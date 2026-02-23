अग्रलेख : ट्रम्प यांचे ‘शुल्क’काष्ठ

अग्रलेखट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला पाच नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल देऊन केलेल्या प्रहाराला न जुमानता त्यांनी आयात शुल्काचे धोरण पुढे सुरू ठेवण्यासाठी लगेच पर्यायी कायदेशीर मार्ग निवडले आहेत.अमेरिका आयात करीत असलेल्या सर्वच वस्तूंवर सरसकट आयातशुल्क लावण्याचा अधिकार ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’अंतर्गत अमेरिकेच्या अध्यक्षांना नसून तो केवळ अमेरिकी संसद म्हणजे काँग्रेसला आहे, असा निर्वाळा देत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यापक ‘जशास तसे’ आयातशुल्क रद्द करून त्यांना जबरदस्त दणका दिला. पण या निकालामुळे ‘जखमी’ झालेले ट्रम्प अमेरिका आणि जगासाठी अधिक धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. .ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला पाच नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतरही त्यांनी आयात शुल्काचे धोरण पुढे सुरू ठेवण्यासाठी लगेच पर्यायी कायदेशीर मार्ग निवडले आहेत. निकालानंतर काही तासातच ट्रम्प यांनी १९७४च्या व्यापार कायद्याचे कलम १२२चा वापर करीत १५ टक्के जागतिक आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली. पण हा तात्पुरता उपाय असून ट्रम्प यांना हा अधिकार केवळ दीडशे दिवसांपुरताच मिळणार आहे. कलम ३०१ अंतर्गत ट्रम्प यांनी ‘अयोग्य व्यापार पद्धतीं’वरून डझनभर चौकशा सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यात कराच्या टक्केवारीला मर्यादा नसली तरी कर लावण्यापूर्वी करायची चौकशी सहा ते १२ महिने लांबू शकते. पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ट्रम्प कलम २३२चा अवलंब करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमांतर्गत लावलेले कर रद्द केलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा संसदेतील संघर्षात ट्रम्प यांची हार म्हणजे नोव्हेंबरच्या मध्यावधीत निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव ठरेल. .Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज.त्यामुळे या संकटात रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक सदस्यांच्या मनात नसतानाही त्यांना ट्रम्प यांच्या पाठीशी उभे राहणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी परिस्थिती सध्या अस्थिर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधी अंतरिम करारानुसार भारतावर १८ टक्के आयात शुल्क लागू होते. न्यायालयाच्या निकालानंतर १८ टक्के आयातशुल्क तांत्रिकदृष्ट्या रद्द झाले. त्यामुळे ते साधारण ८.२ टक्क्यांवर येणे अपेक्षित होते. पण २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून नवीन १५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू झाल्यामुळे भारतीय मालावर आता १५ टक्के कर अधिक जुने मूळ आयातशुल्क लागू होण्याचा रागरंग आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर ८.२ टक्क्यांचा जो मोठा दिलासा मिळणार होता, तो ट्रम्प यांनी नवीन १५ टक्के आयातशुल्क लावून हिरावून घेतला आहे. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत मार्च २०२६ मध्ये स्वाक्षरी होणारा भारत-अमेरिका व्यापार करार आता पुन्हा चर्चेच्या फेऱ्यात अडकला आहे. तज्ज्ञांच्या मते सात फेब्रुवारीला ठरलेला १८ टक्के आयात शुल्क दर आता कालबाह्य झाला आहे. अशा स्थितीत १५ टक्के आयात शुल्कात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून सवलत मिळविण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. ट्रम्प यांच्या मते भारताशी झालेला अंतरिम करार अजूनही कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जुने आयातशुल्क बेकायदा ठरवल्यामुळे २०२५ पासून जमा झालेले आयात शुल्क अमेरिकेला परत द्यावे लागू शकते. त्यामुळे ५० किंवा २५ टक्के आयात शुल्क भरणाऱ्या कापड उद्योग, हिरे-दागिने आणि इंजिनिअरिंग वस्तूंच्या निर्यातदारांना मोठा परतावा मिळू शकतो. पण परताव्याची ही प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क अस्त्रामुळे जगभरातील देशांतून अमेरिकेला २६४ अब्ज डॉलरची कमाई झाली होती. ती रक्कम परत करण्याची वेळ आल्यामुळे ट्रम्प यांचा जळफळाट झाला आहे..न्यायालयाच्या निकालानंतर वस्त्रोद्योग क्षेत्राला लागू असलेले १८ टक्के आयात शुल्क १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. मुंबई आणि सुरतमधील हिरे आणि दागिने व्यापाऱ्यांना लाभ होऊ शकतो. इंजिनिअरिंग आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या निर्यातीत वाढ होऊ शकते. पण पोलाद आणि आणि ॲल्युमिनियम निर्यातदारांवरील कलम २३२ अंतर्गत लावलेले ५० टक्के आयात शुल्क कायम राहणार आहे. आधीपासूनच अनेक करांमध्ये सवलत मिळालेल्या औषध कंपन्यांच्या उलाढालीवर मोठा परिणाम होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आणि ट्रम्प यांनी लावलेल्या नवीन १५ टक्के करामुळे वाटाघाटींवर पुनर्विचार करण्यासाठी वेळ हवा असल्यामुळे भारताचे संयुक्त सचिव दर्पण जैन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या प्रतिनिधींसोबत सोमवारी, २३ फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टनमध्ये होणारी बैठक परस्पर सहमतीने अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही बैठक मार्चच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात होईल. दरम्यान, २४ फेब्रुवारीपासून अमेरिकेत पोहोचणाऱ्या भारतीय मालावर नवीन १५ टक्के ‘सरचार्ज’ लागू होणार असल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना आपल्या मालाच्या किमती नव्याने ठरवाव्या लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 