एआय’प्रणित प्रचारात्मक मजकुराबरोबरच रचलेल्या रुग्णकथांबाबतही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.माहिती की प्रचार?रुग्णालयांनी आरोग्याची माहितीच देऊ नये का? तर, तसे अजिबात नाही. आरोग्यसेवेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. नवीन विभाग कोणता सुरू झाला, कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत, कोणत्या आजाराबाबत कोणती काळजी घ्यावी, सार्वजनिक आरोग्याचा संदेश काय आहे, अशी माहिती उपयुक्त आहे. पण माहिती देणे आणि रुग्णाला आकर्षित करण्यासाठी तिचा वापर करणे, यांच्यातील फरक जपावा लागेल. त्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ जाहिरातींवर निर्बंध आणणारी नियमावली म्हणून पाहू नयेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा खरा अर्थ रुग्णाला पुन्हा आरोग्यसेवेच्या केंद्रस्थानी आणणे हाच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.विश्वासाचा खरा अर्थरुग्णालयाच्या ब्रँडनिर्मितीसाठी रुग्णाच्या वेदनेचा, आजाराचा किंवा भावनिकतेचा वापर किती करायचा, याची नैतिक मर्यादा असली पाहिजे. वैद्यकीय क्षेत्रात विश्वास हा सर्वांत मोठा ‘ब्रँड’ आहे. तो समाजमाध्यमांतून तयार करता येत नाही; तो उपचारातून आणि आचरणातून कमवावा लागतो. म्हणूनच या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे आरोग्यसेवेला तिच्या मूलभूत मूल्यांकडे नेणारा प्रयत्न म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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