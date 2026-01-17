editorial-articles

अग्रलेख : गड गेला; पण वाघ राहिला

Maharashtra Municipal Corporation Election Results 2026 : २९ महापालिका निवडणुकांवर नजर टाकली तर भाजपने मिळवलेले यश निर्विवाद आहे. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे यश म्हणजे मुंबईत पहिल्यांदाच जिंकून घेतलेली सत्ता. अर्थात अशा रीतीने मुंबईचा गड गेला असला, तरी शिवसेनेचा वाघ अजून जिवंत आहे, हेही निकालाने सिद्ध केले. पक्षबांधणीकडे लक्ष दिले तर ठाकरेबंधूंना गमावलेले पुन्हा मिळवता येऊ शकते.
Maharashtra Municipal Corporation Election Results 2026

Maharashtra Municipal Corporation Election Results 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भारतीय जनता पक्षाने बहुतांश महापालिका जिंकत सर्वत्र ‘केसरिया’ फडकवला आहे. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मुंबईनगरीवर असलेले ठाकरे ब्रँडचे अधिराज्य महापालिका निवडणुकीत खालसा झाले. अनेक अर्थांनी ही निवडणूक ऐतिहासिक म्हटली पाहिजे. स्थानिक निवडणुका असल्याने गणितेही बव्हंशी स्थानिक होती, समीकरणांची मोडतोडही मतांचा हिशेब करुन केली गेली, तरीही भाजपने त्यातही पुन्हा सरशी साधली हे मान्य करायलाच हवे. निव्वळ मोडतोडीच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन झालेल्या विकासकामांचे प्रत्यक्ष नमुने दाखवण्यातही भाजपची प्रचारयंत्रणा कमी पडली नाही. मतदारांपर्यंत शेवटपर्यंत संपर्क ठेवणारा पक्षच अखेर यश मिळवतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाबरोबरच भाजपच्या कार्यकर्त्यांना या विजयाचे श्रेय द्यायला हवे.

Loading content, please wait...
Bjp
NCP
election
Muncipal corporation
paschim maharshtra

Related Stories

No stories found.