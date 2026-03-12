अग्रलेख : ‘तेल’ नावाचे वर्तमान

ऊर्जा क्षेत्रात अत्यंत आक्रमक धोरणे अवलंबणाऱ्या अमेरिकेने भागीदारीसाठी भारतीय कंपनीची निवड का केली? त्याचे उत्तर मिळते ते रिलायन्सने तेल शुद्धीकरण क्षेत्रात निर्माण केलेल्या तांत्रिक वर्चस्वात. पश्चिम आशियात पेटलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जगाचे अर्थकारण पुन्हा एकदा तेलाभोवती फिरू लागले आहे. इराण-इस्राईल तणाव, त्यात अमेरिकेची भूमिका आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर होणारे परिणाम यामुळे जगातील राजकारणाचे केंद्र पुन्हा तेलाकडे सरकले आहे..अशा अस्थिर वातावरणात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील ब्राउन्सविले येथे उभारण्यात येणाऱ्या तीनशे अब्ज डॉलरच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली आणि ऊर्जा राजकारणात नवे समीकरण निर्माण झाले. या प्रकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज या भारतीय कंपनीची गुंतवणूक आणि रणनीतिक भागीदारी..गेल्या पन्नास वर्षांत अमेरिकेत उभारला जाणारा हा पहिलाच मोठा नवीन रिफायनरी प्रकल्प आहे. दररोज सुमारे १.६८ लाख पिंपे तेल शुद्ध करण्याची क्षमता असलेली हा प्रकल्प अमेरिकेतील ‘शेल क्रूड’वर प्रक्रिया करणार आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा हा भाग आहे.बाहेरची गुंतवणूक आकर्षित करणे, देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन वाढवणे आणि रोजगारनिर्मिती करणे हे या प्रकल्पामागील प्रमुख उद्देश आहेत. तसेच अमेरिका-भारत व्यापार तूट कमी करण्याचाही अप्रत्यक्ष प्रयत्न त्यातून दिसतो. या प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडादेखील लक्षवेधी आहे..तीनशे अब्ज डॉलर ही एकरकमी गुंतवणूक नसून पुढील वीस वर्षांत तेल खरेदी, प्रक्रिया आणि उत्पादन विक्रीची एकूण किंमत आहे. अंदाजे १.२ अब्ज पिंपे अमेरिकी ‘शेल ऑइल’ खरेदी व प्रक्रियेसाठी सुमारे १२५ अब्ज डॉलर खर्च केला जाईल, तर पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन विक्रीतून सुमारे १७५ अब्ज डॉलरची उलाढाल अपेक्षित आहे.या संपूर्ण प्रकल्पाचे संचालन ‘अमेरिका फर्स्ट रिफायनिंग’ या विकासकाकडून होणार असून रिलायन्स हा प्रमुख गुंतवणूकदार आणि भागीदार असेल. प्रश्न असा की, ऊर्जा क्षेत्रात अत्यंत आक्रमक धोरणे अवलंबणाऱ्या अमेरिकेने भागीदारीसाठी भारतीय कंपनीची निवड का केली? त्याचे उत्तर मिळते ते रिलायन्सने तेल शुद्धीकरण क्षेत्रात निर्माण केलेल्या तांत्रिक वर्चस्वात..रिलायन्सने गुजरातमधील जामनगर येथील शुद्धीकरण प्रकल्प या जगातील सर्वांत मोठ्या तेल शुद्धीकरण संकुलातून अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापनाचा नवा मापदंड निर्माण केला आहे. रिफायनरी क्षमतेचे मोजमाप करणाऱ्या ‘नेल्सन कॉप्लेक्सिटी इंडेक्स’ या निर्देशांकात जागतिक सरासरी ८ ते १२ असताना जामनगर संकुलाचा गुणांक तब्बल २१.१ इतका आहे.म्हणजेच कठीण, जड किंवा हलक्या कोणत्याही प्रकारच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता या संकुलाकडे आहे. आतापर्यंत २१६ पेक्षा अधिक प्रकारच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याचा अनुभव रिलायन्सने मिळवला आहे. ‘बॉटम-लेस’ रिफायनिंग तंत्रज्ञान, डिजिटल ट्विन मॉडेलिंग आणि ऊर्जा पुनर्वापराच्या तंत्रांमुळे जामनगरने खर्च कमी ठेवत उच्च दर्जाचे इंधन तयार करण्याची क्षमता विकसित केली आहे..अमेरिकेच्या टेक्सासमधील पर्मिआन बेसिन हा जगातील सर्वांत मोठ्या शेल ऑइल साठ्यांपैकी एक मानला जातो. पण या हलक्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक रिफायनिंग तंत्रज्ञानाची गरज असते. अमेरिकेतील अनेक रिफायनरी पन्नास वर्षांपूर्वी आखाती देशांतील जड तेलासाठी उभारल्या गेल्या असल्याने शेल ऑइलचा प्रभावी वापर मर्यादित राहतो.या पार्श्वभूमीवर रिलायन्ससारख्या तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम भागीदाराची गरज अमेरिकेला भासली. भौगोलिकदृष्ट्याही ब्राउन्सविलेची निवड लक्षवेधी आहे. आखाती देश हा जगातील सर्वांत महत्त्वाचा रिफायनिंग प्रदेश आहे. पाइपलाइनचे जाळे, पेट्रोकेमिकल उद्योग समूह, स्वस्त नैसर्गिक वायू आणि खोल पाण्याचे बंदर या सर्व सुविधांमुळे येथे उत्पादन खर्च कमी राहतो आणि तयार इंधन जगभर निर्यात करणे सोपे होते..त्यामुळे लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची संधी या प्रकल्पामुळे निर्माण होणार आहे. अमेरिकेच्या ऊर्जा क्षेत्रात भारतीय कंपनीचा मोठा सहभाग असणे ही आर्थिक तसेच कूटनीतिकदृष्ट्या मोठी बाब आहे. या प्रकल्पामुळे भारताला ऊर्जा पुरवठ्याचे स्रोत आणखी वाढवता येतील.भविष्यात केवळ आखाती देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर भारत-अमेरिका ऊर्जा सहकार्याला नवे परिमाण मिळेल. खनिज तेलाच्या शोधाला साधारण दीडशे वर्षांचा इतिहास असला तरी त्याने जगाचे राजकारण अनेकदा बदलले आहे. या ‘काळ्या सोन्या’वरून दोन डझनांहून अधिक युद्धे लढली गेली आहेत..आजही जागतिक राजकारणाच्या अनेक धाग्यांचा उगम तेलाच्या विहिरीतच सापडतो. त्यामुळेच ट्रम्प यांचा टेक्सास प्रकल्प हा केवळ औद्योगिक गुंतवणूक नाही; तो जागतिक ऊर्जा राजकारणातील नवे पान आहे. बदलत्या समीकरणांच्या काळात टेक्सासमधील ही रिफायनरी म्हणजे भारत-अमेरिका सहकार्याचे नवे प्रतीक ठरू शकते.ऊर्जा सुरक्षेपासून जागतिक व्यापारापर्यंत अनेक स्तरांवर परिणाम घडवणारा हा प्रकल्प भविष्यात तेलाच्या राजकारणाचे नवे समीकरण ठरवेल, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कारण आजच्या जगात वास्तव इतकेच तेल हे केवळ इंधन नाही; तेच वर्तमान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 