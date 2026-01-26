अग्रलेख : युद्धखोराचे शांतिपाठ

अग्रलेखमानवी उत्क्रांतीचा इतिहास हा जसा युद्धाचा आहे, तसाच तो शांततेचादेखील आहे. तसे पाहता युद्ध अन् शांतता दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू; पण युद्ध लादणाऱ्यापेक्षा तो टाळणारा कधीही श्रेष्ठ ठरतो. काळ बदलला तसेच युद्धतंत्रही बदलले; पण कायम राहिले ते माणसाच्या मनातील कपट. जगभरात सुरू असलेली युद्धे पाहिली की त्यामागचे कपट अधोरेखित होते. ज्यांनी युद्ध लादले तीच मंडळी आज शांततेची कबुतरे उडवू पाहात आहेत, ज्यांनी निष्पापांच्या गळ्यांवर थंड डोक्याने सुरा फिरविला त्यांनीच आता शांतिगीत गाण्याची तयारी चालवली आहे. गाझामध्ये इस्राईलपुरस्कृत वंशसंहाराला अमेरिकेचे असलेले पाठबळ हे उघड सत्य आहे. अख्ख्या गाझाची स्मशानभूमी झाल्यानंतर तिच्या उद्धारासाठी शांतिमंडळाची घोषणा करणे, ही दांभिकता आहे. याबाबतीत ट्रम्प यांचे निर्ढावलेपण इतके की त्यांनी ही घोषणा केली ती दावोसमधून. १९ देशांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीमध्ये गाझा शांतता मंडळाचा उद् घाटन सोहळा पार पडला. या नोबेलभुकेल्या नेत्याने स्वतःला त्याच व्यासपीठावरून ‘पीसमेकर’ म्हणून जाहीर केले आहे. इतरांनीही तितक्या निलाजरेपणाने टाळ्या वाजवून त्याला अनुमोदन दिले. ट्रम्प यांनी या सोहळ्यासाठी ५० देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रण पाठविले होते. .फ्रान्स, चीन आणि इटलीसारख्या बड्या देशांनी या शांतता मंडळामध्ये सहभागी व्हायला स्पष्ट नकार दिला असून भारत, इस्राईल, ब्रिटन, जर्मनी आणि जपान यासारख्या देशांनी याबाबत अद्याप ठोस भूमिका घेतलेली नाही. जेव्हा निर्णायक हस्तक्षेप करणे अपेक्षित होते, तेव्हा कुणालाच पुढाकार घेऊन गाझातील वंशसंहार रोखता आला नाही. या ‘शांतता मंडळा’त सौदी अरेबिया, कतार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती असे तेरा इस्लामी देश सहभागी झाले आहेत; पण त्यांच्या असण्याने गाझावासीयांचा एकदमच उद्धार होऊन तिथे ‘जन्नत’ अवतरणार नाही हेदेखील तितकेच कटू सत्य आहे. युद्धाचा धंदा मांडणाऱ्या ट्रम्पप्रणीत विस्तारवादाच्या बाजारपेठेतील असलेच तर ते केवळ दलाल आहेत. गाझात आधी गाढवाचा नांगर फिरविल्यानंतर ट्रम्प त्या भागाचा रिसॉर्ट म्हणून विकास करणार आहेत, त्यासाठीच नागरी प्राधिकरणाचा घाट घालण्यात आला. या बोर्डाच्या ठरावातील मुद्द्यांचा अभ्यास केल्यानंतर अमेरिकी विस्तारवादाचा भेसूर चेहरा दिसू लागतो. केवळ गाझाच नाही तर जगातील प्रत्येक युद्धग्रस्त भागाचा पुनर्विकास करण्याचा मक्ताच ट्रम्प यांनी घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते..Premium|Donald Trump: ‘ग्रीनलॅंडवर ट्रम्पांची दादागिरी, युरोप-अमेरिका संबंध ताणावर!’.ट्रम्पप्रणीत शांततादेखील फुकट मिळणारी गोष्ट नाही. ज्या देशांना या मंडळाचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व घ्यायचे आहे त्यांनादेखील काही कोटी डॉलर मोजावे लागतील. या माध्यमातून ४.५८ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचा त्यांचा विचार आहे. अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतरदेखील ट्रम्प हे या मंडळाचे अध्यक्ष राहू शकतात. स्वतःचा जावई जेरेडसह अन्य सातजणांची त्यांनी आधीच सोय करून ठेवली आहे. संयुक्त राष्ट्रांना पर्याय (यूएन) म्हणून या मंडळाची पायाभरणी करण्यात आल्याचे दिसून येते. जगभरात शांतता मोहिमांसाठी ‘यूएन’ जे काम करते, त्यासाठी २५ टक्के निधी हा अमेरिकेला द्यावा लागतो. अमेरिकेची सत्ता ट्रम्प यांच्या हाती आल्यापासून त्यांनी याला कात्री लावली आहे. आता हेच शांततामंडळ कदाचित रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष थांबल्यानंतर युक्रेनच्या उद्धारासाठी पुढाकार घेऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाने त्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे..अबुधाबीमध्ये रशिया अन् युक्रेन यांच्यात पार पडलेली चर्चेची पहिली फेरी हा त्याचाच परिपाक म्हणावा लागेल. वर्षानुवर्षे टिकून राहिलेली आणि निर्णायक क्षणी बचाव करणारी संयुक्त राष्ट्रांसारखी व्यवस्था मोडीत काढून त्याजागी आपले ‘दुकान’ सुरू करण्याचा ट्रम्प यांचा उद्योग चीड आणणारा आहे. अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा विचार केला तर अमेरिकेने ‘यूएन’शी संलग्न असलेल्या जवळपास ३१ महत्त्वाच्या संघटनांशी काडीमोड घेतल्याचे दिसून येते. यात ‘जागतिक आरोग्य संघटने’सारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचा समावेश आहे. आयातशुल्काच्या माध्यमातून अवघ्या जगाचे अर्थकारण वेठीस धरणाऱ्या ट्रम्प यांनी युद्धाच्या आगीत तेल ओतण्याचेही काम केले. आधी दोन देशांत भांडण लावायचे आणि नंतर तेच मिटविण्यासाठी त्यांच्यासोबत उद्योग करार करायचे, असा हा प्रकार आहे. हा उघड अन्याय असतानादेखील त्याविरोधात जगातील अन्य देश मनात असूनदेखील काही करू शकत नाहीत, हीच खरी चिंतेची बाब आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.